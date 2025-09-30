Вот как могли бы выглядеть герои этих 15 сериалов, если бы они происходили в другие времена

Кино
10 часов назад

Представьте, что ваши любимые сериалы вдруг перенеслись на сотни лет в прошлое или в будущее: герои в вычурных нарядах, привычные сцены, но в совершенно новых исторические декорациях. Мы решили пофантазировать и показать, как культовые сериалы выглядели бы в разных периодах прошедших, а то и не наступивших, столетий. Результат оказался не только забавным, но и удивительно атмосферным — как будто знакомые истории оживают в совершенно другой эпохе.

Бедная Настя

Саша+Маша

Мастер и Маргарита

Универ

© Универ / THT, AI-generated image

Счастливы вместе

Интерны

СашаТаня

Воронины

Закрытая школа

Кухня

Склифосовский

Папины дочки

Не родись красивой

Вампиры средней полосы

Ранетки

© Ранетки / СТС, AI-generated image

Как видите, ИИ неплохо поработал как гримером, так и костюмным дизайнером. А вот реальным художникам по костюмам, снимая историческое кино, непременно стоит держать ухо востро, а то ведь таких ляпов можно понаделать!

Фото на превью Не родись красивой / АМЕДИА, AI-generated image

