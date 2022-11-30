18 пар фото, на которых разница между «припудренной» картинкой в соцсети и реальной жизнью просто эпична

В эпоху цифровых технологий стало так легко сделать десяток фотографий, выбрать из них одну понравившуюся и даже применить пару-тройку фильтров. Многие знаменитости так и поступают — выкладывают в социальные сети только «правильные» снимки. Однако светская жизнь имеет свои минусы: всегда найдется какой-нибудь фотограф, которому получится запечатлеть звезду с совсем другого ракурса и без прикрас.