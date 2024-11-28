Стилист Александр Рогов рассказал о 10 горячих трендах зимнего сезона

Зима — самое время красоваться собой. Ведь сколько можно подобрать стильных свитеров, курток, пальто. И аксессуаров гораздо больше, чем летом. А что в этом сезоне ультрамодно, мы узнали от эксперта по стилю Александра Рогова.

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Вязаные вещи в ретро-стиле

Речь о разноцветном свитере или кардигане объемного кроя. Еще круче, если на нем есть дырки, добавляющие винтажного эффекта. Сочетать вещь рекомендуют с повседневными вещами: джинсами, как широкими, так и узкими, или однотонными брюками. Чтобы образ выглядел современно, можно дополнить его высокими ботинками или ботильонами. А весной — кроссовками.

Вещи из блестящих новогодних украшений

Любопытный вариант наряда для вечеринки. Если коротко — это одежда, будто сделанная из мишуры, дождика и других украшений для елки. Чтобы вещь смотрелась действительно интересно, Рогов рекомендует сочетать ее с чем-нибудь простым, вроде футболки и джинсов. А можно, наоборот, создать максимально экстравагантный образ. Например, дополнить трендовую вещь топом со стразами и брюками в пижамном стиле.

Юбка А-силуэта

Не только брюки и джинсы царят в гардеробе зимой 2024–2025 годов. В моде также длинная юбка, расклешенная книзу. В 1950-е годы, кстати, такая модель уже правила балом. Рогов убежден, что старая новая мода придется по душе многим женщинам. Ведь юбка подходит дамам с любым телосложением. Например, она поможет создать правильные пропорции обладательницам широких плеч или округлых бедер. Есть только один нюанс: невысоким девушкам не очень идут модели сильно ниже колена. Поэтому стоит ориентироваться на свой рост, подбирая длину юбки.

Массивные украшения

В моде украшения с крупными элементами. Рогов предлагает присмотреться к ожерелью с большим камнем. Единственное — такое украшение должно стать главным акцентом в образе. То есть его лучше сочетать с минималистичными вещами: сдержанным вечерним платьем или нарядом в стиле кэжуал.

В тренде, кстати, и другие массивные украшения: большие геометричные серьги, серьги-люстры, серьги с многочисленными кольцами, тяжелые браслеты, кольца с крупными камнями и так далее.

Меховая сумка

Горячий мировой тренд — сумки с мехом. И не только классического дизайна, но и такие модели, которые издалека можно перепутать с пушистыми питомцами. Рогов рекомендует выбирать большую сумку с длинным ворсом. А еще интереснее, если она будет нетривиального цвета. Такая вещь добавит уюта в любой зимний образ. Но также стоит обратить внимание на сочетание с другими интересными текстурами: например, с кожаной курткой.

Акцентные зимние аксессуары

Если яркая верхняя одежда — не ваш выбор, привлекать к себе восхищенные взгляды можно аксессуаром насыщенного цвета. Например, хитом сезона Рогов объявил красные перчатки. Особенно модницы полюбили кожаные модели. Еще дополнить образ можно меховой манишкой или горжеткой. Они добавят особого шика не хуже любой шубы. А самым рисковым поклонницам высокой моды Рогов рекомендует шарфы из меха или перьев. Такой аксессуар уж точно освежит лук.

Треники

Мирра 2 часа назад буду самой модной😂 как раз закупила 5 пар разных - - Ответить

Они уже были в моде лет 30 назад. Теперь, по утверждению Рогова, треники снова пора достать с антресолей. В моде разные модели: эластичные, укороченные, даже расклешенные. А самый топ — брюки с лампасами. Кстати, стилист подсказал, как можно адаптировать классические, широкие и длинные треники под зимний гардероб. Чтобы они не волочились по полу и не обтирали загрязнившуюся от слякоти обувь, вырежьте сзади на штанине полукруг.

Леопардовая шуба

Криптозоолог мамкин 1 час назад Я не против леопардовых шуб, но этот пример ужасен. Нарушение пропорций сделало из женщины Спанч Боба - - Ответить

Эта модель ворвалась на подиумы еще в 2023 году и, кажется, надолго закрепилась в списке трендов. По словам Рогова, шуба с леопардовым орнаментом — классика на все времена. В моде как длинные и пышные, так и короткие, аккуратные модели. А чтобы образ смотрелся гармонично, Рогов рекомендует не надевать другие вещи леопардовой расцветки. И вообще сочетать такую шубу, по его мнению, стоит с минималистичными предметами гардероба: джинсами и водолазкой, например.

Вещи из замши

Актуальны любые вещи из замши, в том числе обувь и сумки. Но особенно стилист обращает внимание на верх. Что касается расцветки, то Рогов советует присмотреться к песочным или другим натуральным оттенкам. Замшевая одежда такого тона — вообще шик. Кстати, можно попробовать сочетать замшу с другими трендами из подборки. Например, блейзер из модного материала превосходно смотрится с юбкой А-силуэта.

Бордовая одежда

Криптозоолог мамкин 1 час назад Опять дикие примеры. Вот это модно ? Особенно сочетание открытого носа и мохнатого свитера - - Ответить

Одежда такого цвета, по мнению Рогова, — вневременная классика. Стилист рекомендует составлять total look с предметами гардероба бордовых оттенков: от колготок и свитера до верхней одежды и обуви. Если к такому образу вы не готовы, можно обойтись и одной-двумя вещами. Еще Рогов выделил цвета, с которыми бордо особенно хорошо сочетается. Это бежевый, серый и оттенок киви.