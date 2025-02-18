Пять главных мужчин в жизни Брижит Бардо, для которой любовь важна как кислород

Первым мужем Брижит был французский режиссер Роже Вадим. Они поженились, когда девушке было всего 18 лет, а он был старше нее на шесть лет. Супруги вместе развивались в творческом плане: Бардо снималась в кино, а Вадим пробовал себя в режиссуре.

Вадим однажды сказал, что у его жены нет звездной болезни, и больше всего на свете она любит животных, а не софиты Голливуда.

«Она не получала особой любви от своих родителей, и когда мы начали встречаться, она хотела не драгоценности, а собаку. У нее всегда была аллергия на славу, власть и все, что ассоциировалось с успехом. Невинность и честность животных успокаивают ее», — говорил о ней первый супруг.