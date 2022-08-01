15 историй о хитрецах, которые взламывают эту жизнь, как ледокол — лед

Всем нам приходится решать собственные проблемы, но у некоторых людей это выходит проще, а все благодаря их сообразительности и смекалке. Они находят тень посреди залитой солнцем улицы, заставляют шумных соседей замолчать одной фразой и добиваются скидки с помощью фотографий котика.

Мы в ADME точно не отказались бы и от сотой доли сообразительности героев этой статьи. Почитайте и вы их истории. Может быть, не только развлечетесь, но и возьмете какие-нибудь приемы на заметку.

Стою на пешеходном переходе, жду, когда загорится зеленый. Подходит женщина и становится в полшаге от меня. Кроме нас двоих никого нет. Отхожу на пару шагов: не люблю «близкие контакты». Тетя опять подходит. Я снова отхожу. Она подходит. Я не выдерживаю: «Женщина, что вам нужно? Отойдите!» А тетя выдает: «Чего вы бегаете? Я хочу в тенечке постоять».

О-фи-ген-но. В качестве зонтика меня использовали впервые. © Ket263 / Pikabu

О-фи-ген-но. В качестве зонтика меня использовали впервые. © Ket263 / Pikabu Когда мы строили дом, папа поссорился с мамой из-за стены. Она хотела гардеробную побольше, а он настаивал на том, что из-за этого соседняя ванная комната будет слишком маленькой. В конце концов он сдался и поставил стену там, где она хотела. На следующий день, когда она была на работе, он взял выходной и перенес стену туда, где хотел поставить ее изначально. Мама так ничего и не заметила. © nortern / Reddit

Искала гитару на сайте с объявлениями. Нашла, попыталась торговаться, но особым красноречием я не обладаю, так что цену продавец не снизил. Выслал мне реквизиты, а я вместо адреса случайно отправила ему фотку своего кота. Чувак немного помолчал, а потом написал, что я его растрогала, и все-таки сделал скидку. С тех пор я всегда высылаю фото всем продавцам, срабатывает в одном случае из 10, но это уже хоть что-то. Кот начал окупаться! © Палата № 6 / VK

«Ну когда же вы наконец детей-то родите?!» — как-то спросили нас с женой в компании друзей. Супруга замерла на секунду, хлопнула себя ладошкой по бедру и сказала с досадой: «Черт! Я так и знала, что мы с мужем что-то забыли!» Обожаю ее. © nefigassedeffki / Pikabu

Сосед привел любовницу. Весь вечер и половину ночи шумели — говорили, пели, веселились. Лето, жарко, окна открыты. А мне в 5 утра вставать. Не выдержала, дождалась паузы и ехидно так говорю: «Все жене расскажу». Притихли, окна закрыли и больше ни звука не издавали. © Елена Ковина

С наступлением осени моя подруга начинает везде носить с собой плед. Она не обращает внимания на удивленные взгляды, когда дремлет в метро, завернувшись в него, или когда достает из рюкзака на парах и накидывает его на плечи. Думаю, может, и мне начать носить с собой плед? © Палата № 6 / VK

Этот прием спасал меня в то время, когда я еще не умел говорить нет. Когда я понял, что не могу отказать, а «жить свою жизнь» хочется больше, чем чужую, я придумал гипотетического Колю, и, когда меня просили помочь, я говорил, что уже занят, так как обещал помочь Коле . Люди искренне удивлялись и убеждали меня, что Коля мной пользуется. Они начинали «ревновать» свою, как они считали, рабочую силу к другому такому же «умному». Тогда я без эмоций отвечал, что Коля мне платит и я всегда готов бросить его дела, если мне заплатят больше. Ну а дальше, если действительно обещали что-то взамен, я помогал. © f***r1104 / Pikabu

. Люди искренне удивлялись и убеждали меня, что Коля мной пользуется. Они начинали «ревновать» свою, как они считали, рабочую силу к другому такому же «умному». Тогда я без эмоций отвечал, что Коля мне платит и я всегда готов бросить его дела, если мне заплатят больше. Ну а дальше, если действительно обещали что-то взамен, я помогал. © f***r1104 / Pikabu Если я наливал себе что-то в кружку (чай, молоко, газировку), моя сестра просто подходила и отпивала из нее столько, сколько хотела. На мое возмущение она отвечала: «Тебе что, жалко, что ли?» Мама добавляла: «Надо делиться!» Это продолжалось довольно долго, но потом я ее отучил. После того как она отпивала из моей кружки, я выливал остатки, нес кружку в раковину и тщательно мыл. А потом заново наливал себе напиток. Сестра возмущалась: «Зачем ты это делаешь?» На что получала от меня ответ: «Мóю оставленную тобой грязную кружку». После 5-го раза она начала себе отдельно наливать. © WOWCHES / Pikabu

Шла подруга ночью со смены, к ней пристал какой-то мужик. А она хлопнула его по плечу, как старого знакомого, и говорит: «О, привет, давно не виделись! Ты где пропадал? Что-то исхудал. Ты один не ходи ночью, там сзади мужики со смены идут — примут за хулигана. Павлу (имя ее мужа) привет передам от тебя!» И шаг ускорила. Мужик не ожидал такого поворота и отстал. Удивляюсь ее сообразительности. © Палата № 6 / VK

Когда мой сын учился в 6-м или 7-м классе, он жаловался, что у него совсем нет друзей и он не знает, как знакомиться с людьми. Однажды я забирала его из школы и захватила с собой наших мопсов. Я сказала, что мне нужно в туалет, и попросила его подержать поводки. Пока меня не было, дети сами подходили к нему, чтобы поболтать. Теперь у них точно стало больше тем для разговоров! © ArchGoodwin / Reddit

Когда работал официантом, гости часто просили их сфотографировать. И я всегда сначала включал фронталку, корчил дурацкую рожу и фотографировал себя, а потом уже их. Чаевые всегда хорошие давали! © Подслушано / Ideer

Встречаемся с парнем год. Недавно моя мама пригласила нас на день рождения. Я волновалась, как все пройдет, потому что до этого он виделся с ней всего пару раз. Было весело, по-семейному. И вот парень начал поздравлять ее и говорит: «С днем рождения... мама!» Она даже заплакала. Вечер стал еще более теплым. Дома спрашиваю, почему он решился назвать ее мамой, а он отвечает: «У меня из головы вылетело ее отчество, а по имени как-то некрасиво было называть». © Палата № 6 / VK

Когда у меня в голове застревает какая-нибудь песня, то я «заканчиваю концерт». Представляю, как на сцене стоит человек, и, когда завершается песня, он кланяется залу и уходит за кулисы. Всегда срабатывает. © Подслушано / Ideer

Одно из самых ярких воспоминаний о моем дедушке. Он постоянно обыгрывал меня в шахматы, и я плакал из-за того, какой я неудачник. Однажды он сказал: «Ну хорошо, я буду играть с тобой левой рукой». И я выиграл! Мне понадобилась неделя, чтобы понять, что он схитрил. © jazz_inmypants / Twitter