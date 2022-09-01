17 таинственных находок, которые заставят почесать репу даже тех, кто видел в жизни все

Хотя необъяснимые явления с нами происходят не каждый день, некоторые везунчики умудряются заснять на камеру такое, что потом весь интернет заинтригован. Порой изображенному на снимках все-таки удается найти логическое объяснение, однако, как ни жаль, далеко не всегда.

Мы в ADME вышли на просторы мировой сети и обзавелись целой кучей доказательств тому, что наш мир буквально кишит таинственными явлениями и находками.

1. «Я обнаружил на потолке 150 початков кукурузы. Кажется, они лежат там с 1700-х годов»

Это еще что! Стены дома моего друга ею даже обшиты. В прошлом это делали для утепления жилища. © tegrtyfrm / Reddit

2. «У нас в школе на потолке есть таинственная дверь»

«Несколько дней назад она сама собой открылась и оказалось, что за ней так темно, что ничего не рассмотреть».

3. Кто-то связал сосиски

4. «Я нашла ботинки с носками в виде копыта верблюда»

5. «Разбирал на чердаке моего дедушки и неожиданно для всех разыскал там 200 граммов золотой пудры»

6. «В обнаруженной мной машине места достаточно только для одного человека»

7. «Вернулся к машине, которую я запер накануне, и обнаружил, что банка с моим напитком открыта таким странным образом»

8. «Сегодня, катаясь на велосипеде, я нашел дом смурфиков»

9. «Кто-то вломился в наш полностью огороженный сад на заднем дворе и оставил на подоконнике крошечную пластиковую тарелку с такими же пластиковыми спагетти»

10. «Это я нашел в обычной коробке с яйцами»

11. «Вот что я нашел в горах Ирландии»

12. «Пошел на работу и вдруг обнаружил заброшенный трейлер»

«Где-то начала лаять собака, и я почувствовал, что за мной кто-то наблюдает. А потом я приблизил камеру к одному из окон и увидел это».

13. «Обнаружил этот символ под моим ковриком. Без понятия, что именно он может означать»

Так это же символ защиты у северных народов. У меня мама такие рисует. © Suspicious-Taste-118 / Reddit

14. «На работе я случайно обнаружил странную бутылочку»

Так это же средство из традиционной китайской медицины. Внутри может находиться все что угодно: от различных трав до лягушек. © Dr_Troglodyte / Reddit

А мне кажется, что это больше похоже на какую-то колдовскую бутылочку. Внутри наверняка камни или грязь. © ho11owtree / Reddit

15. «Нашел чудом сохранившуюся банку допотопного зеленого горошка»

16. «Обнаружил странную дыру за большой фотографией в рамке, которая была приклеена к стене»

17. «Представьте себе, я только что нашел половинку человеческого зуба в коробке с заказом, который мне сейчас доставили»