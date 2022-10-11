17 блюд, в которых не так важен вкус, как их подача
Некоторые рестораны так наловчились экспериментировать с презентацией блюд, что кажется, будто им тарелки и вовсе не нужны. Мы обратились к фотографиям пользователей сети, которые показали варианты необычной подачи еды, заставившие их сердца дрогнуть. А в бонусе расскажем, как по-особенному можно приготовить старую добрую «Селедку под шубой», чтобы наверняка поразить всех гостей.
«Самый дорогой ресторан, в котором я был. Шеф-повар сделал блюдо буквально в наших руках»
Салат подается в стакане
Палтус, приготовленный на гриле, подается прямо на рыбе
Скейтборд с суши
Овощная закуска подается в тележке
«Послеобеденное чаепитие: десерт в стиле „садоводство“»
Кусочки цыпленка в корзинке
«Мой салат подали в лейке»
Пирожок с лобстером в тостере
Эскимо на руке
Картофель фри в cовочке
Очень милая подача тирамису
Хлебная нарезка в джинсах
Как насчет спринг-роллов в миниатюрной тележке для покупок?
Бургеры на кирпиче
«Даю 3 мишленовских звезды за подачу»
Салат «Сельдь под шубой» в интересной подаче
А у вас необычная подача блюд усиливает аппетит или, напротив, напрочь его отбивает?
Фото на превью Zero_Boss / Reddit
AdMe/Народное творчество/17 блюд, в которых не так важен вкус, как их подача
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