В чем секрет любви Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой, которые не выставляют свои отношения напоказ, а живут себе тихо и счастливо

Чуть больше 20 лет назад весь мир гадал, существует ли роман между теннисисткой Анной Курниковой и певцом Энрике Иглесиасом. Спустя некоторое время выяснилось, что существует, да еще какой. И чувства оказались такими крепкими, что их любовь не угасает до сих пор. Эта звездная парочка редко дает интервью, не появляется на светских мероприятиях и до недавнего времени не публиковали семейные фото.

Мы в ADME решили узнать поподробнее об истории отношений Иглесиаса и Курниковой — пары, которая уже много лет считается одной из наиболее крепких и закрытых в мире шоу-бизнеса.

До знакомства с популярным латиноамериканским певцом Анна Курникова уже была знаменитой и довольно успешной теннисисткой. Например, в 2000 году спортсменка занимала 8-е место в рейтинге WTA. А играя в парном разряде, Аня временами становилась игроком № 1 в мире. При этом она ни разу не выигрывала какой-либо титул в одиночном разряде. На пике славы ее имя было одним из самых частых поисковых запросов в Google.

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Энрике к началу 2000-х был очень популярен как у себя на родине, в Испании, так и за рубежом. Он выпустил несколько альбомов, не раз отправлялся в мировое концертное турне. А одним из самых известных его синглов на тот момент был «Bailamos» — саундтрек к фильму «Дикий, дикий Запад» с Уиллом Смитом. Кинокартина успеха не снискала, а вот песня стала хитом № 1 в США.

В 2001 году Иглесиас выпустил свой 2-й англоязычный альбом «Escape». На одноименную песню из сборника было решено снять клип. Режиссер Дэйв Мейерс пригласил на съемки Анну Курникову.

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В клипе «Escape» присутствует несколько сцен со страстными поцелуями между Энрике и Анной. Поэтому нет ничего удивительного в том, что после выхода видео СМИ тут же приписали звездам роман. Кстати, ходили слухи, что певец во время съемок отказался целоваться с Анной якобы из-за ее прыщика над губой. Но сам Энрике опроверг эту информацию: «Говорили, будто я не хотел целовать ее, потому что у нее герпес, но это неправда. Я был бы идиотом, если бы не поцеловал Анну. Она классная и очень милая».

После выхода этого видеоклипа репортеры постоянно пытались подловить пару, сфотографировав звезд вместе. Но певец и теннисистка никак не подтверждали существование химии между ними, не давали никаких комментариев и не показывались на публике вместе. И только в 2002 году Энрике и Анна подтвердили свои отношения, когда появились на церемонии вручения наград MTV Awards. Они улыбались и держались за руки, впервые позируя на красной дорожке как пара.

Спустя непродолжительное время они стали жить вместе в Майами, где у Иглесиаса была недвижимость. И продолжили вести скрытный образ жизни. К слову, до сих пор за все годы их отношений не было официальной информации, узаконили ли их Анна и Энрике, сыграли ли они свадьбу.

Кстати, еще в 2011 году Анна сказала в интервью журналу Women’s Health: «[Брак] не важен для меня. Я нахожусь в счастливых отношениях — только это и имеет значение. Я верю в обязательства. Верю в то, что нужно быть открытыми, доверять друг другу и полностью уважать друг друга». В том же году году Энрике в интервью заявил: «Я хочу, чтобы моя личная жизнь была как можно более частной. Особенно когда ты живешь с тем, кто так же популярен и находится в центре внимания». В другом интервью Иглесиас сказал: «Когда ты находишься с кем-то так долго, не думаю, что свадьба что-то изменит, она не сделает нас счастливее».

ASSOCIATED PRESS / East News

На протяжении многих лет появлялись слухи о расставании Иглесиаса и Курниковой, которые, впрочем, ничем не подтверждались. Хотя спустя 17 лет отношений певец признался, что у них с Анной был период, когда им хотелось все бросить и разойтись. Но, чтобы вернуть любимую и сгладить конфликт, Энрике написал песню «Enamorado Por Primera Vez». «Я написал эту песню, чтобы извиниться. Писать — это моя терапия», — заявил испанский мачо. Этот ход сработал, и они продолжили счастливо жить вместе.

ASSOCIATED PRESS / East News

Энрике и Анна впервые стали родителями в декабре 2017 года: тогда на свет появились двойняшки Николас и Люси. Интересно, что беременность спортсменки прошла незамеченной для окружающих, а объявление о рождении детей певец сделал во время концерта в Будапеште. Фанатов такая новость застала врасплох. После появления детей пара стала делиться в соцсетях очаровательными семейными фотографиями.

А в январе 2020 года Анна подарила своему супругу 3-го ребенка — дочь Мэри.

Примерно в то же время теннисистка добавила фамилию Иглесиас к своему имени в профиле одной из соцсетей. И тем самым породила слухи о том, что она наконец вышла замуж за певца. Но это так и осталось лишь догадкой фанатов. Несмотря на то что Курникова публикует в своем инстаграме фото и видео с мужем и детьми, пара в целом не спешит обсуждать с репортерами подробности личной жизни.

По словам Энрике, секрет счастливых семейных отношений состоит в том, чтобы проводить как можно больше времени вместе с семьей. «Я сейчас на том этапе карьеры, когда сам могу выбирать график. И не уезжать из дома более чем на 2 недели подряд», — сказал певец.

Кстати, он поделился тем, как их дети реагируют, когда слышат папины песни: «Каждый раз, когда они слышат какую-то мою песню, они узнают мой голос, и это здорово. А вот когда они смотрят клип „Escape“, они, кажется, ничего не понимают и спрашивают: „Что там мама делает с папой? Когда это было?“ Если честно, круто наблюдать за выражениями их лиц».

Что касается карьеры Курниковой, Анна ушла из профессионального тенниса в 2003 году из-за серьезных проблем со спиной. Хотя время от времени она играла на выставках и в парном разряде. Некоторое время теннисистка работала на телевидении. К слову, сейчас Анне 41 год.

А 47-летний Энрике Иглесиас до сих пор выпускает новые синглы, выступает с концертами и остается довольно популярным исполнителем. На данный момент он является одним из самых продаваемых исполнителей латиноамериканской музыки: его продажи по всему миру превысили 70 млн копий.

Кстати, мало кто знает, что в 2003 году Иглесиас перенес операцию по удалению родинки, которая была у него на правой щеке. Певец сослался на опасения врачей, что со временем она может стать раковой. Как вы относитесь к тому, что эта звездная пара уже больше 20 лет так трепетно скрывает свои отношения от репортеров и поклонников?