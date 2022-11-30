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18 пар фото, на которых разница между «припудренной» картинкой в соцсети и реальной жизнью просто эпична

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В эпоху цифровых технологий стало так легко сделать десяток фотографий, выбрать из них одну понравившуюся и даже применить пару-тройку фильтров. Многие знаменитости так и поступают — выкладывают в социальные сети только «правильные» снимки. Однако светская жизнь имеет свои минусы: всегда найдется какой-нибудь фотограф, которому получится запечатлеть звезду с совсем другого ракурса и без прикрас.

Софи Тернер

Invision / Invision / East News

Ева Лонгория

J.M. HAEDRICH / SIPA / SIPA / East News

Кэти Перри

FR170557 AP / Associated Press / East News

Крисси Тайген

Bellocqimages / Associated Press / East News

Кристина Риччи

Invision / Associated Press / East News

Криштиану Роналду

NO CREDIT / Jbm Photos / East News

Ли-Энн Пиннок

LAURENT BENHAMOU / SIPA / EAST NEWS

Белла Торн

Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

Кортни Кардашьян

FOTOTRE / ipa-agency.net / EmmeVi Photo / East News

Джастин Бибер

Fred / Starface / STARFACE PHOTO / East News

Эддисон Рей

Ik Aldama / DPA / East News

Энн Хэтэуэй

CHRISTOPHE SIMON / AFP / East News

Кая Скоделарио

KA / Capital Pictures / EAST NEWS

Зендея

Invision / Associated Press / East News

Галь Гадот

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Джиджи Хадид

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Ванесса Хадженс

Invision / Associated Press / East News

Бейонсе

Jbm Photos / East News

А какие снимки вам больше по душе: на которых позируют или все же естественные?

Фото на превью CHRISTOPHE SIMON / AFP / East News
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AdMe/Культура/18 пар фото, на которых разница между «припудренной» картинкой в соцсети и реальной жизнью просто эпична
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