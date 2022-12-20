17 историй от находчивых людей, которым всегда есть что ответить бестактному собеседнику

Многие из нас мечтают о способности мгновенно выдавать остроумный ответ на неуместный вопрос и ставить на место тех, кто незнаком с правилами хорошего тона. Ведь часто подходящий ответ приходит, только когда диалог давно окончен. Но у героев этой подборки историй — например, юного доктора, экономной жены и ребенка, которому палец в рот не клади, — все не так. Давайте читать — и посмеемся, и потренируемся парировать так же остроумно, как они.