20 звезд, которые на публике выглядят словно божественные нимфы, а в жизни совсем не парятся по поводу внешнего вида
Безупречный внешний вид — важная часть профессии знаменитостей. Публичные выходы, интервью и съемки вынуждают их быть при параде 24 часа в сутки. Но всегда выглядеть с иголочки нереально, даже если ты звезда мирового масштаба. Поэтому, как только выдается возможность, наши кумиры позволяют себе расслабиться: надевают максимально удобную одежду, завязывают волосы в пучок и сливаются с окружающими.
Блейк Лайвли
Шарлиз Терон
Скарлетт Йоханссон
Марион Котийяр
Оливия Уайлд
Эмили Блант
Эмма Робертс
Голди Хоун
Диана Крюгер
Эмма Уотсон
Ева Грин
Аманда Сейфрид
Патрисия Аркетт
Клэр Дэйнс
Кирстен Данст
Белла Хадид
Хэлли Берри
Кира Найтли
Хилари Дафф
Энн Хэтэуэй
Повседневный образ какой из знаменитостей понравился вам больше всего? Как долго вы готовитесь к выходу из дома?
Фото на превью UPI / Alamy Stock Photo, IGNAT / bauergriffinonline.com / East News, Invision / Invision / East News, Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News
AdMe/Культура/20 звезд, которые на публике выглядят словно божественные нимфы, а в жизни совсем не парятся по поводу внешнего вида
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