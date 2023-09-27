История любви Майи Плисецкой и Родиона Щедрина, которая по накалу страстей переплюнет все балеты мира
Когда композитор Родион Щедрин закрутил роман с балериной Майей Плисецкой, ему советовали ни в коем случае не жениться на ней, чтобы не испортить себе репутацию. Но он не послушал и обрел бессменную спутницу жизни на долгих 57 лет. И как бы ни пытались сплетники пару разлучить, у них ничего не получилось.
- 29-летняя Майя и 22-летний Родион познакомились в 1955 году в домашнем салоне Лили Брик, которая в середине прошлого столетия любила собирать у себя представителей культуры.
- Примечателен тот факт, что муза Маяковского позвала молодых людей как раз с той целью, чтобы представить их друг другу. Дело в том, что Щедрин уже ранее интересовался Плисецкой, когда услышал у Лили любительскую запись с пением балерины. Он был поражен ее музыкальными данными.
- Однако любви с первого взгляда не случилось — после того вечера Майя и Родион общение не продолжили. Щедрин связался с балериной лишь 3 года спустя, когда ему понадобилась помощь в работе над балетом «Конек-Горбунок». Он напросился к Плисецкой на репетицию, с которой впоследствии ушел в шоке. Потому что балерина встретила его в одном лишь купальнике.
- Плисецкая вспоминала: «Купальник к моей фигуре здорово подошел, выгодно выделив ее достоинства: удовлетворенно перехватывала свое отражение в зальном зеркале. То соблазнительные па Эгины, теперь часовая разминка в облегшем торс одеянии! На Щедрина обрушился ураган фрейдистских мотивов...»
- Увидев, как восхищен композитор, Майя предложила ему остаться еще на 2 репетиции. Но мужчина отказался: «Спасибо, но и так было слишком много впечатлений для одного дня». А вечером того же дня Щедрин позвонил балерине и позвал ее на свидание. «Старина Фрейд победил», — шутила она.
- Так и закрутился роман. Однако нередко окружающие принимали Родиона за родственника Майи, поскольку он также мог похвастаться рыжей шевелюрой. Как-то раз Щедрин встречал балерину на перроне с букетом полевых цветов, и ее сосед по купе сказал: «Смотрите, вон ваш брат!»
- После отпуска с возлюбленным в Карелии Плисецкая узнала, что ждет ребенка. И она долго не могла решить, что для нее важнее: карьера в балете или материнство. В итоге она выбрала первое. Щедрину ее решение не понравилось, но все-таки он поддержал избранницу. Она думала, что успеет еще стать матерью. Позже, когда будет к этому готова. Однако впоследствии Плисецкая и Щедрин так и не смогут стать родителями.
- «Балет предусматривает помимо всего прочего замечательное телосложение и отличную физическую форму. После родов с любой женщиной происходят революционные изменения. Многие балерины потеряли свою профессию», — защищал Родион возлюбленную перед обществом.
AP / East News
- Балерина хотела выйти замуж, однако поначалу Щедрин не спешил вести Плисецкую под венец. Позднее он признавался, что слышал от руководства следующие предостережения: «Надеюсь, вы не собираетесь на ней жениться. Вы испортите себе репутацию. Подумайте об этом».
- Потому Майя, устав ждать предложения руки и сердца, сама предложила Родиону расписаться, а он и не противился. Влюбленные отправились в ЗАГС в 1958 году. Забрав паспорта с заветными печатями, композитор и балерина пошли в продуктовый магазин — закупиться разной вкуснятиной и отметить бракосочетание. В гастрономе одна старушка сердито толкнула Майю в бок: «Девушка, вы тут не стояли!» Щедрин заступился: «Это не девушка. Это моя жена».
- Лиля Брик, которая некогда познакомила Майю и Родиона, благословила и их брак. Она сказала Щедрину: «Ваш выбор мне нравится. Но один изъян у Майи велик. Слишком много родственников по всему белому свету».
- Однако вскоре балерина разругалась с Лилей. Ей не нравилось, что Брик часто пользовалась вежливостью Щедрина — просила его то побыть ее шофером, то написать музыку в честь Маяковского. «Я могу пережить, когда унижают меня. Но когда речь идет о Щедрине, меня начинает душить ярость», — признавалась Плисецкая.
- В 1967 году специально для Плисецкой готовилась постановка «Кармен-сюита». Балерина мечтала, что музыку напишет Шостакович, но тот отказался. И тогда Майя Михайловна обратилась к Араму Хачатуряну. А он заявил: «Зачем вы просите меня? У вас же дома есть композитор». Так Щедрин начал писать музыку для своей супруги.
- Позднее она признавалась, что Родион продлил ее карьеру лет на 20. Она делилась: «Обыватель сплетничал: муж — „балетный композитор“, сочиняет балеты под диктовку своей взбалмошной примадонны, „карьеру делает“. А по правде — все было как раз наоборот. Он писал балеты прямо мне в помощь. В вызволение от надвигающегося возраста: новый репертуар обязательно выведет в следующую ступень искусства, новый репертуар один сможет уберечь от театральных злокозней, от самоповтора, от втаптывания, погружения в инертность, в бездействие...»
- Щедрину приходилось не только писать музыку для выступлений жены, но и разруливать неприятные ситуации, в которые она часто попадала. Например, прима могла не глядя подписать какой-нибудь документ в Большом театре, а потом недоумевать, откуда у нее взялись новые обязательства.
EAST NEWS
- Их отношения казались образцовыми, однако и о Плисецкой, и о Щедрине ходили разные слухи. Так, коллега Майи Михайловны по сцене заявляла: «Всегда и везде она говорила, что, кроме супруга, не замечает других мужчин. А на самом деле романы у нее были, в том числе с одним моим одноклассником по балетному училищу».
- О приме-балерине сплетничали и за рубежом. Один немецкий журналист писал: «У Плисецкой было много романов — от водителей до кинорежиссеров. Родион Щедрин закрывал на все глаза, лишь бы жена оставалась довольна».
- Щедрину же приписывали роман с немецкой актрисой Марией Шелл, сестрой супруга Натальи Андрейченко. Однако если Плисецкую спрашивали, доводилось ли ей ревновать мужа, она отвечала: «Я его так люблю, что не ревную. Люблю больше жизни. Я не мыслю себе жизни без него. Мне она не нужна».
- Когда же Родиону сообщали в лоб, что его жена ходит налево с молодыми танцовщиками Большого театра, он реакция была неподражаема: «Я прекрасно понимаю всех мужчин, которые влюбляются в Майю Михайловну».
East News
- Правдивы ли были эти слухи, мы не знаем. Но в одном уверены точно: Плисецкая и Щедрин безмерно любили и уважали друг друга. Она говорила о нем так: «У каждого человека свои недостатки. А у него их нет. Честное слово. Потому что он особенный. Потому что он гений. Вы знаете, он ведь мне до сих пор цветы дарит каждый день. Мне это даже неудобно как-то рассказывать, но это правда. Каждый день. Всю жизнь...»
- Щедрин, в свою очередь, воспевал жену: «Какая она в жизни? В моей жизни? Совсем непритязательная. Заботливая. Участливая. Добрая. Ласковая. Совсем ничего от Примы, привыкшей к овациям. Быть Майей Плисецкой нелегко. Да и мужем Майи Плисецкой сложно. Но я никогда не тяготился проблемами Майи. Ее заботы да обиды всегда трогали меня сильнее, чем свои собственные... Наверное, объяснения этому, кроме слова „любовь“, не подыщешь. Я хочу объясниться своей жене в любви. Во всеуслышание сказать, что люблю эту Женщину. Что для меня Майя — лучшая среди самых прекрасных женщин нашей планеты».
- Великой балерины не стало в 2015 году. В своем завещании она просила, чтобы ее прах впоследствии смешали с прахом мужа и развеяли над страной.
- Родиону Константиновичу сейчас 90 лет. А ведь когда-то его спросили, исполнения какого желания он попросил бы у золотой рыбки, и он ответил: «Всегда быть с женой». Увы, золотых рыбок не существует...
Плисецкой как балериной невозможно не восхищаться — грациозная, смелая, непокорная. Да и вообще мы снимаем шляпу перед всеми исполнителями классического танца, поскольку наслышаны о том, какой непростой это труд. Но также существуют и мифы о балете, которые появились с подачи киношников. А они те еще фантазеры, как оказалось.
AdMe/Культура/История любви Майи Плисецкой и Родиона Щедрина, которая по накалу страстей переплюнет все балеты мира
Поделиться этой статьёй