Пять главных мужчин в жизни Брижит Бардо, для которой любовь важна как кислород
Брижит Бардо — обаятельная певица и актриса. Она завоевала своим талантом и красотой любовь фанатов по всему миру. Ее личная жизнь всегда была под пристальным вниманием публики. В ее жизни было четыре брака и множество романов.
Первым мужем Брижит был французский режиссер Роже Вадим. Они поженились, когда девушке было всего 18 лет, а он был старше нее на шесть лет. Супруги вместе развивались в творческом плане: Бардо снималась в кино, а Вадим пробовал себя в режиссуре.
Вадим однажды сказал, что у его жены нет звездной болезни, и больше всего на свете она любит животных, а не софиты Голливуда.
«Она не получала особой любви от своих родителей, и когда мы начали встречаться, она хотела не драгоценности, а собаку. У нее всегда была аллергия на славу, власть и все, что ассоциировалось с успехом. Невинность и честность животных успокаивают ее», — говорил о ней первый супруг.
Брижит Бардо и Роже Вадим.
Брижит сыграла главную роль в дебютном фильме мужа «И Бог создал женщину». Эта лента стала прорывом в их карьерах, но в то же время — точкой невозврата в их отношениях. На съемочной площадке у звезды завязался роман с актером Жаном-Луи Трентиньяном, из-за чего Вадим и Брижит развелись.
Несмотря на все трудности, супруги сумели расстаться хорошими друзьями и работали вместе в последующие годы. Роже отнесся с пониманием к измене супруги, сказав, что почти сразу понял, что происходит. Он не злился на Брижит, ведь всегда любил ее именно за свободолюбивый характер. Бардо была его музой.
Актриса никогда не стеснялась того, что быстро влюбляется, а затем остывает.
«Любовь для меня всегда была кислородом. Чтобы жить, мне необходимо высокое любовное напряжение», — написала в своих мемуарах звезда.
Актер Жан-Луи Трентиньян тоже обрел известность после картины «И Бог создал женщину». Брижит восхищалась им, не скрывая, что нашла в нем отдушину после несостоявшегося брака.
«Играя в любовных сценах, я была сама собой. Поэтому, само собой, влюбилась в партнера по фильму — Жана-Луи Трентиньяна. Скромный, глубокий, внимательный, серьезный, спокойный, сильный, застенчивый — не похожий на меня, лучше меня!»
Их роман бурно обсуждали таблоиды, но он продлился всего два года.
Брижит Бардо и Жан-Луи Трентиньян в фильме «И Бог создал женщину».
Вторым мужем звезды стал актер Жак Шарье. Они встретились на съемках проекта «Бабетта идет на войну», много времени проводили вместе и быстро сблизились. Их отношения вскоре привели к браку.
Бардо забеременела и родила сына, которого назвали Николя. Супруги часто ссорились, и их союз не продлился долго. После развода Николя остался жить с отцом, о чем актриса потом очень жалела.
Брижит Бардо и Жак Шарье в фильме «Бабетта идет на войну».
Спустя время Брижит закрутила роман с немецким миллионером Гюнтером Заксом. Они познакомились в Сен-Тропе, и знаменитость не скрывала, что была околдована его шармом.
Мужчина умел красиво ухаживать и производить впечатление. Будущий муж Брижит на следующий день после знакомства пролетел над ее домом на вертолете и стал выбрасывать из него десятки лепестков роз. Бардо и Закс поженились через два месяца в Лас-Вегасе, хотя их семейное счастье продлилось совсем недолго. Они остались в хороших отношениях, и позже Гюнтер сказал, что год жизни с Бардо стоит десяти лет с кем-то другим.
Брижит Бардо и Гюнтер Закс.
Четвертым мужем актрисы стал французский бизнесмен Бернар д’Ормаль. Именно эти отношения вдохновили Бардо на то, чтобы наладить связь с сыном. Через две недели после их встречи актриса сказала, что хочет познакомить избранника с Николя. Они поехали к сыну артистки в Норвегию и там же поженились.
Брижит Бардо и Бернар д’Ормаль.
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