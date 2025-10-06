Моя жена влюбилась в другого. И это было к лучшему

Я начал замечать, что жена стала чаще заглядывать в свой телефон и улыбаться невидимому собеседнику. Когда я ее спрашивал, с кем она общается, отвечала, что с подругами в общем чате. Я жене доверял, поэтому мне и в голову не пришло, что на том конце переписки будет мужчина. Тем более я не мог подумать, что тем самым мужчиной окажется Дмитрий. В телефон, само собой, заглядывать я не стал — это не в моих правилах.

Один из моих коллег как-то сказал, что видел Марину в парке с каким-то парнем — они шли, держась за руки, и улыбались. Я тогда не поверил, сказал, что он, вероятно, обознался, ведь такого быть просто не могло, и я почти сразу же забыл об этом.

Следующий звоночек прозвенел, когда меня вызвали в школу к дочери. Она принесла на урок лабубу, сказала, что ей его дядя подарил. Урок был сорван, потому что все дети хотели с ним поиграть. Дома я спросил у жены, что за дядя подарил нашей дочери игрушку. Она вдруг замялась, но сказала, что это ее брат. Представьте, насколько я доверял жене, если меня не смутило даже это.

О том, кто именно вызывает у нее такую счастливую улыбку, я узнал совершенно случайно. Мы всей семьей были в зоопарке, она сфотографировала меня с детьми. Я взял у нее телефон, чтобы перекинуть фото себе, нажал поделиться... и первым именем, которое мне предложил телефон, было Дима. Это могло означать только одно — именно он тот человек, с которым она чаще всего общается. Я помню, как мои ладони стали ледяными, а в горле встал ком.

Я не горжусь своим поступком, но не буду врать — я залез в ее переписку, когда она с детьми пошла смотреть рептилий, а я остался на улице. На телефоне не было пароля, потому что Марина точно знала, что я не буду в нем ковыряться. Они говорили обо всем на свете, жена жаловалась на постоянные «дни сурка»; на то, что она устала сидеть дома и хочет работать, ведь дети уже большие и им не требуется мать 24/7. Но самое обидное было не это — обо мне она ни разу не упомянула, даже вскользь. Будто меня и не существовало вообще.

