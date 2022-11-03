10 самых популярных людей, имеющих миллионы подписчиков в сети

Как вам кажется, 100 тыс. подписчиков — это много? Для обычного человека, может, и да. А вот для мировых знаменитостей с зашкаливающим числом фолловеров — вряд ли. Мы решили выяснить, кто обладает самым большим количеством подписчиков в популярных социальных сетях, как следует прошерстили интернет и подготовили для вас список самых популярных людей в мире со значительным количеством подписчиков. В нашей сегодняшней статье вы увидите топ самых востребованных в интернете персон.

1. Криштиану Роналду

KHALED DESOUKI / AFP / East News

Знаменитый футболист однозначно самый популярный в мире мужчина. Конечно, если судить по количеству его подписчиков. А их у него ни больше ни меньше 493 млн. Это больше, чем у кого-либо, и никто пока что не сумел его обогнать.

2. Кайли Дженнер

Laurent Vu / SIPA / SIPA / East News

Популярнейший мужчина в нашем списке уже был, а вот и популярнейшая в мире женщина, на чей аккаунт подписались 371 млн человек. Среди всех сестер Кардашьян именно Кайли в медийном плане стала известнее остальных: у нее даже больше фолловеров, чем у Ким. Для нас, например, это стало неожиданностью.

3. Лионель Месси

ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / East News

По количеству фанатов в соцсети Месси уступает своему коллеге Роналду, но 3-е место в списке тоже неплохо. За жизнью Лионеля с интересом наблюдают 370 млн человек.

4. Селена Гомес

MICHAEL TRAN / AFP / East News

Селена занимает 4-е место в списке, но среди музыкантов и актрис именно она обладает наибольшим количеством подписчиков. Число ее поклонников в сети составляет 350 млн.

5. Дуэйн Джонсон

Vianney Le Caer / Invision / East News

Знаменитый Скала, в прошлом рестлер, а ныне актер, ненамного уступает Селене. Его количеству подписчиков тоже можно позавидовать: 342 млн человек интересна жизнь Дуэйна Джонсона и фото, которые он выкладывает.

6. Ариана Гранде

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

334 млн человек на нашей планете принадлежат к числу подписчиков Арианы Гранде. Хоть она и уступает по популярности в сети Селене Гомес и назвать ее популярнейшей певицей в мире по этой причине нельзя, уверены, всех ее фанатов этим не расстроишь.

7. Ким Кардашьян

zz / John Nacion / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Ким значительно отстала от своей младшей сестры Кайли, у которой больше всего подписчиков как среди семейства Кардашьян, так и среди знаменитостей-женщин. У Ким их 332 млн, что тоже, согласитесь, много.

8. Бейонсе

Invision / Invision / East News

Бейонсе — 3-я по популярности певица в этом списке, уступающая Ариане Гранде и Селене Гомес. Число людей, которым интересна жизнь исполнительницы, составляет 279 млн. Но поклонников вряд ли волнует, что не она обладает наибольшим количеством фолловеров: любят ее точно не за это.

9. Хлои Кардашьян

Invision / Invision / East News

Последняя женщина в десятке наиболее популярных людей — еще одна сестра Кардашьян. Им в этом списке принадлежат аж 3 места. Всем ее подписчикам не хватило бы места и на самом большом стадионе мира: он вмещает всего 132 тыс. человек, а за аккаунтом Хлои следят 277 млн.

10. Джастин Бибер

ANGELA WEISS / AFP / East News

Исполнитель хита «Baby» занимает последнее место в десятке: на его соцсети подписан 261 млн человек. Даже несмотря на то, что именно Джастин — тот, кому однажды удалось набрать в сети наибольшее количество лайков под своим постом, сейчас он замыкает первую десятку знаменитостей.

А вы когда-нибудь задумывались о том, у кого больше всех подписчиков в соцсетях? Кто из ваших любимчиков попал в наш список?