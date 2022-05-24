18 фото, на которых нет ничего необычного. Если не начать всматриваться

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Бывает, идешь по своим делам, и вдруг взгляд цепляется за нечто такое, что побуждает всмотреться пристальнее. Это могут быть странно расположенные окна, игра света и тени, кошка с двумя хвостами или просто непривычная перспектива.

Некоторые фото из нашей подборки мы в ADME долго рассматривали, чтобы понять, что к чему. У вас наверняка получится разобраться, в чем подвох, быстрее нас.

На фото нет воды. На самом деле это просто стена

Просто время суток, когда нет тени

«Из-за определенного освещения кажется, что мой напиток парит над столом»

Солнечный луч, пробившийся сквозь жалюзи, создал картинку, похожую на рентгеновский снимок позвоночника

«У моей жены были ноги, когда я в последний раз проверял»

«Я напечатал на 3D-принтере „4-мерный куб Пенроуза“»

«Я не знаю, может быть, это окна для лестниц»

Что это за животное?

Просто очень длинный коридор

«Кажется, что у моей спящей кошки 2 хвоста»

Если расположить стулья прямо под светильниками, можно создать впечатление, что посетители обильно потеют во время еды

Ее тень живет своей жизнью

«Отражение деревьев на перилах моего балкона создает впечатление, что перила прозрачные»

Полировка черной машины заняла 8 часов, но она того стоила

«О, моя нога!»

Коридор с неправильно установленным указателем выхода

«Мы движемся вверх или вниз?»

«Я клянусь, у меня есть все пальцы»

Безымянный палец спрятался за мизинцем. © hopping_otter_ears / Reddit