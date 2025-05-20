Клоги и кроксы – это разные типы обуви, хотя у них есть некоторые общие черты. Клоги (сабо) – это традиционная обувь с закрытой пяткой и широкой подошвой, часто деревянная. Кроксы, с другой стороны, – это более современная обувь, обычно сделанная из легкого материала (Croslite), с вентилируемой верхней частью и дырками для Jibbitz (аксессуаров). Кроксы также часто имеют ортопедическую стельку.
Мы отыскали 4 модели обуви, которые реально не дают ногам устать даже после долгого дня
Долгая работа на ногах, длительные прогулки, активный отдых — все это требует не только стильной, но и комфортной обуви. Нашли модели, за которые ноги скажут «спасибо».
А в конце статьи расскажем про популярную обувь, удобство которой не совсем однозначно.
Клоги
Если предстоит долго работать или ходить, многие выбирают обувь на плоской подошве. Однако стоит помнить, что балетки в таком случае — неудачный вариант. Они приводят к боли в стопах, а позже — в коленях, бедрах и спине.
А вот эту обувь очень любят медсестры, которым нужно быть на ногах по несколько часов в сутки. Клоги хорошо поддерживают стопы. Также их удобно снимать и надевать: не надо наклоняться и что-то расстегивать или расшнуровывать. А еще за счет перфорации клоги постоянно проветриваются. Это спасение от потливости и запаха ног.
Туфли с каблуком в форме «рюмочки»
От частого ношения обуви на высоком каблуке появляются боли в ногах и пятках, а также отеки. Но так хочется иногда покрасоваться в изящных туфлях!
На этот случай пригодится пара с небольшими каблуками, не более пяти сантиметров. В них положение ног более естественное, что избавляет от лишней нагрузки. Например, обратите внимание на туфли с миниатюрным каблуком-рюмочкой. Они подойдут на каждый день.
Беговые кроссовки
У меня беговые кроссовки Рибок. Им сносу нет, лет 10 уже бегаю в них. Но носить повседневно? 🤦 Нет. В беговых удобно бегать🤣
Это наиболее удобная модель кроссовок. Люди, которые на работе не могут присесть подолгу, утверждают, что в них ноги не болят. Ведь у этих кроссовок достаточно широкий мысок, что позволяет свободно шевелить пальцами.
Также они обладают мягкой подошвой с хорошей амортизацией. Наконец, такие кроссовки легче обычных, поэтому подойдут даже для прогулок на дальние расстояния.
Обувь на массивном каблуке
Многие пытаются заменить каблуки танкеткой, считая ее более удобным вариантом. Однако на самом деле танкетка слишком жесткая, что препятствует естественному движению. А если задняя часть платформы намного выше носка, то обувь еще и давит на плюсневые кости (область стопы перед пальцами).
Эксперты убеждены: отказываться совсем от каблуков не стоит. Просто выбирайте более толстые, мощные варианты. Такая обувь боле устойчива и равномернее распределяет нагрузку.
Бонус: обувь на платформе стоит носить с осторожностью
Платформа, как правило, придает больше веса, из-за чего мышцы ног при ходьбе больше напрягаются. Однако такой обувью все равно можно заменить туфли на высоких тонких каблуках или балетки.
С ней поддержка стопы и амортизация лучше. А еще у нее обычно широкий мысок, который не сдавливает пальцы. Только стоит подыскивать пару, у которой платформа параллельна земле, то есть не имеет возвышений в области пяток.
Комментарии
Реально не дают ногам устать не модели обуви, а качественная колодка.