Чтобы такое написать, надо созреть и приобрести какой-то жизненный опыт.
Мы решили выяснить, в каком возрасте известные авторы написали свои бестселлеры
Когда мы читаем книгу, нам часто кажется, что автор написал это произведение в солидном возрасте или, наоборот, был слишком юн. Но угадать точный возраст писателя по его романам порой бывает непросто. Некоторые сохраняют яркое воображение до преклонных лет, а другие демонстрируют мудрость уже в юные годы. Мы решили выяснить, сколько же было лет писателям, когда на свет появились их известнейшие работы.
Маргарет Этвуд было 46 лет, когда она опубликовала роман «Рассказ служанки»
Брэму Стокеру было 49 лет, когда вышел роман «Дракула»
Луизе Мэй Олкотт было 36 лет, когда она написала «Маленьких женщин»
Первый роман про Бриджертонов опубликовали, когда Джулии Куинн было 30 лет
Кормак Маккарти написал роман «Дорога» в 73 года
Джон Рональд Руэл Толкин опубликовал «Хоббита, или Туда и обратно» в 45 лет
Артур Конан Дойл написал первый рассказ о Шерлоке Холмсе в 27 лет
Анн Голон опубликовала первый роман об Анжелике, когда ей было 35 лет. Ее соавтору Сержу Голону было 53 года
Джону Голсуорси было 39 лет, когда он издал первый роман из «Саги о Форсайтах»
Второй раз за неделю попадается Джон Голсуорси. Намек вселенной и стоит почитать?
Стефани Майер написала первый роман из серии «Сумерки», когда ей было 30 лет
Вильгельм Гауф написал сказку «Карлик Нос», когда ему было 24 года
Сьюзен Коллинз было 52 года, когда она опубликовала роман «Голодные игры»
Александру Дюма было 42 года, когда он написал роман «Три мушкетера»
Мэри Шелли начала писать роман «Франкенштейн» в 18 лет
Хелен Филдинг опубликовала роман «Дневник Бриджит Джонс» в 38 лет
Шарлотта Бронте написала роман «Джейн Эйр» в 31 год
Льюис Кэрролл написал «Алису в стране чудес», когда ему было 32 года
Николас Спаркс опубликовал роман «Дневник памяти» в 30 лет
Э. Л. Джеймс было 48 лет, когда она закончила роман «Пятьдесят оттенков серого»
Сейчас будет о чем - я свою книжку начала писать в почти 15 и пишу до сих пор😊😂. Перещеголяла всех по обоим показателям . И главное - когда будет ( ли?) опубликована - автору, навскидку, будет за 100.
Кстати, мы не всегда помним сколько же лет было тому или иному литературному персонажу. А различные экранизации добавляют еще больше путаницы.
Комментарии
Так написал или опубликовал? Между этими событиями могут десятки лет пройти