Мы отыскали 4 модели обуви, которые реально не дают ногам устать даже после долгого дня

Если предстоит долго работать или ходить, многие выбирают обувь на плоской подошве. Однако стоит помнить, что балетки в таком случае — неудачный вариант. Они приводят к боли в стопах, а позже — в коленях, бедрах и спине.

А вот эту обувь очень любят медсестры, которым нужно быть на ногах по несколько часов в сутки. Клоги хорошо поддерживают стопы. Также их удобно снимать и надевать: не надо наклоняться и что-то расстегивать или расшнуровывать. А еще за счет перфорации клоги постоянно проветриваются. Это спасение от потливости и запаха ног.