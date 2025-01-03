Мы решили немного похулиганить и скрыли вещички, которые герои фильмов держат в руках. Попробуйте их вспомнить

Кино
1 день назад

Нам кажется, что мы знаем любимые фильмы вдоль и поперек. Но наверняка есть какие-то детали, которые ускользнули от нашего внимания. Как, например, не все вспомнят о том, что же держат в руках актеры в той или иной сцене.

1.

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© Операция "Ы" и другие приключения Шурика / Мосфильм

2.

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© Ирония судьбы, или С легким паром! / Мосфильм

3.

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© Служебный роман / Мосфильм

4.

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© Любовь и голуби / Мосфильм

5.

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© Москва слезам не верит / Мосфильм

6.

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© Иван Васильевич меняет профессию / Мосфильм

7.

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© Джентльмены удачи / Мосфильм

8.

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© Мимино / Мосфильм

9.

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© Чародеи / Одесская киностудия

10.

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© Карнавальная ночь / Мосфильм

11.

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© Королева бензоколонки / Киностудия имени А. Довженко

12.

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© Морозко / Киностудия им. М. Горького

13.

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© Афоня / Мосфильм

14.

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© Самая обаятельная и привлекательная / Мосфильм

15.

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© Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика / Мосфильм

16.

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© Бриллиантовая рука / Мосфильм

Проверьте себя, все ли слова из хитов прошлого вы сможете вспомнить.

Фото на превью Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика / Мосфильм, Самая обаятельная и привлекательная / Мосфильм

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
1 неделя назад

Фильмы все знакомые, сто раз пересмотренные. Практически все предметы отгадала, кроме карандаша из фильма "Чародеи". Прикольно. 😉

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