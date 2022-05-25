15+ фактов о народе маори, предки которого придумали татуировки и открыли Антарктиду

Культура маори — одна из самых молодых в мире. В XIII веке первые представители этого народа отплыли из Восточной Полинезии на больших каноэ, чтобы впоследствии открыть Новую Зеландию. Эти первые флотилии обосновались вокруг восточного побережья Новой Зеландии, и легенда гласит, что самая первая высадка была в гавани Хокианга на крайнем севере острова. С этими путешествиями и зародилась одна из самых таинственных культур в мире.

У многих из нас имеются довольно обрывочные сведения о маори. Кто-то вспомнит, что они делают тату на лице, кто-то упомянет о том, что они танцуют диковинные и немного жуткие танцы. Мы в ADME решили узнать подробнее об этом народе.

Слово «маори» на языке этого народа означает «нормальный», «естественный» или «обычный». В легендах и устных преданиях оно использовалось, чтобы обозначить отличие людей от божеств и духов (вайруа).

Численность маори сейчас достигает более 900 тыс. человек, на родном языке говорит примерно 1/5 часть из них. В основном маори живут в Новой Зеландии, более 140 тыс. человек — в Австралии.

Возможно, именно предки маори открыли Антарктиду. Исследователи считают, что это могло произойти в VII веке — более чем за 1 тыс. лет до первых европейских экспедиций на ледяной континент. Некоторые устные предания описывают айсберги и морских млекопитающих, обитающих на крайнем юге планеты.

Один из самых узнаваемых элементов культуры маори — татуировки та-моко, которые наносятся на все тело, включая лицо. И поскольку маори считают голову самой священной частью тела, именно эти узоры имеют особое значение. Мужчины покрывают тату все лицо, женщины — только губы и подбородок.

Раньше та-моко были чем-то вроде документов. Они давали информацию о происхождении человека, его социальном статусе, знаниях, навыках и праве на вступление в брак. А еще такие тату наносили для того, чтобы выглядеть привлекательнее в глазах представителей противоположного пола.

2 одинаковых татуировок не бывает.

Процесс нанесения узоров был очень болезненным. Мастер, делавший та-моко, разрезал кожу инструментом, напоминающим долото, и вводил в разрез краску из сгоревшей древесины и каури.

Такой метод нанесения узоров на кожу маори принесли из Восточной Полинезии. Когда Джеймс Кук вернулся из своего первого плавания по Тихому океану, он привез с собой слово «татау», которое происходит из полинезийских языков и означает процесс нанесения рисунка на тело. Есть версия, что именно от этого слова происходит современное «татуировка».

Долгое время у маори не было письменности. Всю информацию об устройстве мира этот народ передавал через песни и танцы. Это искусство называется капа-хака. Именно с его помощью люди «записывали» истории и делились мифами и фольклором предков. Его исполняют на свадьбах, похоронах и даже просто для приветствия гостей.

Самая известная капа-хака — «Ка-матэ», написанная более 200 лет назад. А известна она благодаря церемониальному исполнению сборной Новой Зеландии по регби перед каждым матчем.

Один из самых узнаваемых жестов коренного населения Новой Зеландии — хонги. Это традиционное приветствие, во время которого люди прижимаются друг к другу носами, а иногда еще и лбами. Этот жест используется на традиционных встречах маори и на крупных церемониях. Во время хонги люди обмениваются ха (дыхание жизни). Маори считают, что эта традиция перешла к ним от богов. В мифологии маори женщина была создана богами из земли. Бог Тане обнял созданную им фигурку и вдохнул жизнь в ее ноздри. Затем фигурка чихнула и ожила, став первой женщиной в легендах маори — Хинеахуоне.

Маори могут использовать традиционное приветствие и в общении с другими народами. Часто в Новой Зеландии хонги исполняют по отношению к туристам и почетным гостям. Например, так приветствовали принца Чарльза и принцессу Диану.

Культура аборигенов Новой Зеландии имеет отдельное название — маоританга. Этим же словом часто называют образ жизни маори. В XXI веке в это понятие входит не только традиционное искусство, но и театр, кино, телевидение, пресса. Первая газета маори появилась в 1842 году. Первый фильм, посвященный истории маори, вышел на экраны более 100 лет назад.

Среди маори много известных актеров и актрис: Темуэра Моррисон, Клифф Кертис, Лоуренс Макор, Ману Беннетт и Кейша Касл-Хьюз. Они появляются в таких фильмах, как «Оседлавший кита», «Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов», «Матрица», «Кинг-Конг», «Королева реки», «Властелин колец», «Рапа-Нуи» и других, а также в известных телесериалах, таких как «Зена — королева воинов», «Удивительные странствия Геракла», «Спартак: Кровь и песок». В большинстве случаев актеры играют представителей совсем других народов.

В 2010-х годах актер и режиссер маорийского происхождения Тайка Вайтити получил всемирную известность и признание благодаря фильму «Тор: Рагнарек». За сценарий к картине «Кролик Джоджо» он получил «Оскар» и посвятил премию детям всех коренных народов мира.

Лучший способ познакомиться с культурой маори поближе — посетить мараэ. Мараэ представляет собой очищенную от деревьев площадку прямоугольной формы, которая ограждена камнями или деревянными строениями. Это священное для маори место, однако сейчас такие площадки зачастую используются не как храмы, а как места для встреч представителей народа и проведения церемоний.

Нельзя просто так посетить мараэ и посмотреть на народные танцы маори. Попасть туда можно только в составе туристических групп. Но даже если вы приехали по турпутевке, войти на священную территорию без приглашения не получится. Сначала вас должны официально встретить и провести традиционную церемонию, известную как поухири. Она начинается с того, что один из маори бросает вызов гостям. Звучит зловеще, но выглядит это довольно дружелюбно: приглашающий поет и вручает гостям жетон, означающий, что путники пришли с миром.