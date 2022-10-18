16 доказательств того, что дети порой могут задать жару взрослым

У каждого родителя есть не одна история о том, как ребенок выдал нечто эпичное. Из-за нестандартного взгляда на мир высказывания малышей способны порой дать сто очков вперед любому профессиональному юмористу. Мы любим такие истории о детских фразочках, над которыми сначала хихикаешь, а потом думаешь: «Нет, но ведь логика-то в этом есть».