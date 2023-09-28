7 моделей сумок, к которым француженки так прикипели, что носят не снимая

Cекретами непринужденного стиля в совершенстве владеют лишь француженки. Но глядя на них и самим можно научиться той легкости, с которой они носят одежду и аксессуары. Французские женщины предпочитают сдержанные спокойные цвета: бежевый, темно-синий, терракотовый, черный и белый. И, конечно, их вкусы ярко отражаются в том, какие сумки они они берут с собой каждый день.

Кросс-боди

Француженки против огромных сумок. Небольшой аксессуар говорит о том, что женщине не нужно носить с собой кучу косметики и уходовых средств, чтобы хорошо выглядеть. Потому парижанки и предпочитают маленькие или средние сумки классической формы и расцветки и носят их через плечо. Поэтому же парижанки не выносят рюкзаки. Для них он уместен разве что в путешествии, но модным аксессуаром они его не считают.

Соломенная сумка-тоут

На юге Франции очень популярны вместительные сумки-тоуты из рафии или соломки, с ними удобно ходить за покупками: например, на фермерский рынок. Поэтому такие аксессуары иногда называют французскими рыночными сумками. Почему бы и нам не завести такую, чтобы захватить ее на пляж или в магазин.

Сумка-багет

Парижанка в красном берете и с багетом в руках — навязший на зубах стереотип, но француженки, тем не менее, действительно любят багеты. В виде сумок. Эти небольшие сумочки с коротким ремнем удобно носить под мышкой или в руке, и они не теряют популярности у дизайнеров и обычных парижанок.

Сумка-корзина

Сумки-корзины маленькими не назовешь, но дизайн придает им непринужденности и легкости. И хотя такая сумка ассоциируется скорее с теплым временем года, можно последовать примеру Джейн Биркин, которая носила сумку-корзину круглый год. К корзинке можно подобрать одежду из натуральных тканей базовых оттенков — хлопок, лен или шелк. Очень удобно носить все вещи не в самой корзине, а в сумке-вкладыше.

Сумка-полумесяц

Четкая и элегантная сумка-полумесяц — любимица парижских модных домов. Если выберете именно ее, эффект «французского шика» можно усилить, сделав ставку на шоколадный, бежевый или бордовый, которые считаются «дорогими».

Винтажная сумка

Парижанки не особенно стремятся гнаться за модными трендами. Те, кто делает ставку на уникальность, выбирают винтажные модели. И тогда другую женщину с такой же сумкой точно нигде не встретишь.

Клатч или вечерняя сумка

Отправляясь на ужин в парижском ресторане, ни одна женщина не станет брать с собой большую сумку. Вечерняя сумочка не только практична, но и станет завершающей частью романтического образа.