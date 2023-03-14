Роман Орландо Блума и Кэти Перри начался со спора из-за гамбургера. С тех пор они ссорятся, мирятся, но не перестают любить друг друга

В феврале 2023 года Орландо Блум дал интервью, в котором рассказал, как им с Кэти Перри удалось прийти к взаимопониманию. «Я осознал, что мы будто живем в двух разных мирах, и мне не всегда понятен ее мир, как и ей не всегда понятен мой. Но особая связь позволяет нам преодолевать все препятствия», — отметил он. При этом, несмотря на некоторые разногласия, у актера и певицы есть много общего, что позволяет их союзу с годами становиться только крепче.

Орландо и Кэти не стесняются проявлять свои чувства



Их отношения начались со спора из-за еды. В 2016 году на церемонии вручения «Золотого глобуса» Орландо Блум попытался увести гамбургер из-под носа Кэти Перри. И это был не единственный раз, когда артисты не смогли найти общий язык. А сейчас знаменитую пару такие ситуации ничуть не смущают: они успешно преодолевают все разногласия ради своей любви. Партнеры поздравляют друг друга со значимыми датами и признаются в своих теплых чувствах. Когда Орландо исполнилось 44 года, Кэти опубликовала в своем аккаунте в одной из соцсетей пост: «Поздравляю тебя, моя любовь. Ты словно зеркало, которое отражает мои невидимые стороны. Спасибо, что всегда поддерживаешь меня». Блум тоже не стесняется признаваться в любви. «Каждый раз, когда Земля совершает оборот вокруг Солнца, я вспоминаю, что ты сопровождаешь меня в этом путешествии, и всегда улыбаюсь», — говорит он Кэти.

Ни один из них не критикует творчество своего партнера



Обоих партнеров периодически захлестывают эмоции, и каждый из них всегда готов с головой погрузиться в работу. Но одновременно это означает, что им никогда не бывает скучно. Кэти обожает переодеваться в необычные костюмы, и ее стиль даже называли излишне эпатажным и склонным к театральности. А Орландо всегда готов рискнуть на съемках: он то погружается под воду, то гоняет на внедорожниках.

В их отношениях нет места ревности



Кэти запросто может сфотографироваться на красной дорожке с Мирандой Керр — бывшей женой Блума и матерью его первого ребенка. А в январе 2023 года она и вовсе вручила супермодели награду на одном из торжественных мероприятий. Миранда не осталась в долгу и выложила на своей странице в одной из соцсетей сторис с этой встречи, озвученную хитом Кэти Перри.

Кэти и Орландо вместе путешествуют по разным уголкам мира



Партнеры всегда находят время для совместных путешествий. «Моя семья всегда готова к приключениям», — написала как-то раз Кэти. К примеру, однажды Блум и Перри порадовали подписчиков фотографиями на фоне египетских пирамид, а затем рассказали, как побывали на чайной церемонии в Киото. А в 2022 году пара выложила кадры, сделанные в Нью-Йорке. «Когда я в прошлый раз была в этом городе, устроила настоящее соревнование по поеданию хот-догов из уличных тележек с едой. Кажется, я тогда съела около 12 штук. Эта поездка была какой-то особенной», — поделилась Перри впечатлениями от этого путешествия.

У них искрометное чувство юмора



Они оба нередко публикуют в соцсетях забавные фото. К примеру, в 2021 году Блум поздравил свою возлюбленную с Днем матери, выложив у себя в соцсети фото, на котором он держит в руках Перри в образе русалки. Кстати, год спустя Кэти действительно появилась в образе Русалочки на шоу «Американский идол». Сидеть за столиком жюри в костюме с хвостом оказалось непросто, и певица в какой-то момент упала со стула. Перри поделилась кадрами с этой съемки со своими подписчиками и посмеялась: «Перебирая плавниками, далеко не уплывешь!» Певица не прочь подшутить и над своим партнером. В апреле 2020 года в ее аккаунте в одной из соцсетей появилось фото, на котором лицо Орландо было перепачкано розовой глазурью. Выяснилось, что актера макнули лицом в торт и по его цвету Блум узнал пол своего будущего ребенка.

Их не сломили жизненные трудности

Как-то раз Блум опубликовал видео, на котором он легко поднимает штангу. «Я сломал спину в 19, и мне сказали, что я больше не смогу ходить», — написал актер. После этой серьезной травмы Орландо еще не раз попадал к врачам с переломами, полученными то после катания на мотоцикле, то после съемок в фильме. Но, несмотря ни на что, актер никогда не терял оптимизма и всегда устремлялся навстречу новыми приключениям. В одной из посвященных ему статей Блума даже сравнили с Поллианной — героиней детской книги, которая умудрялась находить положительные моменты в самых сложных ситуациях. Непросто пришлось и Кэти Перри. Оказывается, жизнерадостной певице, известной своими яркими клипами, довелось столкнуться с депрессией.

Сейчас Кэти уже научилась справляться со своими проблемами. Ей помогли психотерапия, медитация и йога, а также поддержка любящего партнера, которого она обрела в лице Орландо Блума.

Оба партнера занимаются благотворительностью



И Кэти, и Орландо были назначены послами доброй воли ЮНИСЕФ. Кэти помогала детям на Мадагаскаре получать достойное образование, а Орландо посещал школы и деревни в Непале, оказывая поддержку в рамках различных благотворительных программ. Однажды актер рассказал о встрече с девочкой из Нигерии, которая родилась без конечностей и потеряла своих родных. «Меня восхитили стойкость и сила Аиши, которая не впала в отчаяние после пережитых ею трудностей и испытаний», — написал Орландо. А после появления на свет их дочери Дейзи Дав Блум ее родители вместе с ЮНИСЕФ объявили сбор пожертвований для того, чтобы каждая беременная женщина имела доступ к качественному медицинскому обслуживанию. По их словам, самый ценный подарок для родителей — это здоровье ребенка.

Кэти и Орландо искренне гордятся достижениями друг друга