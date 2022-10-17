18 человек похвастались своей работой, и нам пришлось достать из рукава белую зависть

Взрослые люди проводят на работе большую часть своей жизни. Доказано, что то, насколько нам нравится наше дело, влияет на то, насколько мы в общем довольны жизнью. Не факт, что с каждым героем этой подборки мы бы махнулись работой, но многим искренне позавидовали.

Начал работать в одной крупной, солидной компании. Так получилось, что сижу в одном кабинете с начальством, и есть у нас традиция: тот, кто накосячит в течение рабочего дня, покупает на весь отдел мороженое. Так на мороженом я давно не разорялся. © Подслушано / VK

Было время, когда на работе был простой, но присутствовать надо было. Качал дома сериалы на телефон и смотрел на работе. Через 3 дня вызвал к себе шеф, дал премию и попросил купить блютус-наушники, чтобы я никому не мешал. © Зобар Лойко

Однажды утром позвонил боссу и спросил, могу ли я взять отпуск и покататься на лодке. Он моментально ответил: «Нет», затем сделал паузу и, прежде чем я успел что-либо сказать, продолжил: «Никакого отпуска, но за все твои переработки я предлагаю тебе свободный день, и сам возьму на себя твои обязанности». © tonenine / Reddit

Работала в разных фирмах, но тут прямо кайф. Пятидневка с 9:00 до 18:00. Приходить можно с 9:00 до 9:30. Кто хочет, тот работает с 11:00, но и заканчивает в 20:00. Чай, кофе и плюшки — за счет фирмы. Корпоративы тоже, даже поездка в горы на 4 дня. Один из самых запоминающихся моментов был в первую зиму, как я устроилась. Живу в Сибири, редко, но бывает у нас прямо холодно. В один из таких моментов директор пишет нам: «Оставайтесь в ближайшие дни дома, нечего попу морозить!» Я мужу прочитала сообщение, он сказал, мол, держись за эту работу, фиг тебе кто еще такое скажет. © nastka999 / Pikabu

Тружусь в крупной компании, где работают крутые дядьки в дорогих костюмах и девушки, для которых успех измеряется наличием телефона последней модели. Но я обожаю это место за то, что, если я захочу сладкого, а идти в магазин лень, можно спокойно зайти к директору и попросить у него печенюшки или шоколадки. И он никогда не откажет. © Подслушано / Ideer

«Сломала ногу, сижу на больничном. В первый месяц работодатель поддержал материально. Сейчас с работы водитель привез „витаминки“, чтобы я поправлялась быстрее»

Когда мне было 18 лет, я в течение месяца каждый день по часу разговаривала с вараном. Его хозяйка уехала в командировку и предложила мне подработать, сказав, что ящер может заскучать, если с ним не разговаривать. Я честно приходила в 6 вечера и по часу пересказывала варану лекции и события за день. Слушал он внимательно. Нравилось ему со мной общаться или нет — я так и не поняла, он был скуп на эмоции. Но хозяйка, вернувшись, осталась довольна. © Елена Закаблуцкая / Яндекс.Кью

Мне 32 года. Работаю сторожем и дворником в детском саду провинциального городка. Знакомые посмеиваются. А что я? Работаю на свежем воздухе в 3 минутах ходьбы от дома и получаю за это больше, чем те, кто сидят в пыльных и душных офисах. © Подслушано / VK

У нас почти вся фирма работает на удаленке, так что с опозданиями и дресс-кодами вообще вопрос не стоит. При этом, если надо к врачу или просто уйти пораньше, начальник никогда не отказывает, только просит предупреждать заранее. Фирма обеспечивает всем необходимым для работы. Вот пожаловалась, что мой комп тупит, — тут же получила новый, мощный. За это и мы готовы иногда, если надо, и до 3 ночи поработать или в выходные выйти. © Екатерина / ADME

Я кассир в семейном магазине на местном рынке. Обожаю своих клиентов, а они любят меня. Я могу слушать музыку и танцевать за прилавком, могу взять аванс или продукты в долг, а еще мне дают чаевые, поэтому всегда возвращаюсь домой с наличными в кармане. Иногда я даже получаю подарки. Один из моих постоянных клиентов увидел в магазине носки с символикой Marvel, подумал обо мне, купил и принес мне, потому что все знают, как сильно я люблю этих героев. На мне сейчас носки с Локи. © daisy0723 / Reddit

Хотя я работаю всего часа 4 в день или даже меньше, мой босс поощряет меня расслабляться и играть в игрушки. Она говорит, что ей все равно, чем я занимаюсь, лишь бы вся работа была сделана к концу недели. © ruanra / Reddit

Ландшафтный дизайнер в небольшой фирме. Люблю встречаться с людьми и помогать им понять, что они хотят видеть в своем саду, а затем придумывать план, как воплотить это в жизнь. Я занимаюсь творчеством и положительно влияю на окружающую среду. Да, мне платят за то, что я рисую и раскрашиваю красивые картинки. © NeverKathy / Reddit

Мы в отделе часто шутили, что нам нужна массажистка. Однажды после одной из самых загруженных недель в году приходим на ежемесячное собрание и видим в углу массажное кресло, а еще вокруг кучу блюд из дорогого ресторана. Вместо собрания каждый получил массаж, и мы очень вкусно перекусили. © leemckusick / Reddit

Когда у мужа появились трудности с работой, поняли, что пора и мне что-то подыскать. Обратилась в модельное агентство, с которым когда-то давно сотрудничала. Они сказали, что у них как раз есть одно предложение. Это оказался магазин кроватей и диванов в торговом центре. Удивилась, где же именно будет проходить съемка, если вокруг много покупателей. Оказалось, мне не все детали менеджер по телефону рассказал. Пришлось поработать «живой рекламой». Моей задачей было лежать в шелковом халате и каблуках на дорогой кровати с ортопедическим матрасом. © Палата № 6 / VK

На днях задержался до часу ночи на совещании с поставщиком. На следующий день состоялся такой разговор с менеджером:

— Приятель, я вчера заметил, что у тебя статус «Работаю» был в 11 вечера.

— Да, срочно надо было кое-что обсудить.

— Окей, но в пятницу у тебя тогда выходной.

— Никак не могу отдыхать: у меня куча работы, минимум до обеда.

— Тогда работаешь до обеда в эту и следующую пятницу. Ладно? © IIIusion / Pikabu

— Приятель, я вчера заметил, что у тебя статус «Работаю» был в 11 вечера. — Да, срочно надо было кое-что обсудить. — Окей, но в пятницу у тебя тогда выходной. — Никак не могу отдыхать: у меня куча работы, минимум до обеда. — Тогда работаешь до обеда в эту и следующую пятницу. Ладно? © IIIusion / Pikabu Часто слышу жалобы своих друзей на начальство: у одного дурак руководит компанией, у другой начальник пристает каждый день. А мне повезло — руководитель всегда был добрым, отзывчивым и человечным. Как-то раз среди рабочего дня звонит соседка и говорит, что моя кошка выпала из окна. Я начала рыдать, мой начальник увидел и сказал, что дает 3 выходных, и сам повез меня домой. Но не уехал назад в офис, а предложил помощь — доставил нас в ветеринарку, оплатил лекарства, привез обратно. Человек с большой буквы. С таким хочется работать и выкладываться по полной. © Палата № 6 / VK

Работаю секретарем. Пусть платят немного, но на жизнь без особых запросов хватает. А вот знакомые так и лезут с советами: «Выйди из зоны комфорта! Найди нормальную работу!» Приходится ставить их на место. Говорю им: «Я каждый день прихожу домой к мужу и детям счастливая, а не приползаю злая как собака и уставшая как лошадь, могу уделять семье больше времени. У меня отличный коллектив, а не серпентарий какой-то, отличный начальник, и я, между прочим, делаю важное дело, обеспечивая бесперебойную работу нашего офиса, так почему я это все должна менять на престижную должность с непомерной нагрузкой? Могу, но не хочу!»

Работаю в юридической конторе. Все сотрудники — серьезные, взрослые люди, которые вкалывают каждый день. Но только не по пятницам. В этот день в 5 вечера начальник требует от всех выключить компьютеры, отложить бумаги и покинуть рабочие места. Потому что у нас начинается «час пиццы». Мы собираемся все вместе за столом, едим, общаемся, и каждый получает свою бесплатную еду. А я еще думал на собеседовании, зачем у них в анкете графа «самая любимая пицца»! © Палата № 6 / VK