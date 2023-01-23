18 спорных лайфхаков, о которых в семейном кругу потом байки будут ходить до самой пенсии

В семейном кругу, конечно, чего только не происходит. И разборки между братьями и сестрами, и бытовые казусы у женатых пар, и родители порой что-нибудь учудят. Поэтому в такой атмосфере могут случайно возникнуть изобретения, которые адекватно воспринять смогут только члены семьи.

«У меня самая умная жена на свете! Зову ее из туалета, прошу принести туалетную бумагу. А она велит мне позвать собаку»

«Папа приклеил кучу магнитов к стене, чтобы те держали шторы закрытыми. Очевидно, не сработало»

«Лучшая миска в доме. Моя жена думает, что я сумасшедший»

Да это же гениально, ведь ты можешь видеть, сколько съел, в режиме реального времени. © saltnotsugar / Reddit

«Вот так мама пыталась спасти резиновую перчатку»

«Никогда не думал, что опубликую в социальных сетях собственное „изобретение“. Просто жена не хотела, чтобы я тратил $ 100 на насадку для клюшки для гольфа»

«Папин „лайфхак“ не осчастливил маму, как он на то надеялся»

«Кажется, жена немного увлеклась контактной бумагой и обклеила ею стеклянные полки в холодильнике»

Контактная бумага буквально существует для того, чтобы выстилать полки и шкафы, чтобы с них легко можно было убирать грязь. На самом деле это даже не бумага, обычно она с пластиковым покрытием. © atom138 / Reddit

«Прикроватный подстаканник мужа»

«Очевидно, жена не смогла дождаться, когда ее муж-инженер вернется домой, чтобы починить карниз. Люблю ее за усилия, но не за исполнение, конечно»

Честно говоря, я бы от инженера большего не ожидал. © dundy** / Reddit

Ну я бы просто использовал больше клея. © Jay_Grainger / Reddit

«Папа составил логическую карту, чтобы та помогала, когда он спорит с мамой»

«Логическая карта счастливого брака:

Билл. Сьюзан. Результат.

Неправ. Права. Сьюзан права.

Прав. Права. Сьюзан права.

Прав. Неправа. Сьюзан права.

Неправ. Неправа. Бил неправ».

«Понаделали таких штук, чтобы держать детей подальше от моих сладостей. Работает похлеще отворота»

«Вегетарианское».

«Несколько лет назад у нас с мужем не хватило времени на украшение елки. Быстрый взгляд в шкаф с хламом спас праздник»

«Некоторое время назад папа соорудил самодельную собачью дверь. Это еще что. Теперь у него есть новый, изготовленный на заказ дверной стоппер»

Прямо узнал себя сейчас. Я уверен, что пару раз в своей жизни «проектировал» что-то, одновременно полезное для себя и чрезвычайно сбивающее с толку других. © Clause-and-Reflect / Reddit

«У моего парня начали рваться ботинки, поэтому он решил их „починить“»

Знаешь, кажется, пришло время тебе двигаться дальше и найти кого поумнее. © mudguaard / Reddit

«Мой брат выпотрошил гигантскую плюшевую собаку и сделал из нее костюм»

«Зашел к своей 13-летней сестре в комнату, а она там ест шоколадные хлопья из стакана. Теперь я сомневаюсь в своих жизненных решениях»

Я часто так делаю: просто насыпаю хлопья в высокий стакан. Это чище, и даже не нужна ложка. © WarlocksWizard / Reddit

«Просто мой папа решил покрасить светильник в желтый»

«Мой 11-летний младший брат, необъяснимо зачем, приклеил разноцветные пуговицы к случайным клавишам на клавиатуре»