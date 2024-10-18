Как с годами менялись актеры, фильмы с которыми показывали еще в нашем детстве
Знаменитости
1 час назад
Благодаря таланту и харизме, эти актеры однажды проснулись знаменитыми, а созданные ими образы стали поистине культовыми. Однако время неумолимо, и изменения во внешности касаются каждого, включая звезд. Давайте посмотрим, как выглядели знаменитые мужчины в начале своего актерского пути, на пике карьеры и какими они стали спустя десятилетия.
Михаил Пуговкин в 18 лет, 50 лет и 81 год
Олег Табаков в 25 лет, 44 года и 81 год
Михаил Кокшенов в 27 лет, 49 лет и 69 лет
Анатолий Папанов в 29 лет, 46 лет и 65 лет
Валентин Смирнитский в 21 год, 35 лет и 76 лет
Вячеслав Невинный в 25 лет, 40 лет и 67 лет
Николай Трофимов в 33 года, 48 лет и 73 года
Юрий Никулин в 37 лет, 47 лет и 70 лет
Эраст Гарин в 38 лет, 55 лет и 73 года
Сергей Филиппов в 29 лет, 63 года и 72 года
Михаил Кононов в 21 год, 32 года и 65 лет
Иван Рыжов в 31 год, 58 лет и 81 год
Михаил Жаров в 25 лет, 46 лет и 78 лет
Игорь Ильинский в 23 года, 54 года и 84 года
Николай Волков в 38 лет, 54 года и 79 лет
Владимир Басов в 30 лет, 52 года и 61 год
Владимир Конкин в 21 год, 27 лет и 51 год
Юрий Васильев в 20 лет, 40 лет и 48 лет
Михаил Светин в 43 года, 52 года и 84 года
Владимир Зельдин в 26 лет, 63 года и 100 лет
У нас есть еще пара статей, в которых мы любуемся знаменитыми актерами в разные периоды их карьеры:
- Как с годами менялись актеры, которых помнят даже мамы и бабушки
- Взгляните, как с годами менялись лица 18 наших любимых актеров
Фото на превью Наш общий друг / Мосфильм, Большая перемена / Мосфильм, В круге первом / Вера
Комментарии
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Мужчины в двадцать лет все смазливые и одинаковые, и фактуру начинают набирать только к сорока-пятидесяти, в семьдесят-восемьдесят уже максимально характерные
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какие все разные. Какие все талантливые. Какие все красивые. Спасибо им за все их работы
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