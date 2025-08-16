Проверьте себя: сможете ли вы отличить шедевры мастеров от работ других художников?

Художники
1 час назад

Многие полотна знакомы нам буквально с детства, а вот имя художника, который их написал, порой вылетает из головы. Кроме того, известные живописцы, создавая картины, иногда вдохновлялись работами других художников. Мы решили предложить вам тест, чтобы вы оценили, насколько хорошо вы знакомы со стилем прославленных мастеров кисти.

Какую из этих картин написал Илья Репин?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

Какую из этих картин написал Исаак Левитан?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

Какую из этих картин написал Василий Суриков?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

Какую из этих картин написал Иван Шишкин?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

Какую из этих картин написал Валентин Серов?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

Какую из этих картин написал Василий Поленов?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

Какую из этих картин написал Борис Кустодиев?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

Какую из этих картин написал Василий Верещагин?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

Какую из этих картин написал Иван Айвазовский?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

Какую из этих картин написал Виктор Васнецов?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

Какую из этих картин написал Архип Куинджи?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

Какую из этих картин написал Карл Брюллов?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

Какую из этих картин написал Кузьма Петров-Водкин?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

Какую из этих картин написал Константин Коровин?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

Какую из этих картин написан Марк Шагал?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

А вы смогли сразу угадать, кому принадлежат эти картины? Или в каких-то пунктах у вас появились сомнения? Делитесь своим опытом в комментариях.

А вот еще несколько тестов, которые помогут вам понять, насколько хорошо вы разбираетесь в живописи.

  1. The Lake, Petworth, Sunset; Sample Study / J. M. W. Turner / Tate / Wikimedia Commons
  2. Isaac Levitan / Wikimedia Commons
  3. Portrait of M. N. Akimova / Valentin Serov / National Gallery of Armenia / Wikimedia Commons
  4. Portrait of S.I. Menter / Ilya Repin / Tretyakov Gallery / Wikimedia Commons
  5. Vasily Surikov / Art Gallery of Novosibirsk / Wikimedia Commons
  6. I. Repin / Wikimedia Commons
  7. Suspicious People / Konstantin Savitsky / Russian Museum / Wikimedia Commons
  8. Walk in the Forest / Ivan Shishkin / Tretyakov Gallery / Wikimedia Commons
  9. Valentin Serov / Tretyakov Art Gallery / Wikimedia Commons
  10. Portrait of O.V. Surikova as a child / Vasily Surikov / Tretyakov Gallery / Wikimedia Commons
  11. Vasily Polenov / Wikimedia Commons
  12. Chestnut and Jas de Bouffan farm / Paul Cézanne / Pushkin Museum of Fine Arts / Wikimedia Commons
  13. Купчиха за самоваром / Sergey Vinogradov / Собрание Государственная Третьяковская галерея / Wikimedia Commons
  14. Merchant’s Wife, drinking tea / Boris Kustodiev / Nizhny Novgorod State Art Museum / Wikimedia Commons
  15. Jeune Turc caressant son cheval / Eugène Delacroix / Villa Vauban / Wikimedia Commons
  16. Vasily Vereshchagin / Tretyakov Gallery / Wikimedia Commons
  17. Leaving the Port of Le Havre / Eugène Louis Boudin / David Owsley Museum of Art Ball State University / Wikimedia Commons
  18. Sunset over Yalta. / Ivan Aivazovsky / Wikimedia Commons
  19. Аленушка / Виктор Михайлович Васнецов / Wikimedia Commons
  20. Peasant Children at rest / Konstantin Makovsky / Private collection / Wikimedia Commons
  21. Chestnut woods in winter, Louveciennes / Camille Pissarro / Fondation Bemberg / Wikimedia Commons
  22. A forest with a birch / Arkhip Kuindzhi / Russian Museum / Wikimedia Commons
  23. Portrait of E.A. Vasilchikova / Ivan Kramskoi / Perm Art Museum / Wikimedia Commons
  24. Portrait of M. A Beck / Karl Bryullov / National Gallery of Armenia / Wikimedia Commons
  25. Kuzma Petrov-Vodkin / Wikimedia Commons
  26. Ilya Mashkov / Wikimedia Commons
  27. The Reading / Édouard Manet / Musée d’Orsay / Wikimedia Commons
  28. Konstantin Korovin / Wikimedia Commons
  29. Self-Portrait in a Striped T-shirt / Henri Matisse / Statens Museum for Kunst / Wikimedia Commons
  30. The Father / Marc Chagall / Musée d’art et d’histoire du Judaïsme / Wikimedia Commons

Комментарии

Уведомления
Таисия К
1 час назад

Три штуки неправильно выбрала. Главная засада в том, что картины-то все известные, с обеих сторон…

-
-
Ответить
Светлана БМВ
1 час назад

Представленые картины, в основном все, довольно известных художников. Даже без специального образования можно узнать картину художника по манере письма. Интересный тест.

-
-
Ответить

Похожее