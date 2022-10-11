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17 блюд, в которых не так важен вкус, как их подача

1918521

Некоторые рестораны так наловчились экспериментировать с презентацией блюд, что кажется, будто им тарелки и вовсе не нужны. Мы обратились к фотографиям пользователей сети, которые показали варианты необычной подачи еды, заставившие их сердца дрогнуть. А в бонусе расскажем, как по-особенному можно приготовить старую добрую «Селедку под шубой», чтобы наверняка поразить всех гостей.

«Самый дорогой ресторан, в котором я был. Шеф-повар сделал блюдо буквально в наших руках»

Салат подается в стакане

Палтус, приготовленный на гриле, подается прямо на рыбе

Скейтборд с суши

Овощная закуска подается в тележке

«Послеобеденное чаепитие: десерт в стиле „садоводство“»

Кусочки цыпленка в корзинке

«Мой салат подали в лейке»

Пирожок с лобстером в тостере

Эскимо на руке

Картофель фри в cовочке

Очень милая подача тирамису

Хлебная нарезка в джинсах

Как насчет спринг-роллов в ​​миниатюрной тележке для покупок?

Бургеры на кирпиче

«Даю 3 мишленовских звезды за подачу»

Салат «Сельдь под шубой» в интересной подаче⁠⁠

А у вас необычная подача блюд усиливает аппетит или, напротив, напрочь его отбивает?

Фото на превью Zero_Boss / Reddit
1918521
AdMe/Народное творчество/17 блюд, в которых не так важен вкус, как их подача
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