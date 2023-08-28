15 бородачей, уверенных в том, что бритвенный станок им не дружочек
Растительность на мужском лице прет — не остановишь. Если ей дать волю, то борода мигом полностью поглотит каждое свободное местечко, оставив только глаза и рот. Мы обратились к фотографиям от пользователям сети, которых это вполне устраивает.
В бонусе покажем парня, который-таки побрился, но тут же пожалел об этом.
«Я твердо решил отрастить бороду»
Бро, у тебя тестостерона на троих мужчин! © Scrufboy / Reddit
«Понял, что для счастья мне не хватало только бороды»
«Я похудел и решил отрастить бороду»
Когда сразу видно, что все трое — родственники
Если расчесать бороду, она выглядит гораздо приличнее
Борода — это стиль жизни
«Борода — это круто, бритье — нет»
Наглядная эволюция бороды
«Лицо не юнца, но настоящего лесоруба»
«Больше у меня не возникает желания бриться»
«Конечно, расчесывать ее по утрам — настоящая проблема»
«Отрастил свою первую бороду»
«Я горжусь своей бородой!»
«Отращиваю свою бороду уже 14 лет»
Когда оказалось, что с бородой нравилось больше
Бонус
«Ни в коем случае не стоит сбривать бороду — пусть растет!»
Одни считают, что борода красит мужчину, другие, напротив, уверены, что она старит и делает неопрятным. Не долго думая, отчаянные смельчаки взяли в руки бритвенные станки и дали растительности на лице решительный отпор.
Фото на превью Toysolja13 / Reddit
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