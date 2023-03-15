18 человек, которые внезапно для себя столкнулись с открытием

Порою даже не выходя из дома можно наткнуться на странные явления. Узнать, например, как выглядит 15-летний банан, осознать, что и на боксерской груше может вырасти грибок, или увидеть мощь статического электричества.

Вот что случилось с этим «полностью натуральным мылом» после того, как оно пролежало в душе несколько месяцев

«Пол с подогревом на детской площадке в моем районе в холодный день»

Одна и та же модель джинсов с разницей в несколько лет

Баночки йогурта на горнолыжном курорте имеют «пухлые» крышки, потому что были упакованы на более низкой высоте

Выброшенный ботинок стал процветающей экосистемой

«Этот банан пролежал нетронутым 15 лет»

«Обнаружено на мороженом в супермаркете. Подруга клянется, что это лед, но мне кажется, что это какая-то плесень»

Это замороженные отпечатки пальцев. Похоже, что мороженое немного подтаяло, а потом отпечатки проявились таким образом. © Typingpool / Reddit

«Муравьи забрались в пакет с чипсами, который я оставила на ночь, и все погибли»

Разница в цвете между частями алоэ, которые получали и не получали солнечный свет

Бумага на гравии была залита дождем и как бы впечаталась в него

«Забытые мною приготовленные бобы»

Статическое электричество, заставляющее нить из полотенца стоять прямо

«Когда я разогреваю кофе в этой кружке в микроволновке, происходит вот такое»

Вы видите все маленькие трещинки? Это означает, что глазурь разрушилась и пропускает жидкость в керамическую сердцевину, которая вытекает при нагревании. Выбросьте чашку. Продолжать пользоваться ею негигиенично. © MrBreffas / Reddit

«Телескоп спроецировал на мою руку изображение Луны»



«Я нашла свой обед 2-летней давности. Не стала его открывать, опасаясь, что выпущу на волю нечто страшное»

«Кто-нибудь может опознать этого парня, растущего на боку моей боксерской груши?»

Скорее всего, это грибок стемонитис и рос он на бактериях, которые оставались от пота на груше. © thevandal666 / Reddit

Почему в кротовой норе начал расти грибок?

Прикоснитесь к нему: это игольчатый лед. Образуется, когда земля замерзает за ночь. © jack2ofalltrades / Reddit

У пчел почему-то получился мед наполовину зеленого цвета