Как со временем изменились наши любимчики из «Гарри Поттера»

16 историй о случайных встречах, после которых невольно хочется верить в чудеса
Истории
4 месяца назад
Многие из нас с огромным интересом бежали в кинотеатры, когда на экранах появлялась очередная часть «Гарри Поттера». И несмотря на то, что история о мальчике, который выжил, давно подошла к концу, интерес к актерам этой волшебной саги до сих пор не исчез. В этой статье мы решили рассмотреть, как изменились актеры спустя годы.
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