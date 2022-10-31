11 вещей, которые мозолят нам глаза каждый день, а мы и знать не знаем, для чего они

Периодически задаваясь вопросом о том, зачем на рюкзаках ромбики из кожи, дополнительные отверстия на кроссовках или цветочки на прокладках, мы списываем все на буйную фантазию дизайнера. Еще одно популярное мнение — «так исторически сложилось». Но мы не удовлетворились этими ответами и решили копнуть глубже, чтобы разрешить все сомнения по поводу предназначения разных вещей и их элементов.

«Пятачок» на рюкзаке

У многих рюкзаков спереди есть ромбовидная нашивка с 2 продольными разрезами. Она называется «свиной пятачок». Но придумали ее отнюдь не для украшения. Изначальная функция «пятачка» — облегчить жизнь туристам и велосипедистам. Через прорези можно с легкостью продеть веревку или шнурок, а на них подвесить фонарик, фляжку или другой необходимый предмет. Если вы не турист, то, как вариант, можно подвешивать к рюкзаку за шнурки вторую пару обуви или кроссовки для занятий в зале.

Слив-перелив

В стандартной раковине, как правило, есть 3 отверстия: для смесителя, для сифона и загадочная дырка на стенке — часть системы «слив-перелив». В керамических раковинах сток перелива встроен в саму конструкцию и ниже он соединяется со сливной трубой. Через него уходит вода, если вдруг нижний сток закрыт. Это минимизирует шансы устроить потоп. Но это отверстие не только для слива. Еще одна его функция — улучшение дренажа. Воздух, попадающий в сливную трубу, способствует более быстрому опорожнению раковины. Раковины же, у которых нет отверстий для перелива, как правило, сливаются медленнее.

Дополнительные отверстия на кроссовках

Дополнительные отверстия есть практически на всех кроссовках, но мало кто ими пользуется. На самом деле они нужны для более плотного шнурования, чтобы обувь во время похода или занятий спортом не болталась на ноге и не натирала. Использование дополнительных отверстий позволяет сформировать петли из шнурков и крепко зафиксировать стопу в кроссовке.

Липкая лента на памперсах

Одноразовые трусики или подгузники часто снабжены специальной липкой лентой. Обычно она располагается сзади, но иногда производители помещают ее на передней части изделия. Липучка позволяет компактно сложить использованный подгузник. Если она расположена спереди, то подгузник сворачивают, начиная с его задней половины. Если липкая лента приклеена сзади, то начинайте сворачивать спереди. После скручивания подгузника липучка используется как фиксатор края.

Отверстие в седле велосипеда

Иногда посередине велосипедного седла вырезается отверстие для того, чтобы оно меньше давило на область промежности. Как правило, такие модели предпочитают велоспортсмены, которые могут тренироваться много часов подряд или участвовать в длительных заездах. Любители же коротких велосипедных прогулок разницы между обычным седлом и седлом с разрезом, скорее всего, не почувствуют.

Отверстия на палочке от чупа-чупса

Все помнят дырочку на палочке от чупа-чупса? В детстве многие из нас гадали, зачем она нужна. А теперь их и вовсе стало две. А делают отверстия вот зачем: когда леденец начинает таять во рту, дырочки помогают удержать его на палочке, чтобы карамель не съезжала и не падала с нее. Именно поэтому в отверстии всегда остается немного леденца, вплавленного внутрь.

Мини-карман на джинсах

Маленький карман в переднем правом кармане джинсов был частью оригинального дизайна. Почти 150 лет назад у первых синих джинсов было 2 передних кармана, а также крошечный карман для карманных часов — обычного аксессуара того времени. Позже он стал использоваться для хранения любых мелочей: монет, билетов, зажигалок.

Раковина с «копилкой»

А вот этот съемный керамический элемент с прорезью идет в комплекте к некоторым раковинам, а иногда и продается отдельно. Больше всего он похож на копилку — так и хочется бросить монету в прорезь. Однако это не что иное как мыльница. Отверстие прямо над сливом позволяет стекать туда лишней воде, а мылу — быстро сохнуть.

Ножик на штопоре

Со штопором все понятно, но зачем к нему приделывают перочинный ножик? На самом деле не просто так. Официанты и сомелье используют его для срезания обертки с горлышка бутылки. После этого пробка удаляется с помощью всем знакомого винта. Именно поэтому такой вид штопора назвали «нож сомелье»: его удобно носить в кармане и не нужно никаких дополнительных приспособлений, чтобы открыть бутылку.

Отверстие в ложке для спагетти

Ложкой для спагетти удобно накладывать макароны. Но если с зубчиками все понятно, то отверстие в центре ложки вызывает вопросы. Оказывается, его идея очень проста. Количество сухих макарон, которое умещается в это отверстие, считается одной порцией. Имея такую ложку под рукой, вы уже не будете бросать макароны в воду на глазок.

Тиснение на прокладках

У многих прокладок разных производителей на впитывающей стороне можно увидеть тиснение в виде цветов или узоров. Однако, вопреки распространенному заблуждению, оно наносится не для красоты, хотя, безусловно, с ним предметы женской гигиены выглядят эстетичнее. Тиснение предназначено для того, чтобы прокладка легче подстраивалась под анатомические особенности: от тиснения зависят мягкость, гибкость, а также надежность прокладки.