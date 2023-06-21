Женщины рассказали, какие стандарты красоты бесят их больше всего, потому что не соответствовать им — нормально

В каждую эпоху существовала своя культура, мода и, конечно, стандарты красоты. К примеру, в нулевых эталоном считалась фигура Кейт Мосс: худоба на грани, плоский живот, отсутствие изгибов. Сейчас же модницы, наоборот, пытаются добиться этих самых изгибов. Но многие женщины уже устали от того, что им постоянно указывают, как именно им следует выглядеть и стыдят, если они не соответствуют навязанным критериям. И мы решили узнать, какие именно стандарты красоты беспокоят девушек по всему миру больше всего.

У вас должна быть «трендовая» фигура

Меня очень раздражает, что понятие «толстоты» так часто меняется. Сейчас ситуация несколько улучшилась, но я помню, что когда училась в школе, там толстой считалась любая девушка больше 40-го размера. Здорово, что появилось движение бодипозитив и тело с формами стало считаться красивым, потому что в начале нулевых я считала свои изгибы отвратительными. Жаль, что тогда я не могла искренне полюбить свое тело. © Paranoia_Pizza / Reddit

«У настоящих женщин есть изгибы». Что за чушь. Почти всю свою жизнь я была «палкой». Такая уж у меня фигура, изгибов в теле у меня практически нет. Но это нормально, меня это вполне устраивает. Но раньше я смотрела в зеркало и просто ненавидела свое тело. Сверстники постоянно обзывали меня за худобу. Сейчас я довольна своей фигурой, и вообще не должна была ее стыдиться. Так что слушайте все: стыдить за худобу — это глупо, неправильно. Этому нужно положить конец. © Olya Andrea / Quora

Я помню, как дети дразнили меня из-за моих широких бедер. Они называли меня толстой только из-за того, что моя фигура отличалась от фигур моделей, на которых они были подписаны в соцсетях. А потом в моду вернулись изгибы, и внезапно все девушки захотели такое же тело, как у меня. Не буду врать, я гордилась этим, ведь хоть раз мне удалось достичь эталона красоты. Но я понимаю, что тело — это не тренд. Сейчас эталонным считается худое тело с узкой талией, но широкими бедрами и с промежутком между ними. Никто так не выглядит. © the_Brunette_Barbie / Reddit

Вот именно. Как кто-то может быть худым и толстым одновременно? Массивные бедра, но с промежутком между ними? Большая попа, но узкая талия? Одно противоречит другому, невозможно иметь такую фигуру. © k_gorman8 / Reddit

Вы обязаны «привести себя в порядок» после родов

Вернуться к прежней форме после беременности для большинства женщин, пока они ухаживают за младенцами, почти нереально. Да, знаменитости прекрасно выглядят после родов. Но это потому что у них есть персонал, который помогает им ухаживать за детьми, подсказывает им, как питаться и делать безопасные упражнения. На все это уходит куча денег, которых у большинства людей нет. Есть вероятность, что вы никогда не будете выглядеть так, как раньше, и это не обязательно плохо. © alice_in_otherland / Reddit

Я родила своего первого ребенка 9 недель назад и набрала около 20 кг. Вы не представляете, сколько людей у меня спросило, когда я собираюсь пойти в спортзал, сколько прокомментировало мое новое тело. Из-за этого я чувствую себя ужасно. © lawl3ssr0se / Reddit

... И иметь идеальную кожу

Безупречная, будто отфотошопленная, кожа. Ни прыщей, ни морщин, ни растяжек, ни волос на теле, ни пор. Если вы не выглядите так, будто наложили на лицо фотофильтр, ваша кожа «отвратительна». А, еще нельзя стареть после 30 лет. © grumpypanda229 / Reddit

О, точно! Я решила не наносить тональный крем на этой неделе, так 4 разных коллеги спросили, что не так с моей кожей, почему я такая красная, что это там у меня вскочило. © ragingmauler2 / Reddit

Некоторые коллеги спрашивали, не обморозила ли я лицо, потому что у меня оно красное (от розацеа) и порой болит. Иногда я думаю, что все в порядке, а потом кто-нибудь что-нибудь ляпнет. Так и хочется сказать: «Может, хватит уже говорить о моем лице?!» © ******_Provocateur / Reddit

Чистая кожа. Мне уже за тридцать, а у меня до сих пор есть прыщи на спине. Конечно, ситуация не такая критическая, как в подростковом возрасте, но это гормональное и непредсказуемое явление. Это так сильно повлияло на меня, что я только прошлым летом отважилась надеть топ с открытой спиной. Последний раз я такой носила в 12 лет. © VisagePaysage / Reddit

У вас должны быть пухлые губы

Я потратила кучу денег на филлеры для губ. Они у меня всегда были тонкие, из-за этого я комплексовала. Раз уж сейчас в тренде пышные губы, я решила их «накачать». Да, они выглядят хорошо, но ведь это же не навсегда. Лучше бы я потратила эти деньги на путешествие или просто отложила. © thelookofplasma / Reddit

Несколько лет назад я преподавала в средней школе. Сколько же моих учениц думали, что я увеличила себе губы! Они подходили ко мне и говорили, что тоже собираются это сделать, ведь парням такое нравится. Сердце просто кровью обливалось. Уверена, меня в 15 лет такое не волновало вообще. © IrritatedMango / Reddit

... А нос должен быть маленьким

У всех нас должны быть маленькие вздернутые носы, а все остальное — уродство. Вышел новый мультфильм (Encanto), и когда я увидела, что в нем у девочек, которых считают красивыми, такие же крючковатые носы, как у меня, я чуть не разрыдалась от радости. © InformerOfDeer / Reddit

Лет 10 назад я чуть не сделала операцию на носу, но моя соседка сказала, что я больше не буду выглядеть как прежде, потеряю свой характер. В итоге я не стала делать операцию и очень рада. © Mrsdoos / Reddit

Я смотрю на носы других людей, потому что всегда была неуверена в своем. В обществе бытует мнение, что все черты лица женщины должны быть тонкими и изящными. Я все еще пытаюсь примириться со своим большим носом. Надеюсь, что однажды я перестану чувствовать себя неуверенно из-за этого. © Frosty-Blackberry-14 / Reddit

Стареть — нельзя

Если мне еще раз скажут, что женщины старше 40 лет не могут носить длинные волосы, я устрою скандал. Когда мне было 48 лет, у меня они были длиной до колена. После небольшого инцидента пришлось их отращивать заново. Так что в 56 лет у меня, возможно, снова будут волосы длиной до колена. О, и я не закрашиваю седину. © Mtnskydancer / Reddit

Что плохого в том, чтобы выглядеть на свой возраст? Что плохого в морщинах? © Moonlightallnight / Reddit

Считается, что если мы не красим волосы и не мажемся кремами от морщин, то мы якобы запустили себя. Если ты не закрашиваешь седину, это воспринимается практически также, как если бы ты перестала мыться. Считается, что молодость и красота — это одно и то же. Молодая и некрасивая лучше, чем старая и красивая. У меня седые волосы и подбородок уже не точеный, но я получаю больше комплиментов, чем в 20 лет. © Cdmelty1 / Reddit

Завтра мне исполнится 32 года. Вчера моя свекровь как бы мимоходом спросила меня, какими кремами я пользуюсь. Она не сказала ничего грубого, но обронила: «Всегда хорошо начинать ухаживать за кожей как можно раньше. Когда я была в твоем возрасте, у нас таких средств не было, так что пользуйся этим!». Я просто вздохнула. © __worldpeace / Reddit

После 40 лет волосы становятся немного тоньше, появляются морщины, немного лишнего веса. Это нормальный, естественный процесс. Я делаю все то же самое, что и в 20 лет, но вешу на 10 кг больше. Я по-прежнему занимаюсь спортом, но единственный способ похудеть — это вообще не есть. К сожалению, в прошлом я поддавалась давлению общества и сидела на диетах, но я отказываюсь снова это повторять. © Soft-Caterpillar-618 / Reddit

Волосы должны быть густыми, длинными и прямыми

Одна из моих самых больших неуверенностей — тонкие редкие волосы. Боюсь ходить в салоны, потому что там постоянно отпускают комментарии по поводу моих волос. Какие они тонкие, сухие. Как они нуждаются в таком-то и таком-то уходе. Что я должна лучше заботиться о своих волосах. Но ведь я так и делаю. Стараюсь сосредотачиваться на других вещах и не зацикливаться на своей внешности. © Akshata Sutar / Quora

Ожидается, что длинные и прямые волосы — это цель каждой девушки. Кудри — это плохо, короткие волосы — тоже. Я до сих пор постоянно не уверена в своих волосах. Раньше я в течение нескольких лет делала наращивание, которое только портило мои волосы. © ResolutionFeisty2427 / Reddit

Это ужасно. У меня вьющиеся волосы, и я несколько лет выпрямляла их каждый день. Очень сильно их повредила. Сейчас я выпрямляю их раз в 2-3 месяца, и каждый раз мне отпускают комплименты, подчеркивают, как великолепно мои волосы сегодня выглядят. Никто не комментирует их, если они не прямые. Я все еще не знаю, как мне это воспринимать. © MyVirgoIsShowing / Reddit

... А вот волос на теле быть не должно

AFP / EAST NEWS

У женщин якобы не должно быть волос на теле. Но ведь это совершенно естественно, они есть у всех нас. Все эти усилия, которые мы тратим на удаление волос, отнимают и время, и нервы. © amaleo / Reddit

Один парнишка мне как-то сказал, что я должна сделать эпиляцию воском. Ну, я ему и предложила сделать ее вместе. А он мне в ответ: «Ты что, издеваешься, это, наверное, очень больно». Попросила его мне больше не звонить. Сейчас я встречаюсь с отличным парнем, который не обращает внимания на мою великолепную волосатость. © Captain_Taggart / Reddit

Я взрослый человек. У меня есть волосы на теле, они заметны. Бритвы и кремы, которые не раздражаю кожу, стоят дорого. Если вас так беспокоит моя волосатость, купите мне бритвенные принадлежности. А пока что держите свои мысли при себе. © deerstartler / Reddit

... Как и целлюлита

Якобы от целлюлита можно избавиться. Я регулярно занимаюсь спортом с 12 лет. Сейчас мне 45, и хотя мой вес и фигура в порядке, я не могу избавиться целлюлита, сколько бы приседаний и выпадов я ни делала. © LeighofMar / Reddit

У меня всю жизнь был целлюлит на верхней части бедер, даже когда я весила меньше 50 килограммов. Из-за этого мне некомфортно в шортах или коротких юбках, ведь все видят мой целлюлит. © R0YKS0PP / Reddit

Бесит, что считается, будто целлюлит — это отвратительно и его нужно скрывать. У женщин от природы есть целлюлит, потому что мы накапливаем больше жира, чем мужчины. Это позволяет нам легче переносить голод, что, кстати, круто, и не является поводом для стыда. © FeralViolinist / Reddit

Живот должен быть плоским

У нас там куча органов, живот не может быть плоским! Если вы напрягаете пресс, то да, но он никогда не выглядит плоским, если вы расслабляетесь. Мой живот беспокоил меня слишком долго, пока я не поняла, что с ним все в порядке, и он вовсе не жирный. © Heidi739 / Reddit

Я была подростком в эпоху 2000-х, тогда очень плоские животы выставлялись напоказ везде. А у меня всегда он был немного выпирающим, хотя в целом я худая. Заметила, что люди обычно комплексуют из-за вещей, которые считались красивыми, когда они были подростками. Мы все еще можем попытаться бороться с этим. © pattimay_ho_nnaise / Reddit

Плоский живот. У большинства женщин есть небольшой животик, но вы никогда не увидите этого по телевизору или в журнале. © StatisticianLow1055 / Reddit

Недовольны навязанными стандартами красоты и многие звездные дивы. Они просто отказываются соответствовать чужим требованиям и позволяют себе быть собой: не скрывают растяжки, не закрашивают седину и не прячут неидельные ноги.

Фото на превью AFP / EAST NEWS