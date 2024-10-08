Я оставила ребенка делать поделки самостоятельно и получила неожиданный результат

Если составлять антологию родительских страшных снов, то в моей первой десятке наверняка будет кошмар, который начинается со слов ребенка: «Мама, нам завтра надо принести в школу поделку». Даже наяву, когда я слышу эту фразу, у меня невольно глаз начинает дергаться.

Закончились беззаботные летние деньки. Дети пошли в школу. И вот, не прошло и пары недель, как младшенький появился на пороге с пугающей фразой про то, что скоро, хорошо хоть не прямо завтра, в классе будет конкурс на лучшую поделку из природных материалов. Я — мама с опытом, у меня, как у белки, уже припасены шишки, каштаны и желуди, засушены листья и цветочки, внесены в закладки браузера удачные идеи от тех, кому больше повезло и с фантазией, и с местом, откуда руки растут, но не вздрогнуть после этой информации я не могла. Всю эту историю мы уже проходили со старшим. Начинается все с садика. В один далеко не прекрасный день вас берет за пуговицу воспитательница и делает слегка навязчивое предложение поучаствовать в творческом конкурсе. Первый раз я наивно решила, что от малыша, который не выходить за контуры рисунка в раскрасках научился буквально вчера, многое не требуется. В конце концов, мы же занимаемся всяким-разным дома — ладошки там обводим, лепим и клеим что-то по всяким развивающим книжкам. Прорвемся.

Дома я нашла в интернете симпатичную совушку. Сын кривоватенько, но с душой вырезал ее круглое тельце, нарисованное мной, налепил крылья из кленовых листьев. Приклеил глазки и носик — их уже я вырезала, ему тогда такие мелкие детали плохо давались. Вышло кривовато, но, на мой взгляд, симпатично. Отнесли в садик нашу поделку, и я почти забыла про нее, хотя при виде скептически поджатых губ воспитательницы какое-то смутное предчувствие и шевельнулось в груди. Но я решила, что ей не по душе пришлось, что я помогала малышу. Так я думала ровно до того момента, пока через пару дней не увидела в нашей группе выставку «Здравствуй, осень!». Нет, конечно, можно было представить, что это только я и еще пара родителей не научили детей в четыре годика ваять как Церетели, а у всех остальных малышей в нашей группе прямо талант. Но знаете, я видела, какие потешные формы принимали улиточки, слепленные теми же самыми детьми совсем недавно под присмотром воспитательницы. Короче, в тот день я впервые поняла, что конкурс детских поделок — это не для детсадовцев, а для их родителей. И что к большинству поделок ребенок если и приложил свою руку, то только тогда, когда ему разрешили аккуратно потрогать сей шедевр.

Стыдно признаться, но после второго конкурса, в котором очередная поделка моего ребенка заняла почетное место за шторой, рядом с парой таких же перекрученных неведомых зверушек, у меня взыграло честолюбие. Вспомнилось, как в школе было обидно, когда конкурсы выигрывали одноклассники, чьи работы явно были сделаны целиком и полностью взрослыми, а мои выстраданные самостоятельные поделки не удостаивались похвалы. Я закусила удила и решила взять реванш. Для поделок закупались самые лучшие материалы. Порой вся семья, включая бабушку и деда, до ночи что-то лепила, красила, выпиливала, пришивала и ввинчивала для пущей эффектности лампочки. Очнулась я лишь тогда, когда слоняющийся рядом без дела ребенок спросил: «Мам, а можно я приклею вот эту штучку?» — и я на него чуть не зашипела, ведь испортит, криво же сделает!

Не могу сказать, что мы сразу отдали поделки малышу на откуп, но постепенно пришли к схеме, когда взрослые лишь помогают ему, но не делают вместо него. Да, наши поделочки больше не занимали призовых мест, но зато и сын чему-то учился и, главное, мы снова проводили время за совместным творчеством. Сын взрослел, и я все чаще слышала от него фразу: «Я сам». Наступило время, когда он пошел в школу. А вскоре у них в классе объявили конкурс «Осенняя фантазия». Мой ребенок выбрал в интернете поделку и пару вечеров пыхтел над ней. Я била себя по рукам и отгоняла бабушку, также желающую поучаствовать.

Вскоре классная начала скидывать в чат фото детских поделок. Они выглядели круто и явно были сделаны родителями. Кривенький ежик, которого сын сваял сам, смотрелся среди этого великолепия сиротой. Я никак не ожидала, что сын вернется из школы и с порога победно протрубит: «Мама, у меня первое место!» Сказать, что я обалдела — сильно преуменьшить. На следующем родительском собрании наша учительница прочла целую лекцию о том, что поделки на дом она задает детям, а не мамам и папам. Мол, выполняя задание за своего ребенка, вы приучаете его к тому, что сам он не может ни с чем справиться, мешаете развивать полезные навыки и не даете развернуться детской фантазии. Помогать, направлять — можно и нужно, но не корпеть над поделкой самим, вручая детке готовый результат. «К чему, — спрашивала она, — вы приучаете детей? Что они чувствуют и какие выводы делают, когда получают призовые места за поделки, которые не делали, но на которых стоит их имя и фамилия?»

Одна мама в ответ разбушевалась: «Я возвращаюсь с работы никакая, мне готовить на завтра надо, убираться, вообще забот полон рот. Я не могу часами сидеть и корпеть с дочкой над вашей поделкой. И с пустыми руками я ее в школу отправить не могу. Чтобы ей двойку влепили? Или чтобы она чувствовала себя хуже всех?» «Дело ваше, — ответила ей классная, — но задумайтесь. Сегодня вы за нее ежика вылепили, завтра — доклад оформили, послезавтра начали уроки делать. Много у вас будет свободного времени, когда заданий будет все больше? А девочка уже отвыкнет делать что-то сама и привыкнет к незаслуженным оценкам».

© freepik / Freepik Ёжик в авокадо 9 минут назад У нас так однажды получилось с заданием по английскому. Первый класс, задание: рассказ о себе. Чего?? А буквы там для начала, не? Я вернула глазам первоначальные размеры, залезла в тетрадь, там несколько слов по теме. Говорю-из них и составляй! Три простых предложения из трёх слов. Итог-пять из всего класса) Остальным учитель объяснила, что составлять текст за детей не надо.

С тех пор ребёнок учится сам, изредка с помощью родителей. - - Ответить

Я очень впечатлилась этой лекцией тогда и через пару лет, когда уже младший пошел в садик, принципиально отправляла его с поделками, уж какими получились, но сделанными им, лишь с минимальной родительской помощью — подать идею, подклеить сложную деталь, чуть поправить огрехи. Однажды забираю его из садика, а он жалуется: «АннаМихална отдала мне мою птичку и сказала, чтобы я ее лучше дома поставил. Мам, почему Артуру мама делает самые лучшие поделки, а ты мне нет?» Стоявшая рядом мама Артура надулась от гордости, а потом заговорщицки наклонилась ко мне и предложила дать ссылку на мастерицу, которая продает якобы детские поделки. Мол, она сама всегда у нее покупает, и это совсем не дорого и очень симпатично. Представляете? Оказывается, уже и бизнес такой есть. Я потом сама порылась в интернете — да, к любому детсадовскому празднику можно купить готовую хоть фигурку, хоть аппликацию, хоть целую инсталляцию.

Другая же мама на прогулке поделилась со мной эмоциями, которые немного прояснили мне мотивацию тех, кто тащит на детские выставки свои шедевры, сделанные с большой выдумкой и вкусом. Она рассказала, что обожает возиться со всем этим и каждый раз радуется, когда в садике объявляют очередной конкурс. Я ее спрашиваю: «А чего ты сама для себя такое не делаешь? Для души, а не для садика?» А она говорит: «Да ты что. Меня муж не поймет. Одно дело я накуплю всяких красок, блесток и прочей ерунды для того, чтобы у Вари была самая лучшая поделка. А для себя — это баловство и деньги на ветер». Так-то.