Мы отыскали 4 модели обуви, которые реально не дают ногам устать даже после долгого дня

Мода и стиль
2 часа назад

Долгая работа на ногах, длительные прогулки, активный отдых — все это требует не только стильной, но и комфортной обуви. Нашли модели, за которые ноги скажут «спасибо».

А в конце статьи расскажем про популярную обувь, удобство которой не совсем однозначно.

Клоги

ucTepu4ka
6 часов назад

Клоги и кроксы – это разные типы обуви, хотя у них есть некоторые общие черты. Клоги (сабо) – это традиционная обувь с закрытой пяткой и широкой подошвой, часто деревянная. Кроксы, с другой стороны, – это более современная обувь, обычно сделанная из легкого материала (Croslite), с вентилируемой верхней частью и дырками для Jibbitz (аксессуаров). Кроксы также часто имеют ортопедическую стельку.

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Если предстоит долго работать или ходить, многие выбирают обувь на плоской подошве. Однако стоит помнить, что балетки в таком случае — неудачный вариант. Они приводят к боли в стопах, а позже — в коленях, бедрах и спине.

А вот эту обувь очень любят медсестры, которым нужно быть на ногах по несколько часов в сутки. Клоги хорошо поддерживают стопы. Также их удобно снимать и надевать: не надо наклоняться и что-то расстегивать или расшнуровывать. А еще за счет перфорации клоги постоянно проветриваются. Это спасение от потливости и запаха ног.

Туфли с каблуком в форме «рюмочки»

От частого ношения обуви на высоком каблуке появляются боли в ногах и пятках, а также отеки. Но так хочется иногда покрасоваться в изящных туфлях!

На этот случай пригодится пара с небольшими каблуками, не более пяти сантиметров. В них положение ног более естественное, что избавляет от лишней нагрузки. Например, обратите внимание на туфли с миниатюрным каблуком-рюмочкой. Они подойдут на каждый день.

Беговые кроссовки

ucTepu4ka
9 часов назад

У меня беговые кроссовки Рибок. Им сносу нет, лет 10 уже бегаю в них. Но носить повседневно? 🤦 Нет. В беговых удобно бегать🤣

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Это наиболее удобная модель кроссовок. Люди, которые на работе не могут присесть подолгу, утверждают, что в них ноги не болят. Ведь у этих кроссовок достаточно широкий мысок, что позволяет свободно шевелить пальцами.

Также они обладают мягкой подошвой с хорошей амортизацией. Наконец, такие кроссовки легче обычных, поэтому подойдут даже для прогулок на дальние расстояния.

Обувь на массивном каблуке

Ку-ку
9 часов назад

Чойта не пройду? И больше ходила, отличная модель, очень удобно.

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Многие пытаются заменить каблуки танкеткой, считая ее более удобным вариантом. Однако на самом деле танкетка слишком жесткая, что препятствует естественному движению. А если задняя часть платформы намного выше носка, то обувь еще и давит на плюсневые кости (область стопы перед пальцами).

Эксперты убеждены: отказываться совсем от каблуков не стоит. Просто выбирайте более толстые, мощные варианты. Такая обувь боле устойчива и равномернее распределяет нагрузку.

Бонус: обувь на платформе стоит носить с осторожностью

Платформа, как правило, придает больше веса, из-за чего мышцы ног при ходьбе больше напрягаются. Однако такой обувью все равно можно заменить туфли на высоких тонких каблуках или балетки.

С ней поддержка стопы и амортизация лучше. А еще у нее обычно широкий мысок, который не сдавливает пальцы. Только стоит подыскивать пару, у которой платформа параллельна земле, то есть не имеет возвышений в области пяток.

Подбираем к обуви сумку. А разобраться в том, что сейчас модно, а что — нет, поможет наш гайд.

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