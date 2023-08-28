15 бородачей, уверенных в том, что бритвенный станок им не дружочек

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Растительность на мужском лице прет — не остановишь. Если ей дать волю, то борода мигом полностью поглотит каждое свободное местечко, оставив только глаза и рот. Мы обратились к фотографиям от пользователям сети, которых это вполне устраивает.

В бонусе покажем парня, который-таки побрился, но тут же пожалел об этом.

«Я твердо решил отрастить бороду»

Бро, у тебя тестостерона на троих мужчин! © Scrufboy / Reddit

«Понял, что для счастья мне не хватало только бороды»

«Я похудел и решил отрастить бороду»

Когда сразу видно, что все трое — родственники

Если расчесать бороду, она выглядит гораздо приличнее

Борода — это стиль жизни

«Борода — это круто, бритье — нет»

Наглядная эволюция бороды

«Лицо не юнца, но настоящего лесоруба»

«Больше у меня не возникает желания бриться»

«Конечно, расчесывать ее по утрам — настоящая проблема»

«Отрастил свою первую бороду»

«Я горжусь своей бородой!»

«Отращиваю свою бороду уже 14 лет»

Когда оказалось, что с бородой нравилось больше

Бонус

«Ни в коем случае не стоит сбривать бороду — пусть растет!»