Люди назвали 12 кинолент, которые многие пересматривают бесконечно, а что они там нашли — непонятно

Бывает, включишь старое кино, о котором с восторгом рассказывали близкие или друзья, и никак не поймешь, что такого классного они в нем нашли. Сценарий кажется наивным до безобразия, интрига — притянутой за уши, а героев так и вовсе хочется отправить сдавать тест на адекватность. Вот и пользователи сети поведали, какие ностальгические ленты им не очень-то и понравились.

Жестокий романс

Экранизация пьесы Александра Островского «Бесприданница» пользовалась бешеным успехом у зрителей несмотря на некоторые ляпы (о которых можно почитать здесь). А вот критики фильм невзлюбили. Они обвиняли режиссера в том, что он поглумился над классикой. Также рецензенты невысоко оценили игру Гузеевой, заявив, что молодая актриса потерялась на фоне Фрейндлих. С критиками киноленты солидарны и некоторые современные зрители. Богачи бесчувственны, музыкантам вообще все до лампочки, обделенный деньгами мужчина убог... По всей видимости, примером здесь должна быть Лариса. Но как им может быть женщина, которая думает лишь о мужчинах? В фильме не показано ни разу, как Лариса занимается хоть каким-нибудь делом. Нет, только инстинкты и эмоции управляют ее поступками. Оправдание ей можно найти: она молода и живет среди людей, которые не могут служить примером. Но опять же ничего героического в ней не ощущается. Хотя ее монолог, который начинается словами «Да, я вещь...» понравился. © UxtiTuxti / Kinopoisk

Вам и не снилось...

Фильм повествует о старшеклассниках Кате и Роме, которые полюбили друг друга и пытаются сохранить свои отношения вопреки воле родителей. Главных героев нередко сравнивают с Ромео и Джульеттой — настолько трогательными показались их чувства зрителям. А их число, к слову, в год выхода фильма составило аж 26 млн. Критики также остались в восторге — на кинофестивале в Вильнюсе кинолента получила награду от жюри. Однако нашлись и люди, которым история а-ля Шекспир не понравилась. Я не люблю этот фильм. В нем много всего в одну кучу смешано: и история любви школьников, и жизнь их классной руководительницы, и жизнь родителей. Получается не очень интересно и немного скучно.

Главные герои мне не нравятся. Рома постоянно строит из себя умника, в 16 лет разговаривает как 40-летний мужик. Катя показалась мне какой-то неживой, больше похожей на старушку. Еще мне не понравилось, как она вела себя с родителями, особенно с отчимом — это просто хамство. И вообще я считаю, что между героями не было серьезных отношений — за весь фильм ни Рома, ни Катя не поговорили ни о чем другом, кроме себя самих и своей любви. © lerka343 / Kinopoisk

Три тополя на Плющихе

Невозможно забыть сцену из ленты «Три тополя на Плющихе», в которой героиня пела для своего нового знакомого песню «Нежность», пока они пережидали дождь в автомобиле. (К слову, почему Александра Пахмутова не хотела, чтобы в этом фильме звучала композиция «Нежность», можно узнать здесь). Но некоторым зрителям этой трогательной сцены не хватило, что назвать этот фильм историей о прекрасной несбыточной любви. Наверное, это все-таки не моя тема. Сколь хорош не был бы фильм, замечательна песня, талантливы актеры, но стоит коснуться темы «треугольника» — все. Как отрезало. Чем хорош герой Ефремова? Только и сделал, что подвез женщину до дому, погрустил пару минут под песню, в кино пригласил да так и не дождался. Говорят, что более чуткого персонажа в старом кино и нет. Но чем этот водитель такси, зазывающий на вечерний променад замужнюю женщину, лучше того, другого, который работает дни напролет, пытаясь обеспечить себе и своей семье достойный уровень жизни, утратившего, быть может, в этом нескончаемом забеге какую-то толику нежности? © Andron / Kinopoisk

Маленькая Вера

Бунтарка Вера знакомится с интеллигентным Сергеем и намерена выйти за него замуж. Но между ее отцом и возлюбленным возникает конфликт, из-за которого все идет не по плану. Кинокартину посмотрели 56 млн зрителей, что сделало ее лидером проката. Также фильм получил и скандальную славу из-за любовной сцены, которую в свое время многие сочли непристойной. Но такими сценами современных зрителей не оттолкнуть. А вот другими особенностями сюжета — очень даже. Сюжет можно описать такими словами: представьте, что вы зашли в гости к другу, временно живущему в коммуналке. И тут ваш разговор прерывает задорный сосед, затем заходит хозяйка, криком требуя отдать арендную плату. Ну и на сладкое — через стенку начинает кричать ребенок, а его отец яростно стучит в стену, дабы вы успокоились. Именно такие ощущения от происходящего, два часа потрачено попросту зря на бессмысленные похождения главной героини без моральных принципов. Скандалы, интриги дома, отец проблемный, мать устает на работе, брат, добившийся чего-то, но на деле не лучше других.

Описывать все, что увидел, нет сил, порекомендую вам не включать это кино никогда. © Arda Turan / Kinopoisk

Мой ласковый и нежный зверь

Экранизация произведения Чехова «Драма на охоте» участвовала в конкурсной программе Каннского кинофестиваля. И то, что лента премии не получила, никак не помешало ей стать легендарной. Отдельного упоминания заслуживает вальс, который специально для фильма написал Евгений Дога. Это произведение по сей день выбирают многие молодожены для первого брачного танца. Но одной музыки недостаточно, чтобы полюбить кинокартину. По крайней мере, не всем зрителям. Режиссеру не удалось создать живой мир. Да, есть какие-то события, но переложить их в картинку не получилось. Актеры просто «что-то показывают», кроме Кирилла Лаврова — он сыграл достойно. Янковский играет Янковского. Главной героине не хватило таланта и опыта, она «берет» красотой и некой невинностью. Остальные персонажи в фильме условны. Лица актеров словно замазаны акварельными красками — один актер спокойно смог бы сыграть роль другого. © priori / Kinopoisk

Морозко

Культовый сказочный фильм, который мы обожали смотреть в детстве, за рубежом снискал противоречивую славу. Например, в США он получил награду как лучшее кино для семейного просмотра, но там же был и высмеян в одной из популярнейших телепередач, в которой обозревали малобюджетные фильмы. Но что бы кто ни говорил, зрители продолжают любить эту картину. Правда, не все. В детстве меня в этом фильме больше всего удивляли санки со свиньями в упряжке. Став старше и пересмотрев сей фильм, я чувствую себя как-то не в своей тарелке — настолько его не понял...

Главная героиня Настенька патологически незлобива, и начинаешь задумываться, а не дурочка ли она в самом прямом медицинском смысле? Слегка заторможенная бедная речь и нечетко выраженные реакции организма на климатические изменения только подтверждают опасения зрителя. © endlich_frei / Kinopoisk

Афоня

Комедия о балагуре Афоне собрала у экранов 62,2 млн зрителей и стала лидером проката в год своей премьеры. Позднее фильм получил приз на кинофестивале. И с годами он не утратил своего очарования: зрители готовы пересматривать ленту бесконечно. Также в честь главного героя по сей день называют заведения общепита и магазины техники. Но некоторым людям всеобщее восхищение Афоней непонятно. Какие же выводы зритель должен сделать? Кути, будь люмпеном, ведь все равно найдется дуреха (причем, хорошенькая), которая полюбит тебя. Ну и к чему призывает этот фильм? Какую мораль он несет? Где катарсис, спрашивается? Завуалированная комедия, этакая конфетка с ядовитой начинкой — воспеть образ деградирующего человека на широком экране. © AlexanderKireev / Kinopoisk

Самая обаятельная и привлекательная

Наша любимая актриса Ирина Муравьева ни в какую не хотела сниматься в этом фильме — ей надоело амплуа милой дурнушки. Однако режиссер буквально караулил артистку у театра, чтобы убедить ее принять участие в проекте. Она согласилась и не прогадала. Кинокартину посмотрели 44,9 млн зрителей. А также ее закупили для проката 69 стран. Но вот актуальна ли история Нади Клюевой сегодня, большой вопрос. Фильм, конечно, хороший, позитивный, милый и местами даже веселый. Но, господа, откуда положительные рецензии? Это очень глупое и наивное кино. Когда вспоминаешь сюжет, то с трудом верится, что такую неинтересную во всех смыслах историю вообще решили экранизировать. Ну что в ней особенного? Даже для комедийного жанра?

Дурнушка пытается выйти замуж, и ей в этом помогает подруга, которой изменяет ее собственный муж. Так в одном предложении можно изложить все содержание этого фильма. И если бы не хорошая игра актеров и не пара веселых шуток, то, скорее всего, это кино так бы и осталось лежать на полке. Тем не менее оно стало всенародно любимым. Почему? Для меня это, скорее всего, навсегда останется загадкой, так как я не разделяю позитивных взглядов на подобные фильмы. © KOBRA999 / Kinopoisk

Девчата

В это сложно поверить, но историю о похождениях веселой выпускницы кулинарного училища цензоры сочли мелковатой для большого экрана и присвоили ей третью прокатную категорию. Однако зрителям лента понравилась настолько, что она вмиг стала одним из кассовых лидеров. В год выхода кинокартины ее посмотрели около 35 млн человек. «Девчата» пришлись по душе и мировым критикам: ленту отметили на кинофестивалях в Аргентине, Шотландии и Франции. Однако задорной Тосей не только восхищаются, но и ругают ее, мол, героиня ведет себя лет на 5: Есть в фильме что-то такое живонькое и легкое, потому смотреть «Девчат» очень приятно. Но второй раз включать не буду, и вот почему.

Тося — маленькая и шустрая девочка. У меня все время было чувство, что она ведет себя не на свой возраст, а лет на 5, когда детям еще позволительно закатывать истерики и прыгать в кураже по комнате. Вы можете возразить, что она была жизнерадостной, но будем честны: как только у Тоси плохое настроение, она готова срывать его на окружающих. Она демонстративно устраивает безбашенные сцены, мол, посмотрите, я гордая, со мной так нельзя! И сразу же возвращается к Илье, потому что испытывает к нему нездоровую привязанность. До любви здесь очень далеко... © mashuta_sh@mail.ru / Kinopoisk

Табор уходит в небо

Перед нами еще один лидер проката. Фильм о любви цыган Лойко и Рады посмотрели 64,9 млн зрителей. Европейских знатоков кино этот проект также впечатлил, о чем свидетельствуют награды на кинофестивалях в Испании и Франции. Однако прошел ли фильм проверку временем — большой вопрос. Некоторые рецензии пользователей сети позволяют предположить, что нет. Сколько раз мне приходилось слышать про это кино! Дескать, легенда кинематографа и все такое прочее. Ну, я не знаю. По-моему, это откровенная лажа. Оно, конечно, может, в 75 году еще как-то и смотрелось, но сегодня это представляется чрезвычайно наивной и даже нелепой, я бы сказал, историей. Безумные поступки, глупые кончины, пафосные речи. Мрак. © Andron / Kinopoisk

Собачье сердце

Экранизация произведения Михаила Булгакова в свое время подверглась жесткой критике. Газеты не только ругали ленту, но и оскорбляли ее режиссера. Тем не менее картина получила награды на различных кинофестивалях и со временем приобрела статус культовой. Потому что большому количеству зрителей она пришлась по вкусу. Да и до сих пор можно услышать из уст собеседника цитату какого-нибудь героя. Но некоторые пользователи сети ни за что не станут воспроизводить реплики персонажей, в том числе и Преображенского. Мы получили брюзжащего старика в белом пальто, ну, то есть в халате, и огромную массу ужасных бедных — людей низкого происхождения. Очень мизантропическое кино от обиженных на жизнь создателей. © vqrwp — 9558 / Kinopoisk

Зимняя вишня

© Зимняя вишня / Ленфильм Богиня фонтана ВДНХ 3 часа назад А я тоже совсем не люблю "Зимнюю вишню". Мне действительно некому там сопереживать, главный герой - великая любовь героини - ничего кроме отвращения не вызывает, несмотря нa исполнителя. Этот фильм для меня как предтеча нынешних унылых сериалов про любовную любовь, идущих нa Домашнем. Только без хэппи-энда. - - Ответить

Фильм «Зимняя вишня» вышел в 1985 году, а год спустя получил награду на Всесоюзном кинофестивале «За исследование актуальных нравственных проблем». В центре сюжета кинокартины — молодая мама Ольга, которая после развода пытается построить серьезные отношения с мужчиной, однако никак не может избавиться от чувств к женатому коллеге. Пока одни зрители наблюдают о «тяжелой женской доле» с носовым платочком в руках, другие же считают, что жалеть здесь некого: Фильм не впечатлил. Редко, но все же бывает, чтобы в фильме не нашлось ни одного героя, которому бы захотелось сопереживать. Главная героиня — это, конечно, нечто. Совершенно точно знаю, что есть масса людей, которые ее жалеют. Хочется спросить: господа, разве вам жаль постеленную у порога тряпку? Человек, позволяющий себе довольствоваться объедками с чьего-то стола (чужим мужем «на час»), не может вызывать сочувствия.

А вишенкой на торте в этом фильме для меня является сцена когда Русланова не пускает в дом мужа Удовиченко, а потом плюет на это дело и обреченно говорит: «Да делайте вы что хотите!» В этот момент кажется: ну хоть одна толковая героиня! Ан нет! Своим «монологом» на выставке, где она отрекается от своих же слов о женской независимости и самостоятельности, она на корню рубит весь свой сложившийся позитивный образ. Увы. © Andron / Kinopoisk