Мы решили выяснить, в каком возрасте известные авторы написали свои бестселлеры

Когда мы читаем книгу, нам часто кажется, что автор написал это произведение в солидном возрасте или, наоборот, был слишком юн. Но угадать точный возраст писателя по его романам порой бывает непросто. Некоторые сохраняют яркое воображение до преклонных лет, а другие демонстрируют мудрость уже в юные годы. Мы решили выяснить, сколько же было лет писателям, когда на свет появились их известнейшие работы.