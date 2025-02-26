Как со временем изменились наши любимчики из «Гарри Поттера»

Многие из нас с огромным интересом бежали в кинотеатры, когда на экранах появлялась очередная часть «Гарри Поттера». И несмотря на то, что история о мальчике, который выжил, давно подошла к концу, интерес к актерам этой волшебной саги до сих пор не исчез. В этой статье мы решили рассмотреть, как изменились актеры спустя годы.