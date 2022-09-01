17 таинственных находок, которые заставят почесать репу даже тех, кто видел в жизни все
Хотя необъяснимые явления с нами происходят не каждый день, некоторые везунчики умудряются заснять на камеру такое, что потом весь интернет заинтригован. Порой изображенному на снимках все-таки удается найти логическое объяснение, однако, как ни жаль, далеко не всегда.
Мы в ADME вышли на просторы мировой сети и обзавелись целой кучей доказательств тому, что наш мир буквально кишит таинственными явлениями и находками.
1. «Я обнаружил на потолке 150 початков кукурузы. Кажется, они лежат там с 1700-х годов»
- Это еще что! Стены дома моего друга ею даже обшиты. В прошлом это делали для утепления жилища. © tegrtyfrm / Reddit
2. «У нас в школе на потолке есть таинственная дверь»
«Несколько дней назад она сама собой открылась и оказалось, что за ней так темно, что ничего не рассмотреть».
3. Кто-то связал сосиски
4. «Я нашла ботинки с носками в виде копыта верблюда»
5. «Разбирал на чердаке моего дедушки и неожиданно для всех разыскал там 200 граммов золотой пудры»
6. «В обнаруженной мной машине места достаточно только для одного человека»
7. «Вернулся к машине, которую я запер накануне, и обнаружил, что банка с моим напитком открыта таким странным образом»
8. «Сегодня, катаясь на велосипеде, я нашел дом смурфиков»
9. «Кто-то вломился в наш полностью огороженный сад на заднем дворе и оставил на подоконнике крошечную пластиковую тарелку с такими же пластиковыми спагетти»
10. «Это я нашел в обычной коробке с яйцами»
11. «Вот что я нашел в горах Ирландии»
12. «Пошел на работу и вдруг обнаружил заброшенный трейлер»
«Где-то начала лаять собака, и я почувствовал, что за мной кто-то наблюдает. А потом я приблизил камеру к одному из окон и увидел это».
13. «Обнаружил этот символ под моим ковриком. Без понятия, что именно он может означать»
- Так это же символ защиты у северных народов. У меня мама такие рисует. © Suspicious-Taste-118 / Reddit
14. «На работе я случайно обнаружил странную бутылочку»
- Так это же средство из традиционной китайской медицины. Внутри может находиться все что угодно: от различных трав до лягушек. © Dr_Troglodyte / Reddit
- А мне кажется, что это больше похоже на какую-то колдовскую бутылочку. Внутри наверняка камни или грязь. © ho11owtree / Reddit
15. «Нашел чудом сохранившуюся банку допотопного зеленого горошка»
16. «Обнаружил странную дыру за большой фотографией в рамке, которая была приклеена к стене»
17. «Представьте себе, я только что нашел половинку человеческого зуба в коробке с заказом, который мне сейчас доставили»
А какие неожиданные находки приходилось делать вам?
Фото на превью ho11owtree / Reddit
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