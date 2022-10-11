17 блюд, в которых не так важен вкус, как их подача

Некоторые рестораны так наловчились экспериментировать с презентацией блюд, что кажется, будто им тарелки и вовсе не нужны. Мы обратились к фотографиям пользователей сети, которые показали варианты необычной подачи еды, заставившие их сердца дрогнуть. А в бонусе расскажем, как по-особенному можно приготовить старую добрую «Селедку под шубой», чтобы наверняка поразить всех гостей.