18 пар фото, на которых разница между «припудренной» картинкой в соцсети и реальной жизнью просто эпична
В эпоху цифровых технологий стало так легко сделать десяток фотографий, выбрать из них одну понравившуюся и даже применить пару-тройку фильтров. Многие знаменитости так и поступают — выкладывают в социальные сети только «правильные» снимки. Однако светская жизнь имеет свои минусы: всегда найдется какой-нибудь фотограф, которому получится запечатлеть звезду с совсем другого ракурса и без прикрас.
Софи Тернер
Ева Лонгория
Кэти Перри
Крисси Тайген
Кристина Риччи
Криштиану Роналду
Ли-Энн Пиннок
Белла Торн
Кортни Кардашьян
Джастин Бибер
Эддисон Рей
Энн Хэтэуэй
Кая Скоделарио
Зендея
Галь Гадот
Джиджи Хадид
Ванесса Хадженс
Бейонсе
А какие снимки вам больше по душе: на которых позируют или все же естественные?
Фото на превью CHRISTOPHE SIMON / AFP / East News
AdMe/Культура/18 пар фото, на которых разница между «припудренной» картинкой в соцсети и реальной жизнью просто эпична
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