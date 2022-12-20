17 историй от находчивых людей, которым всегда есть что ответить бестактному собеседнику
Многие из нас мечтают о способности мгновенно выдавать остроумный ответ на неуместный вопрос и ставить на место тех, кто незнаком с правилами хорошего тона. Ведь часто подходящий ответ приходит, только когда диалог давно окончен. Но у героев этой подборки историй — например, юного доктора, экономной жены и ребенка, которому палец в рот не клади, — все не так. Давайте читать — и посмеемся, и потренируемся парировать так же остроумно, как они.
- У нас с мужем много дальней родни. Мы с ним раньше неплохо зарабатывали, и вот проверенный годами способ. Родня: «Дайте денег взаймы». Я, зная, что не отдадут: «А я как раз думала, удобно ли вам позвонить и попросить взаймы. Не хватает у нас на кое-какую покупку». Польза двойная — и сейчас отмазалась, и в будущем можно будет сказать: «Ну вы же нам тогда тоже не дали». © cfljdjl2022 / Pikabu
- Я высокий и, когда люди спрашивают: «Ну как там погодка, наверху?» — отвечаю: «Да уж получше, чем шуточки там, внизу». © piaria / Reddit
- 12 лет назад начинал свою работу мастером по ремонту компьютеров. Часто приходили клиенты, которые «сами бы запаяли, но паяльника нет». Специально для таких держал паяльник. Можете сами, но если испортите, будет дороже. Никто не попытался. Вообще, это мое самое любимое: «Я бы сам сделал, если бы умел». © bezr0mval / Pikabu
- Знакомая рассказывает: «12-летняя племянница со стороны мужа оглядывает ее и со всей своей детской непосредственностью спрашивает: «Тетя Аня, а почему ты старше, а у меня уже грудь как у тебя?» Рядом хихикают сестры мужа, две особы с 5–6-м размером. Аня небрежно отвечает: «Просто в 12 лет у меня грудь расти перестала, зато начал расти мозг». Хихиканье резко оборвалось. © Uffk / Pikabu
- Мне было 17, и наглый 12-летка окликнул меня: «Эй, дашь свой телефончик?» Я: «О, тебе нужна няня?» © nicall / Reddit
- «Зачем я вообще на тебе женился?!» — громко вопрошает мой муж в запале ссоры. «Надо было тщательнее выбирать, конкурсы устраивать!» — парирую я. Пауза. Муж, уже тише: «Ты бы во всех конкурсах победила, зараза!» © Подслушано / Ideer
- Работаю в скорой. Были на вызове. Врач-реаниматолог — грамотный, молодой. По приезде родственники больной стали выговаривать нам: «Да что это за бригада — один моложе другого?! У вас дипломы-то есть? Может, вы студенты вообще!» Фельдшер невозмутимо снимает ЭКГ и передает доктору: «Посмотрите, доктор. Это аритмия или что?» Тот так же невозмутимо достает смартфон и, глядя на ЭКГ, спрашивает у голосового помощника: «Как лечить аритмию?» © Unknown author / ЗЛОЙ МЕДИК
- Работал я автоэлектриком. У клиента печка не работала. Я починил: припаял один провод. А потом отец клиента меня спрашивает: «Не много ли денег за один провод?» Я отвечаю: «Припаял я бесплатно — деньги взял за то, что знал куда». © Rallist / Pikabu
- Стервозная коллега минут 5 возмущенно отчитывала моего мужа. Он подождал, пока она закончит, и сказал: «Извините, я не слушал. Можете повторить?» Она в ярости развернулась и ушла. © Trinibeanbird / Reddit
- Родители мне в детстве говорили: «Мы тебя рожали, мучились, а ты учишься плохо!», «Вот не будет нас, как ты будешь жить?» и (мое любимое) «Вот станем старыми, ты нас в дом престарелых отвезешь, да?». Мне было 6 лет, я ответил: «Если купите мне машину, отвезу. Если нет, пешком пойдете». © Gray.Black / Pikabu
- Заходим с приятелем в придорожное кафе «Счастливая каракатица». Нам навстречу выходит пышная официантка. Приятель: «Вы счастливая каракатица?» Официантка басом: «Я!» © Lee222 / Pikabu
- Гуляли как-то с мамой. Она врач. Подходит какая-то тетка с разговорами о своих болезнях и просит совета. Мама ей: «Раздевайтесь». — «Как?!» — «До пояса». — «Прямо здесь?!» — Мама: «Ну вы же у меня здесь совета спрашиваете!» © Медицинские Истории / VK
- На днях продавал колеса в интернете. Покупатель спрашивает: «Причина продажи?» Ну я ему и ответил вопросом на вопрос: «Причина покупки?» Тот после ступора в пару секунд выдает: «Нужны колеса». А я отвечаю, что мне не нужны колеса. © ExugHblu / Pikabu
- «А без очков ты выглядишь лучше». Ответ: «Да, ты тоже выглядишь лучше, когда я без них». © potatoprincess17 / Reddit
- А мне нравится, когда пишут: «Куплю у вас за 1 тысячу». При этом в объявлении написано: «3 тысячи, без торга». Всегда отвечаю: «Продам вам за 4 тысячи». © TailorTwist / Pikabu
- Покупаю ткань в магазине. Хозяйка, она же продавец, известна в нашем городе своенравным характером. Но и клиенты бывают просто шедевр! Стою наблюдаю: клиентка недовольным тоном просит дать ей ткань цвета деревенской пыли, на что хозяйка парирует: «Какой регион вас интересует?» © Подслушано / Ideer
- А я не заморачиваюсь с ответом наглым людям. Всегда говорю: «Какой приятный человек! Дай Бог вашей жене хорошего любовника!» © Ирина Смирнова
А вы умеете остроумно отвечать на бестактность и хамство?
AdMe/Народное творчество/17 историй от находчивых людей, которым всегда есть что ответить бестактному собеседнику
Поделиться этой статьёй