Как в жизни выглядели 11 книжных героинь, на которых мы хотели быть похожими в детстве

Художественная литература довольно часто основывается на реальных событиях. Конечно, у авторов повестей и романов есть простор для выдумки, но источником вдохновения все так же служат люди и обстоятельства. Мы решили разобраться, какие исторические личности стали прототипами наших любимых книжных героинь. Результатом поисков делимся с вами.

Маргарита («Мастер и Маргарита», Михаил Булгаков)

Принято считать, что прототипом легендарной Маргариты была последняя жена Булгакова и по совместительству его муза Елена Сергеевна Шиловская. На момент их первой встречи и Михаил Афанасьевич, и Елена Сергеевна состояли в браке, но любовь взяла верх над разумом. Как и Маргарита, Елена долго не решалась уйти от мужа к возлюбленному. Она получила развод спустя целых два года после знакомства с Булгаковым.

Маргарита де Валуа («Королева Марго», Александр Дюма-отец)

История жизни королевы Марго была описана Александром Дюма-старшим, а затем и неоднократно экранизирована. В одной из киноадаптаций роль Марго исполнила легендарная Изабель Аджани. Историческую роль Маргариты Валуа, сестры короля Карла IX, сложно переоценить. Брак принцессы и гугенота Генриха Наваррского имел под собой политические мотивы. Он должен был примирить католиков и протестантов. Как мы знаем, этим планам было не суждено сбыться.

Пиковая дама («Пиковая дама», Александр Пушкин)

Прототипом главной героини повести Пушкина «Пиковая дама» была княгиня Голицына. Легенда гласит, что внучатый племянник Голицыной поделился с Алесандром Сергеевичем историей о том, как он сам однажды проигрался в карты и обратился за помощью к Голицыной. Благодаря поведанной ею тайне трех карт племяннику удалось быстро отыграться. К слову, саму Голицыну еще при жизни называли «Пиковой дамой», а особняк, где она жила, именовали не иначе как «Домом Пиковой дамы». Сам Пушкин не скрывал источника своего вдохновения: «При дворе нашли сходство между старой графиней и княгиней Натальей Петровной и, кажется, не сердятся».

Эмма Бовари («Госпожа Бовари», Гюстав Флобер)

Прототипом Эммы Бовари стала Дельфина Деламар (Кутюрье) — девушка, не смирившаяся со скучной мещанской жизнью рядом с мужем. Флобер тщательно изучил ее историю и кропотливо прописывал образ героини, порой затрачивая на отдельные эпизоды целые недели и даже месяцы.

«Ее черные волосы разделялись тонким пробором, спускавшимся к затылку, на два бандо, так гладко зачесанных, что они казались цельным куском; едва закрывая уши, они были собраны сзади в пышный шиньон и оттеняли виски волнистой линией; такую линию сельский врач видел впервые в жизни. Щеки у девушки были розовые». Гюстав Флобер, «Госпожа Бовари»

Хюррем Хасеки-султан («Роксолана. Полная история Великолепного века», Павел Загребельный)

Хюррем Хасеки-султан — пожалуй, самая знаменитая в мире наложница, а затем и жена султана Сулеймана I Великолепного. Легенда гласит, что у Роксоланы были славянские корни, а ее настоящее имя — Александра Гавриловна Лисовская. Вокруг личности Хюррем много таинственного. Говорят, что особого расположения султана она добилась при помощи колдовства. Иначе современники никак не могли объяснить ее влияния на Сулеймана.

Миледи («Три мушкетера», Александр Дюма-отец)

Миледи — один из самых ярких и важных для развития сюжета персонажей Дюма. В образе роковой соблазнительницы можно найти отсылки к графине Карлайл, известной под именем Люси Хэй. Обе женщины были амбициозными вдовами, занимались шпионажем и некоторое время провели в заключении. Бриллиантам в деле графини Карлайл нашлось место. Согласно мемуарам французского придворного Франсуа де ла Рошфуко, Люси вступила в заговор с кардиналом Ришелье. Хэй вырезала два бриллианта из костюма герцога Бекингемского и отправила их Ришелье. К счастью, пропажа была замечена практически сразу же и попадание алмазов во Францию было предотвращено.

Анна Кирилловна («Морфий», Михаил Булгаков)

Татьяна Николаевна Лаппа, первая жена Михаила Булгакова, считается основным прототипом Анны Кирилловны в рассказе «Морфий». Лаппа была рядом с Булгаковым в самое непростое для него время. В Смоленской губернии она поддерживала его, во Владикавказе лечила, а в Москве разделила с Булгаковым первый, самый голодный год.

Кэтрин Баркли («Прощай, оружие!», Эрнест Хемингуэй)

Агнес фон Куровски была медсестрой в госпитале Американского Красного Креста. Именно она выходила раненого писателя в Милане во время Первой мировой войны. Это знакомство закончилось несостоявшейся свадьбой и гениальным романом «Прощай, оружие!». В жизни Агнес полюбила другого и отказала Эрнесту. «Блондинка с золотистой кожей и серыми глазами» никак не оставляла Хемингуэя в мыслях, поэтому он воплотил заботливую медсестру в образе Кэтрин Баркли.

Грейс Маркс («Она же Грейс», Маргарет Этвуд)

Книга основана на реальных событиях. В 1843 году служанка Грейс Маркс была обвинена в том, что лишила жизни своего хозяина. В отличие от своего сообщника, Маркс избежала казни. Ее приговорили к пожизненному заключению, однако после 30 лет заточения помиловали и выпустили на свободу.

«Плечи закутаны в палантин; края чепчика образуют вокруг головы темный нимб. Прямой нос, прелестный ротик, выражение лица можно бы счесть томным — типичный образ задумчивой Магдалины, устремившей большие глаза в пустоту». Маргарет Этвуд, «Она же Грейс»

Роберта Олден («Американская трагедия», Теодор Драйзер)

Грейс Браун — юная американка, гибель которой была организована ее молодым человеком на озере Биг Муз, после того как он узнал о ее беременности. Суд над подозреваемым получил широкую огласку в прессе. А Теодор Драйзер в 1925 году написал роман, основанный на этом событии, и дал своей героине имя Роберта Олден. Впоследствии книга была экранизирована.

У Цзэтянь («Императрица», Шань Са)