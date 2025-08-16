Проверьте себя: сможете ли вы отличить шедевры мастеров от работ других художников?
Многие полотна знакомы нам буквально с детства, а вот имя художника, который их написал, порой вылетает из головы. Кроме того, известные живописцы, создавая картины, иногда вдохновлялись работами других художников. Мы решили предложить вам тест, чтобы вы оценили, насколько хорошо вы знакомы со стилем прославленных мастеров кисти.
Какую из этих картин написал Илья Репин?
Какую из этих картин написал Исаак Левитан?
Какую из этих картин написал Василий Суриков?
Какую из этих картин написал Иван Шишкин?
Какую из этих картин написал Валентин Серов?
Какую из этих картин написал Василий Поленов?
Какую из этих картин написал Борис Кустодиев?
Какую из этих картин написал Василий Верещагин?
Какую из этих картин написал Иван Айвазовский?
Какую из этих картин написал Виктор Васнецов?
Какую из этих картин написал Архип Куинджи?
Какую из этих картин написал Карл Брюллов?
Какую из этих картин написал Кузьма Петров-Водкин?
Какую из этих картин написал Константин Коровин?
Какую из этих картин написан Марк Шагал?
А вы смогли сразу угадать, кому принадлежат эти картины? Или в каких-то пунктах у вас появились сомнения? Делитесь своим опытом в комментариях.
- The Lake, Petworth, Sunset; Sample Study / J. M. W. Turner / Tate / Wikimedia Commons
- Isaac Levitan / Wikimedia Commons
- Portrait of M. N. Akimova / Valentin Serov / National Gallery of Armenia / Wikimedia Commons
- Portrait of S.I. Menter / Ilya Repin / Tretyakov Gallery / Wikimedia Commons
- Vasily Surikov / Art Gallery of Novosibirsk / Wikimedia Commons
- I. Repin / Wikimedia Commons
- Suspicious People / Konstantin Savitsky / Russian Museum / Wikimedia Commons
- Walk in the Forest / Ivan Shishkin / Tretyakov Gallery / Wikimedia Commons
- Valentin Serov / Tretyakov Art Gallery / Wikimedia Commons
- Portrait of O.V. Surikova as a child / Vasily Surikov / Tretyakov Gallery / Wikimedia Commons
- Vasily Polenov / Wikimedia Commons
- Chestnut and Jas de Bouffan farm / Paul Cézanne / Pushkin Museum of Fine Arts / Wikimedia Commons
- Купчиха за самоваром / Sergey Vinogradov / Собрание Государственная Третьяковская галерея / Wikimedia Commons
- Merchant’s Wife, drinking tea / Boris Kustodiev / Nizhny Novgorod State Art Museum / Wikimedia Commons
- Jeune Turc caressant son cheval / Eugène Delacroix / Villa Vauban / Wikimedia Commons
- Vasily Vereshchagin / Tretyakov Gallery / Wikimedia Commons
- Leaving the Port of Le Havre / Eugène Louis Boudin / David Owsley Museum of Art Ball State University / Wikimedia Commons
- Sunset over Yalta. / Ivan Aivazovsky / Wikimedia Commons
- Аленушка / Виктор Михайлович Васнецов / Wikimedia Commons
- Peasant Children at rest / Konstantin Makovsky / Private collection / Wikimedia Commons
- Chestnut woods in winter, Louveciennes / Camille Pissarro / Fondation Bemberg / Wikimedia Commons
- A forest with a birch / Arkhip Kuindzhi / Russian Museum / Wikimedia Commons
- Portrait of E.A. Vasilchikova / Ivan Kramskoi / Perm Art Museum / Wikimedia Commons
- Portrait of M. A Beck / Karl Bryullov / National Gallery of Armenia / Wikimedia Commons
- Kuzma Petrov-Vodkin / Wikimedia Commons
- Ilya Mashkov / Wikimedia Commons
- The Reading / Édouard Manet / Musée d’Orsay / Wikimedia Commons
- Konstantin Korovin / Wikimedia Commons
- Self-Portrait in a Striped T-shirt / Henri Matisse / Statens Museum for Kunst / Wikimedia Commons
- The Father / Marc Chagall / Musée d’art et d’histoire du Judaïsme / Wikimedia Commons
Комментарии
Три штуки неправильно выбрала. Главная засада в том, что картины-то все известные, с обеих сторон…
Представленые картины, в основном все, довольно известных художников. Даже без специального образования можно узнать картину художника по манере письма. Интересный тест.