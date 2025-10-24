Мы сравнили героев новой «Алисы в Стране чудес» с персонажами фильма Тима Бертона
23 октября 2025 года на экраны вышел фильм «Алиса в Стране чудес» от режиссера Юрия Хмельницкого. Его версия отличается и от книги, и от прежних ее киноадаптаций. А все потому, что он создан на основе радиопьесы 1976 года по мотивам книги Льюиса Кэрролла с песнями Владимира Высоцкого.
По сюжету 15-летняя Алиса попадает в неведомую страну, где нет времени. Она встречает своих знакомых, но ее никто не узнает. Чтобы вернуться домой, ей, конечно же, предстоит преодолеть множество препятствий. Нам стало любопытно, как выглядят всем знакомые герои в этой версии и насколько они отличаются от ставшего культовым фильма Тима Бертона. Давайте же посмотрим.
Осторожно: статья содержит спойлеры.
Алиса Мии Васиковска и Анны Пересильд
Алисе Тима Бертона по сюжету 20 лет, она своенравна, но добра. Ее хотят выдать замуж за совершенно неподходящего человека. Алисе Хмельницкого — 15 лет, она школьница, которая переживает предательство подруги и ссоры своих родителей. В отличие от своей предшественницы, у нее любовная линия есть и она является чуть ли не центральной.
Безумный Шляпник Джонни Деппа и Шляпник Милоша Биковича
Посмотрела вчера эту версию, до чего же она бессмысленная! Люблю Милоша, но не понимаю, как он сюда затесался вообще
Шляпник в исполнении Джонни Деппа был чудаковатым, ярким и талантливым. Он входил в состав сопротивления, стремящегося свергнуть Красную королеву, и своими странностями обязан был именно ей. Из-за нее был уничтожен весь его клан, из-за чего он слегка тронулся умом.
Шляпник же Милоша больше похож на депрессивного романтика, который с меланхоличным видом сидит за столом и улыбается в пустоту. Между ним и Красной королевой прослеживается взаимная симпатия. Когда-то он рассказал ей о существовании времени, а она почему-то решила его за это наказать и отправила сидеть за бесконечным столом до тех пор, пока время не появится.
Красная королева Хелена Бонем Картер и Червонная королева Ирины Горбачевой
Красная королева Тима Бертона — сумасбродная любительница сечь головы. Она страдает от того, что все любят ее сестру, Белую королеву, но не ее. Возможно, она была бы куда мягче, если бы не Валет, уверяющий, что лучше внушать подданным страх, чем любовь.
Королева же в исполнении Ирины Горбачевой с отсутствующим видом просто сидит на троне и каждый день спрашивает, есть ли какие новости и как там поживает Шляпник. Ее мотивация совершенно не понятна, как королева она себя совершенно не проявляет.
Белая королева Энн Хэтэуэй и Герцогиня Паулины Андреевой
Сравнивать этих героинь можно с большой натяжкой. Белая королева у Тима Бертона была младшей сестрой Красной и ее полной противоположностью. Она была против насилия, из тех, кто в прямом смысле даже мухи не обидит. Даже свергнутых в конце врагов она не стала карать.
У Юрия Хмельницкого же Герцогиня — явное зло, которое хочет уничтожить королеву и не перед чем для этого не остановится. Так как ни один персонаж особо в фильме не раскрыт, мотивов Герцогини мы не знаем. Возможно, она просто хочет получить власть ради власти.
Белый кролик Тима Бертона и Андрея Федорцова
Высоцкий
"Эй, кто там крикнул "ай-ай-ай ?" "Ну я ! Я, Кролик Белый".
"Опять спешишь ?" — "Прости, Додо, так много важных дел !
У нас в Стране Чудес попробуй что-то не доделай...
Вот и ношусь я взад-вперёд как заяц угорелый —
За два кило пути я на два метра похудел".
Кролик у Тима Бертона тоже был в сговоре против Красной королевы и одновременно состоял у нее при дворе. Именно он привел Алису в свою страну, познакомил с остальными героями и показал, где лежит Вострый меч. Кролик в исполнении Андрея Федорцова служит Герцогине и помогает ей в ее злодействах. На Алису он наталкивается совершенно случайно, и очень недоволен ее появлением в своем мире.
Синяя гусеница Тима Бертона и Сергея Бурунова
Синяя гусеница, или Абсолем, у Бертона — мудрое и всеми уважаемое существо, которое хоть и говорит загадками, но тем не менее дает советы Алисе. Гусеница Бурунова — просто гусеница, и роль у нее скорее комическая.
Траляля и Труляля Тима Бертона и Джимми и Билли Кирилла Митрофанова и неизвестного актера
Просто отставлю здесь великолепную парочку, которую они пытаются косплеить:
Траляля и Труляля Тима Бертона — братья, которые вместе с кроликом, Соней и Додо раз за разом приводят Алису в свою страну. Они постоянно ссорятся между собой и тоже параллельно состоят на службе у Красной королевы. В версии 2025 года эти персонажи носят имена Джимми и Билли. С героями Бертона их роднит разве что недалекость.
Чеширский кот Тима Бертона и Ильи Лыкова
Какой же это кот ? Это какой-то, подгоревший на солнышке, вампир.
Чеширский кот в версии 2010 года — загадочное существо, которое хоть и говорит, что занимает нейтральную позицию, все-таки помогает остальным героям лишить Красную королеву власти. Чеширского кота в исполнении Ильи Лыкова котом можно назвать с большой натяжкой. В отличие от героя Тима Бертона, он никакой роли в движении сюжета не играет.
Мышь Соня Тима Бертона и Алины Доценко и Полины Гухман
Мышь Тима Бертона принимает активное участие в свержении Красной королевы. Именно эта храбрая и дерзкая мышка спасает Алису от Брандашмыга. В версии Хмельницкого существует 2 мышки. Одна — настоящая соня, которая сидит за столом со Шляпником и Мартовским зайцем и никак не может проснуться. Вторая же оказывается подлой предательницей, которая не раз подставляет Алису.
Додо Тима Бертона и Олега Савостюка
Додо у Тима Бертона состоит в группе встречающих Алису. Именно он предлагает отвести ее к Абсолему, чтобы выяснить наконец, та это Алиса или нет. Как и кролик и братья, служит Красной королеве. Додо в версии Хмельницкого выполняет более существенную роль. Это он приводит Алису в Страну чудес, защищает ее от пиратов и всячески помогает. Кстати, это с ним у Алисы будет выстроена любовная линия.
Чьи образы культовых персонажей вам понравились больше? Делитесь в комментариях своими впечатлениями.
Комментарии
Самое страшное в современном кино это то, что они делают с любимыми книгами моего детства 😱
А мне ещё Мия Васиковски не нравилась в своё время. Чтобы я не жужжала, в новой версии Алису играет пустоглазая начинающая порноактриса и неподетка. Какое счастье))
Лучше бы экранизировали радио-пьесу 1976 года с песнями Владимира Высоцкого.
Вот бы, вот бы... А вот бы взяли да придумали что-то новое и такое замечательное, что на десятилетия стало бы классикой.