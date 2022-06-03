16 человек, которые совершили неожиданные находки и не смогли остаться равнодушными

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Все тайное становится явным, даже если хорошо спрятать. Герои этой статьи совершили открытия, которые стали для них настоящим сюрпризом. Некоторые из них очаровательные — как, например, гномий домик в лесу. А какие-то вызывают больше вопросов, чем дают ответов. Скажем, керамический изолятор, как-то попавший внутрь дерева. Ну а некоторые просто бесконечно милы. Но все их объединяет одно: те, кто это увидел, точно не ожидали такого.

Мы в ADME любим истории о подобных находках, ведь они доказывают, что в любой момент может произойти нечто изумительное.

«Я помогала сестре с переездом и обнаружила целый ящик, наполненный соусами»

«Все эти 12 баков заполнены игрушечными машинками. Я делал ремонт в заброшенном доме и нашел их там»

«Я работаю в книжном магазине. Когда я это увидел, был вне себя от злости»

«Нашел под своим домом спичечный коробок, оставленный там, скорее всего, строителями примерно с 1971 года»

«Я нашел керамический изолятор внутри дерева»

«В рамке за картиной был спрятан воскресный комикс из газеты 1936 года. Я потратил все утро, но собрал его»

«Я нашел старые карманные часы моего прадедушки, а внутри можно увидеть слабый, но все же различимый отпечаток его пальца»

«Во время прогулки по лесу я обнаружил гномий домик внутри дерева»

«Я нашел скрытую дверь»

«Эту книгу 1892 года я нашел в стене съемной квартиры»

«Под старым телефонным столиком я нашел мамины каракули, которые она сделала, пока разговаривала с отцом в то время, когда он был в колледже»

«Мама нашла это сокровище. Я прошел долгий путь»

«Я во втором классе. Раньше я мочил штаны, но теперь я использую горшок».

«Нашла этот стикер на зеркале в ванной моих родителей»

«Доброе утро, солнышко! Ты даришь мне улыбку».

«Мои родители обнаружили под полом гостиной запакованные подарки, они пролежали там около 20 лет»

«Сегодня на археологических раскопках я нашел этот кусок глиняного горшка»

«Раскопал фотографии бар-мицвы моего дяди в гараже. Бабушка меня не разочаровала»