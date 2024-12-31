Пользователи интернета провели свой конкурс красоты и возвели на пьедестал реальных женщин

Красота бывает разной, и конкурс, который провели пользователи интернета — яркое тому подтверждение. В нем приняли участие самые обычные женщины, которые доказали, что для обаяния и харизмы не нужны гламурные подмостки и яркий свет софитов. Природное очарование и теплота участниц конкурса привлекли внимание сотен людей, показав, что настоящая красота кроется в простоте и индивидуальности. А в конце статьи мы раскроем, кто занял призовые места и стал победительницей.

«Хочу поучаствовать в конкурсе⁠⁠»

16-е место.

«Меня зовут Алена, мне 33 года и я делаю миниатюрные деревенские дома по фотографиям»

«Временами работаю моделью plus size. Побывала в Китае и Турции»

15-е место.

«Я Кристина и я пилю камни. Вот такое у меня хобби. Собираю на речке агаты, сердолики и яшмы. Учусь обработке. Мечтаю о своей мастерской»

«Меня зовут Кристина. Мне 33 годика. У меня есть прекрасный сын и не менее прекрасный черный кот»

14-е место.

«Сбежала из офиса на стройку и счастлива. Да, иногда я стягиваю с себя спецовку и становлюсь принцессой, но это иногда»

«Я ничем не выделяющаяся личность. На танцы не хожу, книги не пишу, картины тоже, второй раз замужем имею набор детей из двух мальчиков»

13-е место.

«Я служу в театре оперы и балета»

«Кто-то хотел участвовать в конкурсе без макияжа. А я и не умею его делать»

10-е место.

«Мне 38 лет. По образованию я ветеринарный фельдшер, но как-то не сложилось. Получила вторую специальность. Теперь я пекарь в школьной столовой»

«Хочу поучаствовать в конкурсе»

9-е место.

«Мне 34 года, но я наивная маленькая девочка»

«У меня такое лицо, оно не злое и не недовольное, я не могу ничего с этим сделать»

8-е место.

«Меня зовут Алина и я косплеер. За 11 лет успела объездить массу городов, стать призером различных фестивалей»

«Я Анюта, мне 30 лет. Мама двух дочек: 4 и 10 лет. Вяжу игрушки и подарочные комплекты для новорожденных»



7-е место.

«Я делаю изделия из кожи. Сейчас стараюсь вернуться в строй после вторых родов, творчеством занимаюсь с 6-месячной лялькой. Старшей доче 7 лет»

«Вот уже 3 года я пишу о том, как вкусненько поесть за небольшие деньги. А еще я тренер и иногда учу танцевать. Хочу открыть мотомастерскую»

6-е место.

«Люблю путешествовать, но меня не привлекают популярные туристические маршруты. Предпочитаю забраться подальше в какие-нибудь дебри»

«Хочу участвовать в конкурсе»

4-е место.

«Люблю игры, аниме, манги почитываю»

3-е место: «Тема соревнований и соперничества мне знакома не понаслышке, начиная с 3 лет в качестве участника, а затем в качестве организатора»

2-е место: Агриппина Кузьминична — звезда видеороликов и яркий персонаж"