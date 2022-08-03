17 человек, которые достаточно свободны внутренне, чтобы вести себя так, как им хочется

Как говорится, главное — душой не стареть. И многим людям с блеском удается следовать этой философии жизни. Они не стесняются делать то, что им нравится, вне зависимости от своего возраста или общественного мнения. Захотелось мужчине купить себе кольцо с бриллиантом — почему нет? В почтенном возрасте вдруг решились научиться плавать? Легко!

Мы в ADME обожаем людей с огромной внутренней свободой, поэтому не можем скрывать от мира героев этой подборки.

«Летим в самолете, а парень просто смотрит через бинокль в иллюминатор»

«В свои 50 лет я впервые сделала прическу, макияж и подобрала одежду. Я никогда не выглядела так гармонично»

Вау, у вас потрясающая кожа! Надеюсь, в 50 лет я буду выглядеть хотя бы вполовину так круто, как вы. © unknown author / Reddit

«Пришло мое золотое кольцо с бриллиантом на заказ. Кстати, если кого-то смущает это фото, то да, я парень и заказал его для себя»

«Мне 34 года, маме 69 лет. Мы вместе провели выходные, и обе ходили вот так: в одинаковых блестящих кроссовках. Да, мы настолько круты»

«После 20 лет совместной жизни совет, который я могу вам дать, — это выходить замуж за лучшего друга. Сегодня нам по-прежнему так же весело, как и в детстве. И вообще, смотрите какие мы спортивные»

«Лучший шуточный подарок, который я когда-либо делал. Купил набор нагрудников для взрослых, чтобы посмеяться над своей женой за то, что она пролила на себя еду. И теперь сам постоянно ношу их»

«Решил, что хочу теперь носить не модные скинни, а широченные трубы. Вот так мне нравится»

«Не смог удержаться, чтобы не сфотографировать этого мужчину в Институте искусств. Поговорил с ним и выяснилось, что он сам придумал дизайн и связал эту кофту»

«Я, конечно, взрослый человек и все такое, но я только что купил себе это»

Бэтмобиль из мультика — самый лучший бэтмобиль. © rarealbinoduck / Reddit

«Иногда надеваю свою шляпу с пандой на работу. Вот что видит первым делом каждый, кто входит в библиотеку»

«Вы бы никогда не подумали, что я каждый день ношу костюм на серьезную работу, посмотрев на мой обед»

Просто взгляд невозможно отвести

Это правда круто. Возможно, она позволила своей внучке попрактиковаться в плетении кос или что-то в этом роде. © lovelovemonster / Reddit

Считаю, что у каждого мужчины должен быть такой прикид. На всякий случай. © NikiThaRed / Reddit

И снова за рулем

«Просто моя 62-летняя мама решила научиться плавать»

«Отец моего друга сделал себе татуировку с изображением комиксов 18-летнего сына»

«Эта странная рубашка вообще не модная и, честно говоря, не слишком хорошо сшита. Но она полностью отражает мое „я“, и именно по этой причине мне хочется шить такие вещи»

Мне так нравится твоя философия. Просто продолжай быть собой. © LadyK8TheGr8 / Reddit

«О боже мой, мы стали „той самой“ парой»

Мне нужно сделать то же самое с моим мужем. © maddiegras / Reddit