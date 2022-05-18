14 человек, которые будто попали в анекдот и даже не сразу поняли, как так произошло
Стать персонажем анекдота может каждый. И подтверждение этому — истории из нашей подборки. Они доказывают, что и поход на свидание, и посещение свадьбы могут стать неиссякаемым источником курьезов.
Мы в ADME лишний раз убедились, что ни в какой комедии не придумают того, что происходит в жизни.
- Попался раздражительный дядька-таксист. Едем, он и спрашивает: «Что все в вашем городе говорят „да-да-да“ или „нет-нет-нет“? Одного „нет“ мало, что ли?» Я обиделась: не говорим мы так. Подъезжаем к подъезду, он спрашивает: «Сюда сворачивать?» Я быстро отвечаю: «Да-да-да!» Ну что, посмеялась над собой. © KeraTamara / Pikabu
- Меня с родителями пригласили на свадьбу к дальней родне. Я приехал первым, народа — тьма, еще и какая-то старушка спросила: «Сынок, помнишь меня?» «Конечно», — сказал я на голубом глазу. Я успел выйти на сцену и поздравить молодоженов, сфоткался с кем-то на память, поел салатиков, как вдруг звонит отец: «Ты где? Мы тебя уже целый час ждем». Оказалось, я перепутал банкетный зал и пришел на чужую свадьбу. Но, надо сказать, салатики были вкусные. © Ashish Badhe / Quora
- Однажды я стояла в лифте с 5 незнакомыми людьми. В последнюю секунду подбегает женщина, но, вместо того чтобы остановить закрытие дверей, все просто стояли и смотрели, как створки смыкаются прямо перед ее носом. М-да, неловко. Я решила пошутить: «Что ж, она мне никогда не нравилась». Я думала, народ поржет, но вместо этого мы ехали в молчании все 10 этажей, а люди косились на меня, как на психа. © abbycohenwl / Twitter
- Я сидела в приложении для знакомств, и один парень в шутку написал: «Как мы назовем нашего первого ребенка?» Ну я и ответила, что в 5-м классе проиграла пари своей лучшей подруге и теперь должна назвать своего первенца Мегатроном. Реакция парня: он отписался от меня. © EmilyKaitlinnn / Twitter
- Ночью я проснулась от странных звуков: то ли поет кто-то, то ли разговаривает. Но кто? Муж и сын сопят и ухом не ведут. Но ведь я слышу! Встала, пошла смотреть. Захожу в зал. И вот картина маслом: 2 часа ночи, темнота, посередине дивана лежит кот и смотрит шоу. Этот дурашка лег на пульт и включил телик. Может быть, мы чего-то о нем не знаем?
- Мне было лет 10. Вечером я возвращался от друга домой. Вдруг вижу: в небе — летающая тарелка. Она была овальной формы и сияла серебром. Так быстро я еще никогда не бегал. Я думал, это инопланетяне хотят засосать меня гравилучом и увезти на свою планету. Прибежал домой, напугал родителей. Они выскочили на улицу и увидели дирижабль. Его запустила фирма, которая так рекламировала свои товары. Родители еще долго смеялись. © Jim Schoeff / Quora
- Я решила, что пора отпускать 6-летнюю дочь гулять во дворе самостоятельно. Приходит она с прогулки и рассказывает: «Я с мальчиками подружилась, мы катались с горки. Один даже позвал меня жениться». Спрашиваю: «И что же ты ему ответила?» Доча: «Я, мама, ничего не ответила ему. Я просто села на него и поехала на нем с горки». Я говорю: «Зачем? Ему же тяжело было, наверное». Ответ дочки: «А пусть сразу знает, что брак — это тяжело». © Aur1nk0 / Pikabu
- Мы молодожены, пошли в кофейню. Их кофе был таким горьким, что его не спасли даже 3 порции сливок и 5 кубиков сахара. Признаваться в своем затруднении мужу мне было неловко. А благоверный тем временем стал меня фотографировать и случайно задел чашку. Кофе разлился. Я возликовала: ура, я спасена! Но тут муж возвращается с новой кружкой — в качестве извинения. Он так для меня старался, что пришлось давиться кофе. © Rachna Seth / Quora
- Со мной случился ужасно неловкий казус из-за языкового барьера. Я общалась со своим профессором из Таиланда и его женой. Я спрашиваю женщину: «У вас есть братья и сестры?» Она: «Да, у меня есть старший брат». Ее муж вмешался: «Ее брат — отец». Тут я переспросила: «Простите, чей отец?» Муж поясняет: «Ее отец». Я была немного в шоке: «Ее брат — ее отец?» «Да», — сказали они оба. Оказалось, старший брат женщины — священник, а она его прихожанка. © Charissa Enget / Quora
- Я как-то спросил у взрослых: «А почему не делают подгузники для больших мальчиков, а только для больших девочек? Я везде вижу рекламу, там еще говорится, что можно всю ночь спать спокойно. А мальчикам приходится вставать в туалет. Это несправедливо!» Родители очень смеялись. Просто в 14 лет я думал, что подгузники и прокладки — это одно и то же. © Pradeep Kumar / Quora
- Пошла я как-то ночью в туалет. А живем мы в частном доме. Идти надо мимо кухни, и вдруг я слышу сиплые хрипы. Зловещие такие. Моя нога в тапочке так и замерла над полом. Поворачиваюсь, а там в свете луны — коробка на полу. И хрипы из коробки идут. И тут я вспомнила, что у нас простыла курица и маман принесла ее в тепло. Курицу, кстати, выходили, но эти хрипы Дарта Вейдера я помню до сих пор.
- У моего мужа 2 номера — рабочий и домашний. Поэтому муж записан: «Муж рабочий» и «Муж домашний». © Milahka.001 / Pikabu
- Мой брат с самого рождения называет мою дочь (свою племяшку) козявкой. Ну, козявка и козявка, все привыкли. Как-то брат не мог найти телефон и попросил меня позвонить ему. Набираю, иду на звук, беру в руки телефон, а на экране входящий — «Козявкина мать». © ntasta / Pikabu
- Я впервые пошел в банк, чтобы снять деньги со счета. И я понятия не имел, как это сделать. Вижу, очень красивая девушка-консультант. Объяснил ей проблему, а она говорит: «Дайте мне ваш номер». Я расплылся в улыбке: еще бы, такая красивая девушка хочет со мной познакомиться! Быстро продиктовал ей свой номер телефона и спросил ее. Она говорит: «Я просила номер счета». В общем, было смешно и неловко. © Vidhant Kakkar / Quora
Какие истории вызвали у вас улыбку?
AdMe/Народное творчество/14 человек, которые будто попали в анекдот и даже не сразу поняли, как так произошло
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