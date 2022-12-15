18 человек, у которых не бывает скучных дней. И все благодаря семье

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Есть такая категория людей, которые не могут спокойно жить без шуток, розыгрышей или небольших каверз. И есть люди, которым повезло иметь таких уникумов в качестве члена семьи. Наверняка в их домах всегда слышен гогот или изумленные возгласы от очередной проделки любимого родственника.

«Мама сказала, что это будет на праздничном столе для вегетарианцев»

«Сегодня помогал жене, но она сказала, чтобы я не лез на кухню. Вот что мне разрешили сделать»

«Я, мой замечательный папа и мой младший брат в обычный летний вечер 1984 года»

«Только что слепил вот такого снеговика вместе со своими детьми»

«Моя мама пыталась связать ангелочка»

«Мы сделали намеренно плохое фото для нашей рождественской открытки»

«Моя 9-летняя дочь любит есть попкорн палочками»

«Пока моя жена была в отъезде, мне приходилось постоянно отправлять такие фото, чтобы напомнить ей, что я все такой же привлекательный»

«Моя тетя-дальтоник испекла на праздники печенье цвета цветущей вишни»

«Играл в прятки с моим чадом, и тут мое сердце, кажется, пропустило один удар»

«Думаю, я только что сделала своему парню латте с молоком для щенков»

«Это будет наше первое Рождество с нашим котом»

«Когда тебе 40 и ты можешь помогать своему 88-летнему отцу делать важную работу! Держа фонарик»

«Сегодня вечером за приготовление горячего шоколада отвечала моя девушка»

«Смекалка моей жены в действии — когда не хватило свечей»

«Сегодня я был в гостях у родителей, и мой папа решил зафотобомбить снимок моего послеобеденного сна»

«Моя жена, дочь и внук, сидящие на коленях у Санта-Клауса. С разницей в 60 лет»

«Все еще жду, когда моя жена заметит, что же я повесил на нашу рождественскую елку. Ответ: помидор»