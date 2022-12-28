20 звезд, которые на публике выглядят словно божественные нимфы, а в жизни совсем не парятся по поводу внешнего вида

Безупречный внешний вид — важная часть профессии знаменитостей. Публичные выходы, интервью и съемки вынуждают их быть при параде 24 часа в сутки. Но всегда выглядеть с иголочки нереально, даже если ты звезда мирового масштаба. Поэтому, как только выдается возможность, наши кумиры позволяют себе расслабиться: надевают максимально удобную одежду, завязывают волосы в пучок и сливаются с окружающими.