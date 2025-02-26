Как со временем изменились наши любимчики из «Гарри Поттера»

Кино
54 минуты назад

Многие из нас с огромным интересом бежали в кинотеатры, когда на экранах появлялась очередная часть «Гарри Поттера». И несмотря на то, что история о мальчике, который выжил, давно подошла к концу, интерес к актерам этой волшебной саги до сих пор не исчез. В этой статье мы решили рассмотреть, как изменились актеры спустя годы.

‎Кэти Льюнг (Чжоу Чанг)

Гэри Олдман (Сириус Блэк)

Наталия Тена (Нимфадора Тонкс)

Донал Глисон (Билл Уизли)

Клеманс Поэзи (Флер Делакур)

Джейсон Айзекс (Люциус Малфой)

Дэвид Тьюлис (профессор Люпин)

Уорик Дэвис (профессор Флитвик)

© Harry Potter and the Sorcerer's Stone / Warner Bros., Chris Pizzello / Invision / East News

Имельда Стонтон (Долорес Амбридж)

Джеймс Феллпс (Фред Уизли)

Гарри Меллинг (Дадли Дурсль)

© Harry Potter and the Sorcerer's Stone / Warner Bros., Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Тимоти Сполл (Питер Петтигрю)

© Harry Potter and the Prisoner of Azkaban / Warner Bros., Scott A Garfitt / Invision / East News

Брендан Глисон (Грозный Глаз Грюм)

Зои Уонамейкер (мадам Трюк)

Джон Клиз (Почти Безголовый Ник)

© Harry Potter and the Sorcerer's Stone / Warner Bros., Netflix / Courtesy Everett Collection / East News

Иэн Харт (профессор Квиррелл)

© Harry Potter and the Sorcerer's Stone / Warner Bros., Scott Garfitt / Invision / East News

Бонни Райт (Джинни Уизли)

Дэвид Брэдли (Аргус Филч)

© Harry Potter and the Order of the Phoenix / Warner Bros., Vianney Le Caer / Invision / East News
Фото на превью Scott Garfitt / Invision / East News, Harry Potter and the Order of the Phoenix / Warner Bros., Harry Potter and the Order of the Phoenix / Warner Bros., Scott Garfitt / Invision / East News

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