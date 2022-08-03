17 человек, которые достаточно свободны внутренне, чтобы вести себя так, как им хочется
Как говорится, главное — душой не стареть. И многим людям с блеском удается следовать этой философии жизни. Они не стесняются делать то, что им нравится, вне зависимости от своего возраста или общественного мнения. Захотелось мужчине купить себе кольцо с бриллиантом — почему нет? В почтенном возрасте вдруг решились научиться плавать? Легко!
Мы в ADME обожаем людей с огромной внутренней свободой, поэтому не можем скрывать от мира героев этой подборки.
«Летим в самолете, а парень просто смотрит через бинокль в иллюминатор»
«В свои 50 лет я впервые сделала прическу, макияж и подобрала одежду. Я никогда не выглядела так гармонично»
- Вау, у вас потрясающая кожа! Надеюсь, в 50 лет я буду выглядеть хотя бы вполовину так круто, как вы. © unknown author / Reddit
«Пришло мое золотое кольцо с бриллиантом на заказ. Кстати, если кого-то смущает это фото, то да, я парень и заказал его для себя»
«Мне 34 года, маме 69 лет. Мы вместе провели выходные, и обе ходили вот так: в одинаковых блестящих кроссовках. Да, мы настолько круты»
«После 20 лет совместной жизни совет, который я могу вам дать, — это выходить замуж за лучшего друга. Сегодня нам по-прежнему так же весело, как и в детстве. И вообще, смотрите какие мы спортивные»
«Лучший шуточный подарок, который я когда-либо делал. Купил набор нагрудников для взрослых, чтобы посмеяться над своей женой за то, что она пролила на себя еду. И теперь сам постоянно ношу их»
«Решил, что хочу теперь носить не модные скинни, а широченные трубы. Вот так мне нравится»
«Не смог удержаться, чтобы не сфотографировать этого мужчину в Институте искусств. Поговорил с ним и выяснилось, что он сам придумал дизайн и связал эту кофту»
«Я, конечно, взрослый человек и все такое, но я только что купил себе это»
- Бэтмобиль из мультика — самый лучший бэтмобиль. © rarealbinoduck / Reddit
«Иногда надеваю свою шляпу с пандой на работу. Вот что видит первым делом каждый, кто входит в библиотеку»
«Вы бы никогда не подумали, что я каждый день ношу костюм на серьезную работу, посмотрев на мой обед»
Просто взгляд невозможно отвести
- Это правда круто. Возможно, она позволила своей внучке попрактиковаться в плетении кос или что-то в этом роде. © lovelovemonster / Reddit
- Считаю, что у каждого мужчины должен быть такой прикид. На всякий случай. © NikiThaRed / Reddit
И снова за рулем
«Просто моя 62-летняя мама решила научиться плавать»
«Отец моего друга сделал себе татуировку с изображением комиксов 18-летнего сына»
«Эта странная рубашка вообще не модная и, честно говоря, не слишком хорошо сшита. Но она полностью отражает мое „я“, и именно по этой причине мне хочется шить такие вещи»
- Мне так нравится твоя философия. Просто продолжай быть собой. © LadyK8TheGr8 / Reddit
«О боже мой, мы стали „той самой“ парой»
- Мне нужно сделать то же самое с моим мужем. © maddiegras / Reddit
Насколько вам важно мнение окружающих? Или, как герои этой статьи, вы делаете все по велению сердца?
Фото на превью JOSEMEIJITCAPA / Reddit
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