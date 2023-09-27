История любви Майи Плисецкой и Родиона Щедрина, которая по накалу страстей переплюнет все балеты мира

Когда композитор Родион Щедрин закрутил роман с балериной Майей Плисецкой, ему советовали ни в коем случае не жениться на ней, чтобы не испортить себе репутацию. Но он не послушал и обрел бессменную спутницу жизни на долгих 57 лет. И как бы ни пытались сплетники пару разлучить, у них ничего не получилось.