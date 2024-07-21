Как в считанные минуты выбрать купальник, который сядет на вас как влитой

Неудачно подобранный купальник может здорово подпортить отдых: слететь с груди во время спуска с горки или врезаться косточками в тело, да и просто подчеркнуть то, что не следовало, а достоинства фигуры скрыть. Мы решили разобраться, как выбрать такой купальник, который сделает ваш отпуск только лучше и приятнее.

Учитывайте свой размер бюста

Светлана 4 часа назад На фото слева такие же бретели и так же крепятся) - - Ответить

Купальники с верхом на тоненьких бретельках просто могут не выдержать пышную грудь, особенно, если вы собираетесь активно проводить отпуск — играть в игры на пляже или плавать. Лучше всего выбирать модели с широкими лямками или бретелями, переплетающимися на спине. Тоненькие купальники с чашечками в виде треугольников и без косточек и вовсе подходят только женщинам с маленькой грудью: оказать нужную поддержку пышногрудым красавицам они просто не смогут.

Если вы не знаете, на какой модели остановить свой выбор, предлагаем начать с «халтера». Это идеальная модель практически для любой фигуры. Ее особенность в том, что бретели крепятся на шее. Пример удачной модели купальника-халтера можно увидеть на Сальме Хайек на фото справа.

Не бойтесь экспериментировать

Если вы всегда носили бикини, можно посмотреть, как сидит на вас слитный купальник. А если вы не вылезаете из слитного купальника каждый сезон, так как хотите выглядеть стройнее, обратите внимание на модель танкини, состоящую, по сути, из майки и плавок. Она скрывает животик, но при этом в ней не так жарко, да и посещение туалета не доставит лишних проблем.

Акцентируйте внимание на достоинствах своей фигуры

Выбирайте купальники, которые фокусируют внимание на ваших достоинствах. Подчеркнуть длину ног можно с помощью плавок с высокой посадкой.

Если у вас красивая пышная грудь, то декор и вырезы в этой области будут как нельзя более уместными.

Купальник с верхом и низом разных цветов поможет сделать акцент на том, что хотите подчеркнуть именно вы. Темный однотонный низ отвлечет внимание от пышных бедер, а светлый верх, особенно с ярким принтом, волнами или рюшами, продемонстрирует красивый бюст.

Ассиметричный низ купальника поможет сделать визуально более стройными ноги и более вытянутым весь силуэт в целом.

Купальник с плавками в виде шорт визуально увеличивает бедра.

Выбирайте купальник под свой тип фигуры

Учитывайте и особенности своего тела — это может упростить выбор купальника. Если фигура скорее прямоугольная, стоит рассмотреть вариант купальника, подчеркивающего талию, например, с драпировкой или с декором. Округлые чашки лифчика, рюши и оборки сделают фигуру более женственной.

Женщинам с фигурой «яблоко» следует присмотреться к купальникам с глубокими вырезами на груди и высокими вырезами на бедрах. Акцент на ногах и зоне декольте отвлечет внимание от остальных зон тела.

Если фигура имеет форму «груша», обратите внимание на танкини с юбкой. Красивую линию плеч можно подчеркнуть купальником без бретелек или с ассиметричным купальником на одно плечо.

Если грудь очень большая, избегайте декора на груди, лаконичные принты и гладкий верх — ваш выбор. А вот баска на бедрах уравновесит фигуру и сделает талию визуально стройнее.

Берите модели из разных материалов для разных целей

Купальники изготавливаются из разных материалов. Выбор следует делать в зависимости от того, в какой воде вы собираетесь плавать. Купальник из нейлона хорошо сядет по фигуре и будет удобен в носке. Вот только к хлору в бассейне он нестоек и там быстро придет в негодность.

А вот полиэстер хорошо выдержит воздействие хлора.

Такой материал как неопрен используют для пошива костюмов для дайвинга. Он отличается плотностью, прочностью и долговечностью.

Если вы собираетесь помногу плавать в воде, выбирайте модели с более плотной тканью. А вот модели из хлопка, бархата и прочих материалов подойдут только в случае, если вы больше планируете загорать, чем плавать.

Подбирайте купальник под свой цветотип

Thibault Monnier / LCD, PacificCoastNews / EAST NEWS , Thibault Monnier / LCD, PacificCoastNews / EAST NEWS

Если вы хотите стать звездой сезона, учитывайте свой оттенок кожи при выборе расцветки купальника. Узнать свой оттенок можно так: поднесите к области подбородка что-то белое, например, лист бумаги или полотенце. Если кожа выглядит скорее желтоватой, у вас теплый оттенок кожи, если кажется голубоватой — холодный. Если у вас теплый оттенок кожи, стилисты рекомендуют выбирать одежду землистых оттенков, таких как зеленый, мокко, бронза, цвет манго, оливковый, ярко-красный или золотой.

А к холодному оттенку кожи отлично подойдут яркие цвета: изумрудно-зеленый, рубиново-красный, малиновый, а также приглушенные оттенки, например, темно-розовый и лавандовый.

Подбирайте размер купальника под себя

Выбор размера купальника зависит от того, каким образом вы планируете проводить в нем время. Если вы собираетесь активно плавать, то стоит выбрать купальник чуть поменьше, так как от влаги он быстро растянется. Если же вы планируете просто загорать, то лучше купить более свободную модель, в которой вы будете чувствовать себя комфортно.

Опробуйте понравившуюся модель в действии

Выбирая купальник, не просто смотрите на то, как он сидит на вас, а попробуйте подвигаться. Попробуйте пройтись, сделать пару приседаний или попрыгать — может оказаться, что лиф при этом сползает, косточки врезаются в тело или купальник некрасиво задирается на ягодицах. В этом случае лучше посмотреть другую модель.