Моя жена влюбилась в другого. И это было к лучшему
«Он увидел во мне женщину и человека в первую очередь. А для тебя я просто функция», — сказала мне жена. Мы в браке уже 10 лет, у нас трое детей: двое общих и ее сын от первого мужа. Ему было чуть больше трех лет, когда мы поженились, и он считает меня своим отцом. Мне наша семья всегда казалась идеальной — знаете, из тех, что рекламируют загородную недвижимость. Но все изменилось в один день, когда я взял в руки ее телефон.
С супругой Мариной мы познакомились на работе — она пришла устраиваться в ту компанию, где я трудился заместителем директора уже несколько лет. Можно сказать, что это была любовь с первого взгляда — по крайней мере, с моей стороны. Не помню уже почему, но собеседовать ее пришлось мне, и я посчитал ее навыки недостаточными для той должности. Хотя, если честно, я не хотел, чтобы она работала у нас, ведь служебные романы в нашей организации, мягко говоря, не одобряются.
В ее резюме был указан номер телефона, и через пару-тройку дней я решил написать, пригласить на свидание, на которое она внезапно согласилась. Это было так неожиданно, что я немного растерялся. Она сказала, что развелась совсем недавно, у нее есть трехлетний сын, поэтому в ближайшее время не собиралась заводить роман. Однако на следующее свидание согласилась.
Не прошло и полугода, как мы стали жить вместе в моей квартире, а еще шесть месяцев спустя поженились. С ее сыном мы быстро нашли общий язык, хотя до этого у меня не было опыта общения с такими маленькими детьми. Мы договорились, что она будет заниматься домом, а я работать — рождение общих детей решили не откладывать, а выходить на работу на несколько месяцев не имело никакого смысла.
Через год у нас родился сын, а еще пару лет спустя — дочка. Мы переехали из квартиры в загородный дом, так как в планах было завести еще одного ребенка, да и растить детей на улицах шумного и опасного мегаполиса не хотелось. Так и прожили 10 лет, но с 4 ребенком не сложилось. Жена домохозяйничала, я работал и обеспечивал семью. Все были счастливы и довольны — точнее, мне так казалось. Все изменилось буквально в один день — мы отмечали мой юбилей, делали барбекю и я пригласил своего приятеля Диму, который долго жил в другом городе, а сейчас вернулся в родные края. Того самого Диму, который через месяц сломает нашу идеальную, казалось бы, жизнь.
Я начал замечать, что жена стала чаще заглядывать в свой телефон и улыбаться невидимому собеседнику. Когда я ее спрашивал, с кем она общается, отвечала, что с подругами в общем чате. Я жене доверял, поэтому мне и в голову не пришло, что на том конце переписки будет мужчина. Тем более я не мог подумать, что тем самым мужчиной окажется Дмитрий. В телефон, само собой, заглядывать я не стал — это не в моих правилах.
Один из моих коллег как-то сказал, что видел Марину в парке с каким-то парнем — они шли, держась за руки, и улыбались. Я тогда не поверил, сказал, что он, вероятно, обознался, ведь такого быть просто не могло, и я почти сразу же забыл об этом.
Следующий звоночек прозвенел, когда меня вызвали в школу к дочери. Она принесла на урок лабубу, сказала, что ей его дядя подарил. Урок был сорван, потому что все дети хотели с ним поиграть. Дома я спросил у жены, что за дядя подарил нашей дочери игрушку. Она вдруг замялась, но сказала, что это ее брат. Представьте, насколько я доверял жене, если меня не смутило даже это.
О том, кто именно вызывает у нее такую счастливую улыбку, я узнал совершенно случайно. Мы всей семьей были в зоопарке, она сфотографировала меня с детьми. Я взял у нее телефон, чтобы перекинуть фото себе, нажал поделиться... и первым именем, которое мне предложил телефон, было Дима. Это могло означать только одно — именно он тот человек, с которым она чаще всего общается. Я помню, как мои ладони стали ледяными, а в горле встал ком.
Я не горжусь своим поступком, но не буду врать — я залез в ее переписку, когда она с детьми пошла смотреть рептилий, а я остался на улице. На телефоне не было пароля, потому что Марина точно знала, что я не буду в нем ковыряться. Они говорили обо всем на свете, жена жаловалась на постоянные «дни сурка»; на то, что она устала сидеть дома и хочет работать, ведь дети уже большие и им не требуется мать 24/7. Но самое обидное было не это — обо мне она ни разу не упомянула, даже вскользь. Будто меня и не существовало вообще.
Мы вернулись домой. Марина почувствовала, что со мной что-то не так, поскольку я был молчалив более обычного. Я подумал, что таить правду смысла нет и все ей честно рассказал. И она не стала отрицать.
— Да. Это правда. И мне он очень нравится, с ним интересно, и вообще... — она оборвала фразу на полуслове.
— Что? — спросил я.
— Он увидел во мне женщину и человека в первую очередь. А для тебя я просто функция — хорошая мать, хозяйственная жена, а не человек. Ты даже не представляешь, как я устала от домашних забот в этом огромном доме. Когда ты в последний раз замечал мою новую стрижку или платье?
— И... как далеко зашли ваши отношения? — срывающимся голосом спросил я.
— Не так далеко, как ты бы мог подумать.
— Но как... Как и где вы встречались?
— Я отвозила детей в школу, а потом ехала на встречу с ним. Мы гуляли в парках, ходили в кино и рестораны. Он делал мне комплименты и замечал даже цвет моей помады! Помады, Саш!
Я стоял и не знал, что ответить. Единственный вопрос, который я смог задать — любит ли она его. Она задумчиво на меня посмотрела.
— Я... я не знаю. Мы с тобой как будто бы стали чужими друг другу. Даже не остались друзьями, потому что друзья общаются, а ты приходишь домой, съедаешь ужин, проверяешь уроки у детей и идешь спать. Да и в выходные наши разговоры только о детях и бытовухе. Мы никуда не ездим и никуда не ходим. А с ним...
— Но почему ты молчала? Если тебе было так плохо со мной?
— Да не с тобой мне плохо, понимаешь? Мне плохо без тебя! Я не чувствую, что я не одна, что меня ценят, любят. А он такой внимательный...
— И что нам теперь делать? — спросил я. — Ты хочешь уйти к нему?
— Мне надо подумать, — ответила она. — Поеду к маме на несколько дней. Ты справишься с детьми?
Я только кивнул.
— Надеюсь, ты не опустишься до выяснения отношений с ним, Саш?
— Нет, можешь не переживать.
Спустя несколько дней я вернулся с работы. В доме царил полумрак и тишина, какой у нас никогда не бывало. Я прошел в гостиную и увидел Марину, сидящую за столом, уставленном свечками. В центре него стояли несколько коробок с пиццами и роллами. Я растерялся и не нашел ничего лучше, чем спросить, где дети.
— Они у мамы на все выходные, — ответила Марина, отодвигая стул рядом с собой. — Садись.
Она вздохнула и продолжила.
— Я подумала и поняла, что мне нравился не сам Дима, а то, что он давал — внимание и заботу. Помнишь, когда мы только встречались, ты был таким же, не отходил от меня ни на шаг, мы смеялись, дурачились. Когда мы это все потеряли, Саш?
Я пожал плечами.
— Не знаю. Я и сам не заметил как мы отдалились друг от друга. Я уставал на работе, тебя утомляли дети и хозяйство. Как две параллельные прямые — идут рядом, но никогда не пересекаются, — с горькой усмешкой сказал я.
— Давай попробуем начать все сначала? Я забронировала для нас отель в Питере на эти выходные.
Я встал из-за стола, подошел и обнял ее за плечи.
— Давай попробуем.
