16 наглядных доказательств того, что современная косметология способна творить чудеса

Многие женщины следят за собой и используют для этого разные способы. Одни покупают специальные средства для ухода за кожей или волосами, другие придумывают собственные бьюти-лайфхаки, третьи идут к косметологу. Объединяет их одно — эти женщины работают над тем, что их не устраивает, и обретают уверенность в себе.

Мы в ADME наткнулись на занимательные фотографии, которые наглядно показывают результаты работы над собой.

1. «Я женщина, и у меня растет борода. Живу с этим с 17 лет. Сейчас мне 34 и я, наконец, удалила волосы. Вот результат после 56 часов электроэпиляции»

2. Кто бы мог подумать, что обычная бритва даст такой заметный эффект?!

«Мне 40 лет. И я думала, что у меня развилась сильная гиперпигментация. А оказалось, что это были просто омертвевшая кожа и пушок».

3. «Я работаю мастером по коррекции бровей уже 3 года! Но это был мой первый опыт использования краски»

4. Прошло 17 дней после липосакции подбородка

«Хочу отметить, что после липосакции я чуть набрала вес. Разница между этими фотографиями — 6,3 кг, на левом фото я худее. Но контраст все равно невероятный!»

5. «Впервые сделала ботокс. Фото до процедуры и через неделю после нее»

6. Вот что делают крем для рук и масло для кутикулы

7. «Помыла волосы укрепляющим протеиновым шампунем и кондиционером, для укладки взяла протеиновый крем и питательную пенку»

8. «Моя кожа год назад и сейчас. А все благодаря увлажняющему крему, очищающему средству и ночному бальзаму. А также благодаря смене образа жизни»

9. «Результат моей борьбы с акне за 2 года»

«На фото „до“ все, что я использовала из уходовых средств, это очищающая мицеллярная вода, увлажняющий лосьон для лица и увлажняющий крем для губ».

10. Брови до и после процедуры микроблейдинга

11. «Я использую темное касторовое масло для роста бровей и ресниц. Кстати, оно еще и на кожу хорошо влияет»

12. «15 недель с брекетами — и готово. Я в шоке от эффекта!»

13. «Результат блефаропластики. Нижнее фото — через 4 недели после операции. Безумно счастлива!»

14. «Только что мне вкололи филлеры для губ, 0,7 мл»

15. «Попробовала сама корректировать брови воском и добилась идеальной формы. Еще начала использовать коричневый карандаш, раньше брала только черный»

16. Фото слева было сделано 148 дней назад

«Я каждый день в обязательном порядке принимала душ (не ванну). Использовала губку с шероховатой стороной и терла ноги по несколько раз. Увлажняла кожу сразу после душа. Думаю, летний загар тоже помог немного выровнять тон кожи».