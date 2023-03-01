18 человек, которые одержали маленькую победу, и теперь светятся от счастья

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Ощущение теплоты на душе могут вызвать не только победы в виде пробега марафона на 10 км или покорения горы, но и такие мелочи, как удавшееся украшение или нуга по дедушкиному рецепту. Герои нашей подборки поделились именно такими радостными моментами из своей жизни.

«Жена сделала лазерную коррекцию зрения. Ее лицо, когда она поняла, что четко меня видит»

«Мы владеем небольшой пекарней и сами научились делать цветочные кексы»



«Несколько месяцев назад я уволился с работы и начал выращивать грибы для гурманов»

«Моя мама гордится макаронами, которые она приготовила»

«В свои 36 лет я наконец-то смогла позволить себе брекеты»

«Сегодня я получила диплом медсестры»

«Я наконец-то освоила рецепт домашней миндальной нуги моего дедушки. Никто в моей семье не мог приготовить ее правильно в течение 5 лет»

«После 21 года отсутствия водительских прав я теперь могу водить машину»

«Впервые за 22 года у меня наконец-то появился свой собственный питомец!»

«Моя первая попытка приготовить онигири вчера вечером»

«У меня был самый лучший день в жизни! Я исполнила свою мечту и попала на шоу»

«Пытался пробежать 5 км в течение нескольких месяцев. Но потом пробежал 10 км через месяц после 5 км. Очень счастлив!»

«Больше всего дискомфорта мне доставляли мои нижние зубы. Вот я до и после брекетов»

«Вчера сделал септопластику и впервые за 33 года могу дышать через обе ноздри!»

«Я счастлива, потому что мне удалось сделать этот одуванчиковый шар из смолы»

«Покорение вершины заняло 14 часов, но я сделала это — поднялась на гору Килиманджаро!»

«В этом году я похудел. У меня появилась потрясающая девушка. И я начал карьеру моей мечты — стал фотографом»