18 человек, которые отхватили на барахолке такие сокровища, что любой пират обзавидуется

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Охотники за уникальными подержанными вещами знают, что ценность «улова» в секонд-хендах и комиссионных магазинах в большинстве случаев зависит от удачи. Чтобы откопать жемчужину, нужно перебрать тонну «ила», но оно того стоит. И герои сегодняшней статьи знают это, как никто другой: серебро, золото, жемчуг и бриллианты достались им почти даром по счастливой случайности.

1. «Это украшение из 14-каратного золота c жемчугом и бриллиантами обошлось мне в $ 9,99»

2. Кому-то удалось отхватить серьги с бриллиантами за $ 6,99, хотя их оценочная стоимость — $ 4 682

3. «Вернувшись домой, обнаружил в кармане джинсов хрустящие $ 20»

4. Цепочка из 10-каратного золота с подвеской из 14-каратного золота и настоящим алмазом внутри

5. «Моя лучшая находка на блошином рынке — ожерелье из 18-каратного золота с 82 бриллиантами»

6. Итальянский старинный серебряный футляр для помады 40-х годов за $ 0,99

7. Старинное серебряное кольцо со стеклом за $ 1,5

8. «На тротуаре лежала подарочная коробка с черным липким подносом внутри. Оказалось, что изделие было изготовлено из серебра около 200 лет назад»

9. «Вчера урвал набор из более 100 столовых приборов из стерлингового серебра за $ 20»

10. «Нашла на распродаже винтажное жемчужное ожерелье Mikimoto за $ 25»

11. Серьги из 14-каратного золота всего за $ 2

12. «Это кольцо с сапфиром из 10-каратного золота лежало вместе с бижутерией на барахолке и обошлось мне в символический $ 1»

13. Эта подвеска из 18-каратного золота продавалась в коробке с бижутерией

14. «Отхватила серьги из 10-каратного золота за $ 20»

15. «Купил коробку на аукционе, а внутри нашел кошелек, полный старых купюр»

16. «Завидую обладателю находки белой завистью»

17. «Нашел $ 2 000 наличными в кармане подержанного костюма»

18. «В наш секонд-хенд принесли помолвочное кольцо. Я в шутку надела его, не подозревая о том, что оно стоит как моя учеба в университете»

А вы часто заходите в магазины подержанных вещей? Какой была ваша самая удачная находка?

Внимание: в августе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.