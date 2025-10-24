Мы сравнили героев новой «Алисы в Стране чудес» с персонажами фильма Тима Бертона

23 октября 2025 года на экраны вышел фильм «Алиса в Стране чудес» от режиссера Юрия Хмельницкого. Его версия отличается и от книги, и от прежних ее киноадаптаций. А все потому, что он создан на основе радиопьесы 1976 года по мотивам книги Льюиса Кэрролла с песнями Владимира Высоцкого.

По сюжету 15-летняя Алиса попадает в неведомую страну, где нет времени. Она встречает своих знакомых, но ее никто не узнает. Чтобы вернуться домой, ей, конечно же, предстоит преодолеть множество препятствий. Нам стало любопытно, как выглядят всем знакомые герои в этой версии и насколько они отличаются от ставшего культовым фильма Тима Бертона. Давайте же посмотрим.