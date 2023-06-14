Ради чего Айшвария Рай пожертвовала карьерой и почему отказалась быть красивой куклой в руках продюсеров

В 2023 году популярной индийской актрисе Айшварии Рай исполняется 50 лет. Гордость Индии, пробившая себе путь в Голливуд, внезапно столкнулась с жесточайшей критикой, когда стала матерью. Однако она мужественно преодолела невзгоды и осталась верной себе. Мы уверены, что ее история вдохновит многих женщин.

Айшвария начала подрабатывать моделью еще во время учебы в колледже, а уже в 1994 году выиграла титул «Мисс мира». Конечно, киношники сразу заприметили такую харизматичную красавицу. Девушка быстро покорила индийский, а затем и западный кинематограф. Долгое время СМИ даже называли Рай самой красивой женщиной в мире.

1994 год, Айшварии 21 год.

В 2006 году девушка сыграла в одном фильме с популярным индийским актером Абхишеком Баччаном. На съемках между ними сразу вспыхнула страсть, а в 2007 году влюбленные поженились. В 2010 году звезда вдруг решила забросить карьеру и взяла 5-летний творческий отпуск. В начале 2011-го стала известна причина такого решения — пара ждала ребенка. Учитывая, что Айшварии на тот момент было 38 лет, беременность посчитали «поздней». Многие женщины в такой ситуации предпочли бы кесарево сечение, однако актриса выбрала традиционные роды и даже отказалась от анестезии. По словам одного из родственников, это было принципиальным решением Рай.

AP/East News

16 ноября на свет появилась прекрасная Аарадхия, а Айшварию накрыла мощная волна хейта. Фотографии бывшей Мисс мира спустя 5 месяцев после рождения дочки вызвали ажиотаж в социальных сетях. Для фанатов словно стало новостью, что их кумир — не кукла, а обычная женщина, которая поправилась после родов. Конечно, находились и защитники актрисы, которые говорили, что зацикленность людей на чьем-то весе отвратительна. Среди них были как обычные пользователи сети, так и звездные дизайнеры.

AFP/EAST NEWS

2012 год, Айшварии 39 лет.

Не сломаться под общественным гнетом было нелегко. Однако Айшвария всегда была известна тем, что живет по своим правилам и не обращает внимание на стереотипы. Вероятно, именно принципиальность и позитивный взгляд на мир помогли ей с достоинством пережить абсурдный бодишейминг и вдоволь насладиться материнством. На вопрос о том, была ли актриса подавлена тем, как к ней отнеслось общество, она уверенно отвечала: «Когда я стала мамой, это было самое прекрасное чувство в мире. Да, произошли гормональные изменения, но это мелочи. Я нисколько не сомневалась в себе. Я наслаждалась своей жизнью и была счастлива появлению Аарадхии. Никто не может указывать, какой мне быть и что делать».

AP/East News , imago stock&people/EAST NEWS

В комфортном темпе, не стремясь угодить фанатам или продюсерам, Рай вернула свою точеную фигуру и грацию, а затем снова приступила к съемкам. На это у нее ушло 4 года. В 2023-м на ежегодном Каннском кинофестивале индийская актриса впечатлила всех эффектным появлением в платье от Sophie Couture. На том же мероприятии она дала небольшое интервью о том, как чувствовать себя комфортно в собственном теле и отказаться от осуждения других и себя.

Vianney Le Caer/Invision/East News , Joel C Ryan/Invision/East News

2023 год, Айшварии 49 лет.

«Не осуждайте других за их выбор. Это свободный мир: живите и дайте жить другим», — сказала женщина. — «Я думаю, что люди склонны критиковать окружающих из-за собственной неуверенности. Если вам комфортно в своем теле и комфортно быть собой, вы не станете тратить свою энергию на осуждение. Все просто».