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20 звезд, которые на публике выглядят словно божественные нимфы, а в жизни совсем не парятся по поводу внешнего вида

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Безупречный внешний вид — важная часть профессии знаменитостей. Публичные выходы, интервью и съемки вынуждают их быть при параде 24 часа в сутки. Но всегда выглядеть с иголочки нереально, даже если ты звезда мирового масштаба. Поэтому, как только выдается возможность, наши кумиры позволяют себе расслабиться: надевают максимально удобную одежду, завязывают волосы в пучок и сливаются с окружающими.

Блейк Лайвли

© UPI / Alamy Stock Photo, IGNAT / bauergriffinonline.com / East News

Шарлиз Терон

© WENN Rights Ltd / Alamy Stock Photo, Survivor,PacificCoastNews / EAST NEWS

Скарлетт Йоханссон

Anthony Behar / Sipa USA / East News, Miguel Aguilar, PacificCoastNews / EAST NEWS

Марион Котийяр

Romuald Meigneux / Starface / STARFACE PHOTO / East News, KCS / East News

Оливия Уайлд

Invision / Invision / East News, Jeff Rayner / Coleman-Rayner / EAST NEWS

Эмили Блант

AXELLE WOUSSEN / Bauer Griffin / East News, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Эмма Робертс

NPA / The Grosby Group / Grosby Group / East News, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Голди Хоун

© DFree / Shutterstock.com, Carlos Maidana / Broadimage / Broad Image / East News

Диана Крюгер

Laurent Vu / SIPA / SIPA / East News, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Эмма Уотсон

Anthony Behar / Sipa USA / East News, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Ева Грин

FRANCOIS GUILLOT / AFP / East News, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Аманда Сейфрид

Invision / Associated Press / East News, HJED, PacificCoastNews / EAST NEWS

Патрисия Аркетт

AFP / EAST NEWS, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Клэр Дэйнс

Stars Image Bank / KCS / East News, Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News

Кирстен Данст

Invision / Invision / East News, Bunny, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Белла Хадид

Invision / Invision / East News, Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News

Хэлли Берри

© Joe Seer / Shutterstock.com, Bunny, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Кира Найтли

© Kathy Hutchins / Shutterstock.com, face to face / REPORTER / East News

Хилари Дафф

fernandoallende@broadimage / Broad Image / East News, Coleman-Rayner / EAST NEWS

Энн Хэтэуэй

AXELLE WOUSSEN / Bauer Griffin / East News, Icono, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Повседневный образ какой из знаменитостей понравился вам больше всего? Как долго вы готовитесь к выходу из дома?

Фото на превью UPI / Alamy Stock Photo, IGNAT / bauergriffinonline.com / East News, Invision / Invision / East News, Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News
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AdMe/Культура/20 звезд, которые на публике выглядят словно божественные нимфы, а в жизни совсем не парятся по поводу внешнего вида
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