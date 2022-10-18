16 доказательств того, что дети порой могут задать жару взрослым
У каждого родителя есть не одна история о том, как ребенок выдал нечто эпичное. Из-за нестандартного взгляда на мир высказывания малышей способны порой дать сто очков вперед любому профессиональному юмористу. Мы любим такие истории о детских фразочках, над которыми сначала хихикаешь, а потом думаешь: «Нет, но ведь логика-то в этом есть».
- Перед тем как мои племянницы пойдут в среднюю школу, решил дать им пару советов. Рассказать, какими подлыми могут быть другие подростки и что я всегда рядом, если им нужна поддержка. И вот на эту мою лекцию одна из них отвечает: «Ты, вероятно, был настоящим неудачником в средней школе». Ну что же, благодарю. © KenComesInABox / Reddit
- Дочери подруги в клинике удалили молочный зуб. Идут домой, по пути дочь вспоминает о зубной фее.
— Мама, а как же фея принесет мне денежку под подушку, если зуб остался у врача?
— Ну в этом случае фея ничего не приносит: нет зубика — нет подарка от нее.
— Я поняла! Врачи собирают наши зубы, кладут их под подушку, и фея приносит им деньги. Вот почему стоматологи такие богатые! © NiceUnkn / Pikabu
- Мой племянник (5 лет) очень энергичный и не всегда слушается. Ну а я не самый терпеливый человек, иногда и прикрикнуть могу. Однажды, когда ругалась на племяша во время очередных проделок (нырял в сугробы и ел снег), тот внезапно прекратил буйство, обернулся ко мне и изрек: «Тетя, ну что же ты так ругаешься, силы свои тратишь? Неужели не понимаешь, что это бесполезно?» Честно говоря, не нашлась что ответить. © Ползучесть / ADME
- Я объяснял своему 4-летнему сыну, что такое мышцы, и попросил его посмотреть на мои бицепсы. Он сказал: «Подожди, мне нужно пойти за увеличительным стеклом». © Teh_Chap / Reddit
- Муж, который работает в местном продуктовом магазине, однажды увидел, как мать толкает 2 детишек в тележке и жалуется на то, какие они тяжелые. Тот, что постарше, смотрит на нее и выдает: «Ну это ты решила завести 2 детей». Похоже, кто-то проводит много времени в доме бабушки и дедушки. © kickboxingastronaut / Reddit
- Пришла к брату в гости, племяшке годика 2. Брат большой любитель яблок. И действительно большой — «шкаф» 2-метровый. «Доченька, принеси папе яблочко», — говорит. Довольная, та бежит на кухню и несет яблочко. Маленькое такое. Папа его в один укус съедает, говорит: «Спасибо, доченька моя, умничка, принеси еще». Ребенок, довольный похвалой, опять радостный бежит и приносит еще. Примерно на 5-м круге радость закончилась. Девчушка смекнула, что это дело бесконечное, сдвинула бровки и сказала «фатить» («хватит». — Прим. ADME). И уселась за игрушки. © KolbasaVrednaya / Pikabu
- Пошла с детьми в супермаркет. Народу полно, и тут младший заявляет на весь магазин: «Мама, купи вот это, а то я не могу больше 3-недельные эклеры есть». В магазине немая сцена, все ищут глазами эту мать-ехидну. Я пытаюсь отшутиться. Спрашиваю потом, что это было. Ответил, что просто пошутил. © Лариса Ивановна / ADME
- В семье есть 4-летний сын, мама ждет второго, причем тоже сына. А он брата не хочет ни при каких условиях — хочет сестру. Причем говорит, что если рождается брат, то мама должна его оставить в роддоме, ну а для сестры уже репетирует радушный прием. И вот мама рожает сына, приходит это чадо с папой к окнам роддома и кричит: «Мама, можешь забирать его! Я уже нашел, кому мы его отдадим». © oseledich / Pikabu
- Как-то раз мои дети летели одни к бабушке с дедушкой. Перед полетом я им наказала, что если из-за какого-то человека они почувствуют себя некомфортно, то об этом обязательно нужно сказать стюардессе. На что мой сын ответил: «А если мне в целом некомфортно со всеми пассажирами в самолете, об этом тоже нужно сказать стюардессе?» © northshore21 / Reddit
- Стоял с детьми в очереди. Подошел мужик, спрашивает, кто последний, а моя 5-летняя дочь обернулась, посмотрела на него недвусмысленно и ответила: «Ты». © DVolmont / Pikabu
- Когда дочери было 10, она заявила, что в будущем хочет стать профессиональной хоккеисткой. Я ответила, что это здорово, но неплохо бы иметь запасную профессию. А она выдала: «Что ж, тогда еще буду волшебницей». © MHawley72 / Reddit
- Мой сын занимал верхнее место на 2-ярусной кровати. Он уже подрос и стал немного тяжелым. И вот ребенок просит уложить его спать наверх, на что я отвечаю: «Сынок, мне кажется, я не смогу поднять тебя так высоко». Он заглянул мне прямо в глаза и произнес: «Ты должен поверить в себя, папочка». © unknown author / Reddit
- Водила дочек-дошколят в спортивную секцию. Как-то их тренер заболела, ее заменил другой тренер. Забираю дочерей с тренировки, а они рассказывают: «Представляешь, наш тренер болеет и у нас был другой тренер! И зовут его Иван-царевич!» На самом деле его звали Иван Сергеевич, просто им так послышалось. © Nigolovyninozhek / Pikabu
- У нас гостит моя мама, и старшенькая дочь решила рассказать ей, как нужно заботиться о младшей 10-месячной сестренке. Бабушка говорит: «Деточка, я успешно вырастила 3 детей и помогла воспитать 8 внуков». На что моя маленькая девочка самым саркастическим голосом отвечает: «„Успешно“? А ты видела комнату моей мамы? Это же катастрофа». © soashamedrightnow / Reddit
- Пришел к другу, сидим болтаем за жизнь. Заходит его 3-летняя дочурка с тарелкой яблок, подходит к нему и изрекает фразу, которая теперь стала уже крылатой: «Вот, бери сколько хочешь, но только одно!» © Kabaninja / Pikabu
- Когда дочь была в 1-м классе, у нас состоялся неловкий разговор:
— Папа, а родители могут врать своим детям?
— Нет, никогда.
— Ни при каких обстоятельствах?
— Я думаю, что нет.
— Тогда вопрос: Дед Мороз существует? © Bob Cormack / Quora
А какие фразочки выдавали ваши дети или вы сами в детстве?
AdMe/Народное творчество/16 доказательств того, что дети порой могут задать жару взрослым
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