Мы решили немного похулиганить и скрыли вещички, которые герои фильмов держат в руках. Попробуйте их вспомнить

Фильмы все знакомые, сто раз пересмотренные. Практически все предметы отгадала, кроме карандаша из фильма "Чародеи". Прикольно. 😉
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Нам кажется, что мы знаем любимые фильмы вдоль и поперек. Но наверняка есть какие-то детали, которые ускользнули от нашего внимания. Как, например, не все вспомнят о том, что же держат в руках актеры в той или иной сцене.
Проверьте себя, все ли слова из хитов прошлого вы сможете вспомнить.
Фильмы все знакомые, сто раз пересмотренные. Практически все предметы отгадала, кроме карандаша из фильма "Чародеи". Прикольно. 😉