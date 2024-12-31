Пользователи интернета провели свой конкурс красоты и возвели на пьедестал реальных женщин
Красота бывает разной, и конкурс, который провели пользователи интернета — яркое тому подтверждение. В нем приняли участие самые обычные женщины, которые доказали, что для обаяния и харизмы не нужны гламурные подмостки и яркий свет софитов. Природное очарование и теплота участниц конкурса привлекли внимание сотен людей, показав, что настоящая красота кроется в простоте и индивидуальности.
А в конце статьи мы раскроем, кто занял призовые места и стал победительницей.
«Хочу поучаствовать в конкурсе»
16-е место.
«Меня зовут Алена, мне 33 года и я делаю миниатюрные деревенские дома по фотографиям»
«Временами работаю моделью plus size. Побывала в Китае и Турции»
Красивая девушка! Зачем белье этого цвета бледного лосося и увеличивающий низ ракурс?
15-е место.
«Я Кристина и я пилю камни. Вот такое у меня хобби. Собираю на речке агаты, сердолики и яшмы. Учусь обработке. Мечтаю о своей мастерской»
«Меня зовут Кристина. Мне 33 годика. У меня есть прекрасный сын и не менее прекрасный черный кот»
14-е место.
«Сбежала из офиса на стройку и счастлива. Да, иногда я стягиваю с себя спецовку и становлюсь принцессой, но это иногда»
«Я ничем не выделяющаяся личность. На танцы не хожу, книги не пишу, картины тоже, второй раз замужем имею набор детей из двух мальчиков»
13-е место.
«Я служу в театре оперы и балета»
«Кто-то хотел участвовать в конкурсе без макияжа. А я и не умею его делать»
10-е место.
«Мне 38 лет. По образованию я ветеринарный фельдшер, но как-то не сложилось. Получила вторую специальность. Теперь я пекарь в школьной столовой»
«Хочу поучаствовать в конкурсе»
9-е место.
«Мне 34 года, но я наивная маленькая девочка»
Фото не нравится, но видно, что красивая, глаза потрясного цвета
«У меня такое лицо, оно не злое и не недовольное, я не могу ничего с этим сделать»
8-е место.
«Меня зовут Алина и я косплеер. За 11 лет успела объездить массу городов, стать призером различных фестивалей»
«Я Анюта, мне 30 лет. Мама двух дочек: 4 и 10 лет. Вяжу игрушки и подарочные комплекты для новорожденных»
7-е место.
«Я делаю изделия из кожи. Сейчас стараюсь вернуться в строй после вторых родов, творчеством занимаюсь с 6-месячной лялькой. Старшей доче 7 лет»
Видно что ребёночек ещё маленький. Ничего, вы уже почти в форме))
«Вот уже 3 года я пишу о том, как вкусненько поесть за небольшие деньги. А еще я тренер и иногда учу танцевать. Хочу открыть мотомастерскую»
от слова "вкусненько" тошнит. Это типа "тает во рту" ,почему еда тает? Я хочу жевать стейк, а не всасывать его как муха!
6-е место.
«Люблю путешествовать, но меня не привлекают популярные туристические маршруты. Предпочитаю забраться подальше в какие-нибудь дебри»
«Хочу участвовать в конкурсе»
зато весь пикабушный конкурс, по сути, состоялся благодаря именно ей. и именно с этого фото)
4-е место.
«Люблю игры, аниме, манги почитываю»
3-е место: «Тема соревнований и соперничества мне знакома не понаслышке, начиная с 3 лет в качестве участника, а затем в качестве организатора»
2-е место: Агриппина Кузьминична — звезда видеороликов и яркий персонаж"
1-е место: «Если так случится и я буду первой, то можно передать приз участнице занявшей второе место. Или перевести его стоимость в любой фонд. Ибо им нужнее»
А вот статьи о профессиональных конкурсах красоты и их участницах:
Комментарии
Ну ой фу. Даже если не пишите, с какого сайта взяли (под фото прочтем), могли бы указать хотя бы первые места, чем известны. Вот победительница - больничный клоун Кнопка, которая радует и веселит детей с онкозаболеваниями. Прекрасная женщина, а вы...
Простите, многие из этого топа - это прекрасные женщины, талантливые, успешные, НО они не красивые. Есть много действительно красивых женщин (без заплывшего глаза, непропорционального носа и т. д.)