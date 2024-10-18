Как с годами менялись актеры, фильмы с которыми показывали еще в нашем детстве

Благодаря таланту и харизме, эти актеры однажды проснулись знаменитыми, а созданные ими образы стали поистине культовыми. Однако время неумолимо, и изменения во внешности касаются каждого, включая звезд. Давайте посмотрим, как выглядели знаменитые мужчины в начале своего актерского пути, на пике карьеры и какими они стали спустя десятилетия.

Михаил Пуговкин в 18 лет, 50 лет и 81 год

Олег Табаков в 25 лет, 44 года и 81 год

Михаил Кокшенов в 27 лет, 49 лет и 69 лет

Анатолий Папанов в 29 лет, 46 лет и 65 лет

Валентин Смирнитский в 21 год, 35 лет и 76 лет

Вячеслав Невинный в 25 лет, 40 лет и 67 лет

Николай Трофимов в 33 года, 48 лет и 73 года

Юрий Никулин в 37 лет, 47 лет и 70 лет

Эраст Гарин в 38 лет, 55 лет и 73 года

Сергей Филиппов в 29 лет, 63 года и 72 года

Михаил Кононов в 21 год, 32 года и 65 лет

Иван Рыжов в 31 год, 58 лет и 81 год

Михаил Жаров в 25 лет, 46 лет и 78 лет

Игорь Ильинский в 23 года, 54 года и 84 года

Николай Волков в 38 лет, 54 года и 79 лет

Владимир Басов в 30 лет, 52 года и 61 год

Владимир Конкин в 21 год, 27 лет и 51 год

Юрий Васильев в 20 лет, 40 лет и 48 лет

Михаил Светин в 43 года, 52 года и 84 года