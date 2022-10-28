Пронзительная история того, как Софи Лорен боролась за возможность стать мамой

Популярная итальянская актриса создает впечатление счастливой женщины, которая легко справляется с неудачами и идет по жизни с высоко поднятой головой. Но в личной жизни Софи Лорен пришлось пройти через множество испытаний. Красавица-актриса, не раз сыгравшая счастливую мать в кино, в реальной жизни долго не могла родить ребенка.

Главная мечта кинозвезды

К 29 годам Софи Лорен стала кинозвездой, за ее плечами были десятки актерских работ в Италии и даже в Голливуде. Уже несколько лет она была замужем за горячо любимым мужчиной — продюсером Карло Понти, но ее счастье было неполным. «В 1963 году 29-летняя женщина считалась старой для того, чтобы впервые стать матерью. А мое желание иметь детей в то время превратилось в навязчивую идею. Я просто обожала детей. Я дружила со всеми маленькими актерами, с которыми я снималась в то время, и продолжала держать связь с ними долгие годы», — вспоминает Софи.

Лягушачий тест на беременность

Первые признаки беременности появились у звезды, когда она играла роль матери семерых детей в комедии «Вчера, сегодня, завтра». Софи Лорен сдала анализы и, несмотря на то что они оказались отрицательными, продолжила надеяться. Чтобы сделать еще один тест на беременность, актриса встретилась с неким экспертом. Софи была в шоке, когда мужчина достал из портфеля зеленую лягушку и сказал: «Если лягушка откинет лапки, значит, вы беременны». Молодая женщина выгнала «доктора» прочь, а бедное животное отпустила в пруд.

Первая попытка

«Очень жаль. На мгновение мне показалось, что я беременна», — зря огорчилась Софи, ведь она и вправду была беременна. Это подтвердил другой доктор и посоветовал ей не ездить на автомобиле, чтобы избежать сильной тряски. К несчастью, именно в те дни должны были снимать автомобильную сцену. После съемок Софи чуть не потеряла сознание, ее отправили в больницу. Там она узнала, что у нее был выкидыш. «Медсестры были бесчувственны и невежественны, — вспоминала безутешная актриса. — А моя жизнь звезды казалась ничем по сравнению со счастьем молодых матерей, которых я мельком увидела в больнице».

Надежда на чудо

Спустя 4 года Софи вновь забеременела. Это произошло во время съемок фильма «Жила-была...». Надеясь на лучшее, актриса отказалась от работы. Но это не помогло. Вскоре она почувствовала себя плохо. «Когда в 4 часа утра мои боли внезапно прекратились, я поняла, что все кончено. Вызвали врача, но потребовалось 2 часа, чтобы добраться до больницы», — вспоминала Софи. «Синьора, — сказал ей доктор, — у вас, несомненно, отличные бедра и вы красивая женщина, но у вас никогда не будет ребенка». Пережив 2 выкидыша, актриса стала чувствовать себя неудачницей, не сумевшей воплотить в жизнь свою мечту стать матерью. Ее супруг Карло Понти тоже был в подавленном состоянии, едва мог говорить и работать.

Долгожданные сыновья

Спустя год после второго выкидыша Софи Лорен вновь забеременела, но в этот раз все было иначе. А все потому, что за несколько месяцев до этого она нашла человека, изменившего ее жизнь, — доктора, который понял, почему актриса не могла так долго родить ребенка. Он посмотрел на анализы и уверенно сказал: «Вы совершенно нормальная женщина. Ничего страшного. Мы будем внимательно следить за вами». Выяснилось, что в ее организме не вырабатывалось достаточного количества эстрогена. Следующие месяцы беременности звезда провела отдыхая в отеле, где ей делали инъекции. «Накануне кесарева сечения я не сомкнула глаз: я не хотела, чтобы моя беременность заканчивалась. Я не хотела делить этого ребенка ни с кем другим». 29 декабря 1968 года 34-летняя Софи Лорен родила своего первенца, которого назвали Карло Понти — младший.

А через 4 года актриса снова забеременела. Однако в этот раз она не стала отказываться от киносъемок. До 5-го месяца Софи продолжала сниматься в картине «Человек из Ламанчи» вместе с Питером О’Тулом. Инъекции эстрогена ей делала костюмер между сценами. Оставшиеся месяцы звезда провела в Женеве рядом с клиникой. 6 января 1973 года родился Эдоардо. «После рождения первого ребенка я думала, что жизнь уже не может быть лучше. Но второй малыш удвоил мое счастье», — признавалась актриса.

Мать талантливых детей

Сыновья Софи Лорен, так же как и их родители, увлечены искусством. Старший сын Карло Понти — младший стал всемирно известным дирижером, обладателем множества наград. Женат и имеет двоих детей. Младший, Эдоардо, работает режиссером, его фильмы были отмечены на многих кинофестивалях мира. А в его картине «Вся жизнь впереди» 2020 года Софи Лорен сыграла главную роль. Эдоардо женился на актрисе по имени Саша Александр, у пары двое детей: Лючия и Леонардо. «Семья для моей мамы всегда была источником силы. И мы, ее дети, никогда не чувствовали себя будто находимся в тени ее успехов. Нас всегда заставляли чувствовать, что мы ее лучшие достижения», — поделился Эдоардо. А в своих мемуарах «Вчера, сегодня, завтра: моя жизнь» Софи Лорен сказала: «Быть мамой — главная роль моей жизни».