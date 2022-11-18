18 курьезных историй об офисах, в которых кипят нешуточные страсти

За свою жизнь человек треть жизни проводит на работе — в среднем это 90 000 часов. Поэтому вполне естественно, что коллеги для нас могут стать второй семьей, а их привычки и фразы мы знаем не хуже, чем свои собственные. И все-таки иногда случаются дни, когда коллеги открываются с неведомой до этого стороны, а в офисе происходят курьезы.

Посреди обычного офисного гула раздается громкое:

— Кто только что сканировал документы?

Все молчат, вопрос повторяется еще чуть громче:

— Ну коллеги, кто только что сканировал документы?

Молчание.

— Я нашел документы в сканере, если хозяин не объявится, я их выкину.

Молчание.

— Коллеги, я беру документ и... А, точно. Это ж я сканировал и забыл вытащить.

Пауза.

— Еще вчера. © MadTillDead / Pikabu

— Кто только что сканировал документы? Все молчат, вопрос повторяется еще чуть громче: — Ну коллеги, кто только что сканировал документы? Молчание. — Я нашел документы в сканере, если хозяин не объявится, я их выкину. Молчание. — Коллеги, я беру документ и... А, точно. Это ж я сканировал и забыл вытащить. Пауза. — Еще вчера. © MadTillDead / Pikabu Работал с нами в кабинете Юрий. Но все звали его Юран. И вот когда кто-нибудь заходил к нам и с порога громко говорил:

— Юран!

Мы с товарищем подхватывали и пели на мотив Depeche mode:

— Personal...

— Jesus... © Anti.dot / Pikabu

— Юран! Мы с товарищем подхватывали и пели на мотив Depeche mode: — Personal... — Jesus... © Anti.dot / Pikabu В моем офисе есть парень, который часто приходит на работу в джинсах и футболке. А переодевается в рабочую одежду уже в офисе, где у него есть шкаф, наполовину занятый костюмами. Как-то я решил его разыграть и заменил всю его деловую одежду самыми кричащими нарядами, которые смог найти в комиссионке: гавайскими рубашками, клетчатыми брюками. Когда он пришел на следующее утро, то был в весьма скверном настроении из-за того, что ему предстояло немало работы. А потом он открыл дверцу шкафа, секунд 10 молча рассматривал содержимое, после чего вовсю расхохотался. Лишь вечером я признался, что это было моих рук дело. © JedLeland / Reddit

Работаю в компании по заправке картриджей и ремонту принтеров. Звонит девушка, вся в расстроенных чувствах: сломался принтер в офисе, точнее, завис на середине печати. Не стал шутить про розетку и включен ли вообще в нее принтер, выехал. Оказалось, все еще «страшнее»: закончилась бумага, а сотрудница просто была не в курсе, что его нужно заправлять. © Подслушано / Ideer

Коллега по работе был компьютерным гением, зато остальные аспекты жизни его интересовали меньше. Он носил окладистую бороду и никогда не считал ванну и душ вещами первостепенной важности. Но однажды пришлось его отправить общаться напрямую с клиентом, чтобы решить одну проблему. Я напомнил ему, что нужно одеться прилично. А он появился в мятой рубашке и в галстуке, который завязал не под воротником, а прямо на шее. А когда я указал ему на то, что он неправильно надел галстук, он ответил: «Если это моя единственная проблема, то у нас здесь все просто зашибись». © Unknown author / Reddit

Было это в далеком 1999 году. Начальник любил молча стоять за нашими спинами, наблюдая, чем мы занимаемся. Многим это не нравилось, но сказать в лоб никто не решался. И вот он как-то обмолвился, что завел себе ICQ. Я, недолго думая, нашла его в аське, и мы начали общаться. Зная шефа, его привычки и манеры, я скоро из знакомой по переписке стала для него прекрасной незнакомкой, с которой он жаждал встретиться воочию. А когда я выслала ему какую-то красотку с просторов интернета, мужик совсем пропал. И хотя сейчас мне очень стыдно, тогда я была этому лишь рада: с начала нашего «знакомства» он в офисе и не появлялся. © Людмила / ADME

«У нас в офисе до сих пор используется эта старая мышь-шайба»

Работала у нас сотрудница, чей муж был крайне ревнив. А владелец нашего банка очень полюбил проводить многочасовые совещания после 18 часов. Сидим на очередном таком совещании, у нее телефон вибрирует каждые 3 минуты. В конце концов она не выдержала, решила снять трубку и быстро ответить, что задерживается, но не успела. Динамик на телефоне был достаточно громкий, и мы услышали, как в трубку заорал ее муж: «Какого фига ты опять где-то шляешься?!» Она покраснела. Все резко замолчали, а организатор совещания, кашлянув, сказал: «Ну что ж, думаю, пора заканчивать». С тех пор совещания после окончания рабочего дня прекратились. © Екатерина / ADME

Лет 20 назад у меня знакомый от офисного компа коллег отвадил с помощью кактуса.

Небольшая контора. Три компа: в бухгалтерии, у директора и для сотрудников. Поставил он рядом с компом кактус, мол, «чтобы вредность вытягивал». Над ним посмеивались, конечно. Но, когда через месяц кактус начал желтеть и чахнуть, призадумались. Всей конторой скинулись на кактус побольше — его хватило на 2 месяца. Надо ли говорить, что народ садился за комп только по необходимости. Чаще просили моего знакомого, который плевать хотел на вред и сидел за этим компом постоянно, сделать для них, что нужно. А оказалось в результате, что кактусы грустили не от «компьютерного излучения», а от того, что мой знакомый регулярно почву под ними солил. © Коннор Норвуд / VK

Небольшая контора. Три компа: в бухгалтерии, у директора и для сотрудников. Поставил он рядом с компом кактус, мол, «чтобы вредность вытягивал». Над ним посмеивались, конечно. Но, когда через месяц кактус начал желтеть и чахнуть, призадумались. Всей конторой скинулись на кактус побольше — его хватило на 2 месяца. Надо ли говорить, что народ садился за комп только по необходимости. Чаще просили моего знакомого, который плевать хотел на вред и сидел за этим компом постоянно, сделать для них, что нужно. А оказалось в результате, что кактусы грустили не от «компьютерного излучения», а от того, что мой знакомый регулярно почву под ними солил. © Коннор Норвуд / VK У нас в коллективе принято, что именинник проставляется тортиком. Заметив очередной торт, я не смог вспомнить, у кого сегодня день рождения. Столкнувшись в коридоре с одним из коллег, я тихо спросил у него:

— Серега, а у кого сегодня день рождения?

— У меня, — тихо прошептал он в ответ.

Ну поржали, конечно, но неудобно как-то перед коллегой теперь. © Stasyan64rus / Pikabu

Вот так тепло решили попрощаться с коллегой

«Пока».

Работал в конторе, где каждый год в день рождения компании от каждого отдела выбирали лучших сотрудников. Их торжественно награждали, вручали символические подарки, фотографировали, а фотки вешали на Доску почета, и они там висели до следующего года. И вот оказалось, что одна из лучших сотрудниц сливает инфу конкурентам, уволили со скандалом. Но до следующего года ее фотография так и висела на Доске почета. © SummerMike / Pikabu

У нас на работе начали пропадать сладости. Эйчар еженедельно покупала печеньки и шоколадки, складывала их в ящик возле обеденной зоны. И буквально спустя день-два все исчезало. В итоге эйчар собрала всех нас и спросила, кто последним был в офисе, так как перед ее уходом ящик со сладким был полон. Бухгалтер поднял руку, но сказал, что ничего не брал. К нему пришел сын после продленки, школа как раз через дорогу. Оказалось, родители запрещают ему есть сахар, вот он и забирал сладкое и прятал дома. Теперь для ребенка эйчар отдельно покупает полезные вкусняшки. © Палата № 6 / VK

У нас был коллега, которому нравилась актриса Кейт Бекинсейл. Ради шутки мы распечатывали ее фото и заменяли ими снимки его девушки, что стояли в рамочке на его столе, а потом ждали, когда же он это заметит. Обычно это занимало день-два, но иногда фото красовалось целую неделю! © blipsman / Reddit

«Обнаружил это у себя в офисе»

Сотрудник нашего главного офиса был еще той занозой в одном месте. Он начал бесить меня спустя 30 секунд общения. И так совпало, что после его последнего посещения у нас поменялось много сотрудников, и в электронном письме всем разослали приглашение на обед с этим типом. Я прямо написал, что не хочу общаться с ним, и в конце добавил в не совсем корректной форме, что думаю о его интеллектуальных способностях. Лишь когда я услышал смех в разных уголках нашего этажа, я осознал, что нажал «Ответить всем». После чего начальник вызвал меня к себе и сказал: «Может, впредь вы позволите нам судить об умственном потенциале сотрудников самостоятельно?» © Unknown author / Reddit

Одна сотрудница распространяла косметику и постоянно пыталась мне что-то втюхать. То супертушь какую-то, то помаду. А я макияж делаю раз в год — по о-о-очень большим праздникам. А однажды решила впарить омолаживающий крем по цене крыла от боинга. Купи да купи! Намажешься разок и будешь выглядеть гораздо моложе своих 40 лет! Отстала только после того, как я ей сказала, что мне вообще-то уже 48. © Виктория Сергеева

Купи да купи! Намажешься разок и будешь выглядеть гораздо моложе своих 40 лет! Отстала только после того, как я ей сказала, что мне вообще-то уже 48. © Виктория Сергеева У моей соседки по квартире на работе часто воровали еду. Больше всего неизвестный любил хапать лапой домашние обеды, особенно курицу, оставляя отпечатки пальцев. Поймать его никак не удавалось. Но в один из дней, вернувшись с работы, я застала соседку за странным занятием: она давила между 2 ложками таблетки. Оказалось, она смешивала сенну с карри, чтобы обмазать этим свою курицу и так наказать преступника. 2 дня она перебивалась выпечкой из буфета, но еда не пропадала. А на третий день во время корпоратива начальник отдела резко побледнел и понесся в туалет, но не успел. Ему вызвали скорую и объявили, что он отравился в командировке, из которой вернулся в этот день. Но неизвестный «лапальщик» еды с тех пор пропал. © Yler / Pikabu

«Коллеги регулярно присваивают себе мой степлер. Я решил ясно показать, что он не должен покидать мой стол»

Офис, время 11:55, слышу голоса в коридоре:

— Миша, ты куда?

— Так пятница, cокращенный день.

— Ну не на столько же! © senmarin / Pikabu

— Миша, ты куда? — Так пятница, cокращенный день. — Ну не на столько же! © senmarin / Pikabu Один из наших сотрудников хотел разослать электронное письмо своему отделу, чтобы сообщить, что принес для всех пончики в честь своего дня рождения. Но по ошибке выбрал список адресов электронной почты для всей компании, а не для отдела. И в результате получил ответы от сотрудников из других стран, в которых говорилось что-то вроде: «Ну, я вас не знаю, и я не могу поехать к вам в офис только ради пончиков... Но с днем ​​​​рождения!» © Preebos / Reddit

На работе замдиректора Оксаной называют, а я тут недавно работаю, и тоже как-то назвал ее Оксана. А она: «А для вас, молодой человек, я Оксана Юрьевна!» Спрашиваю, почему, а она в ответ, мол, потому что мне уже 50 скоро будет. Ну понял, а мне вообще-то 53, но не стал говорить об этом Оксане Юрьевне. © Jermontaz / Pikabu