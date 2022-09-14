19 историй знакомств, от которых на лице сама собой расползается неловкая улыбка
Говорят, что симпатия между 2 людьми возникает уже в первые 3 секунды их первой встречи. Но если у большинства мимолетное чувство исчезает так же быстро, как и появляется, то у особенно везучих из нас искра превращается не просто в бурный роман, но и в полноценное «и жили они долго и счастливо».
Мы в ADME встретили в сети 19 человек, по историям знакомств которых хоть новый сериал снимай.
- Мой муж уехал в Германию по делам. А потом сообщил, что больше не вернется. Большинство вещей он оставил. Я стала продавать все через интернет. Откликнулось много мужчин. Один из них пригласил на свидание. Теперь мы не расстаемся. © Olga Sannikova
- Мама училась на зоотехника, в практику входила работа в селе. Досталась ей квартира на одном краю деревни, ферма же — на другом. Идти долго, но можно было срезать через кладбище, чем мама и пользовалась. 5 минут ходьбы — и ты на рабочем месте. Мой папа так с ней и познакомился: друзья рассказали, что приехала странная девушка, которая не боится ночью ходить через кладбище. Он и пришел посмотреть, кто это там такой бесстрашный. Последствия? 50 лет совместной жизни и дочь-гот. © Подслушано / Ideer
- Переехал я однажды в другой город, вышел такой в свой новый огород и увидел Ее. А она, оказалось, всего-то хотела спросить, какого лешего я таращусь на их задний двор. Вот так мы и встретились впервые. © F***leMyPlumsPlease / Reddit
- Однажды мне пришлось переехать, и уже на второй день пребывания в новом месте я познакомился с девушкой в одном из продуктовых магазинов. Мы стали встречаться, а потом решили сходить на концерт. На этот концерт, к слову, подруга привела еще и свою соседку по комнате. Когда спустя некоторое время мы расстались, она сама предложила мне пригласить на свидание эту самую соседку. Я так и сделал. Поженились 22 года назад. Первая девушка теперь друг нашей семьи. © JeepN***d / Reddit
- Когда мне было 12 лет, мой младший брат подружился с каким-то мальчиком, все уши прожужжал неким Олежкой и пригласил этого Олежку в гости. Я думала, там мелкота какая-то, а тут заходит парень огромного роста, очень серьезный, в очках, с роскошными кудряшками на голове. Оказалось, что Олежке-то было уже почти 16. Мы с ним несколько лет дружили, потом начали встречаться, потом поженились. В этом году 35 лет со дня нашего знакомства. © Ирина ТТ / ADME
- У меня приятель на каком-то мероприятии пошел в кабинку биотуалета. Слышит, кто-то в соседней кабинке ему говорит: «Привет, как дела?» Тот начал отвечать — и понеслось: искра, буря, безумие. Любовь, 15 лет вместе, детишки. Только лет через 10 она ему созналась, что изначально это ей позвонили на телефон, а в процессе она решила, что собеседник в соседней кабинке как-то интереснее собеседника в телефоне. © deadCXAP / Pikabu
- Моя сестра все детство мечтала о том, что вырастет и уедет в Голливуд, будет сниматься в кино и выйдет замуж за иностранца. Ей исполнилось 23, когда она приехала домой из Лос-Анджелеса, чтобы сообщить, что выходит замуж за того самого иностранца. Мы с ней пошли в кафе, чтобы отметить это дело. Там она случайно уронила перчатку. Ее поднял стоящий рядом официант. Они не сводили друг с друга глаз минуты 2. Сейчас она живет в деревне со своим мужем, бывшим официантом, воспитывает сына, катается на лошади, носит воду из колодца и говорит, что большего счастья она не могла и ожидать в жизни. © Подслушано / Ideer
- Помню, знакомая рассказывала: в школе она, если хотела обозвать мальчика, говорила ему: «Ты что, Боря?» — и крутила пальцем у виска. Ругательство такое у нее было. Ну и, конечно же, вышла замуж она потом за Бориса. © Anastasiya / ADME
- Год после развода, борьба с унынием. Я, вся такая несчастная, регистрируюсь на сайте знакомств. Первое сообщение: «Выходи за меня». Фоток ни у кого в профиле не было, только возраст, рост, вес. Я ответила: «Выйду, пошли подавать заявление, плати госпошлину». Он сказал брать паспорт с собой, идем завтра. Назвал адрес ЗАГСа и время встречи, ну а я взяла и пришла. Оказалось, он меня и правда там ждал. В тот день мы подали заявление. И через месяц поженились. Сегодня у нас уже 2 дочери и 2 сына. © Подслушано / Ideer
- 11 лет назад зависали компанией в кафе, познакомились с девушками. Один мой друг хватает самую красивую из них и сажает ее себе на шею. Музыка, хохот. Тут он спотыкается и роняет ее лицом в асфальт. Она выбила зубы, но друг забрал ее из больницы к себе. В итоге поженились. Зубы новые вставили. Счастливы, сына растят. © Подслушано / Ideer
- Коллега ехала утром на работу. В автобусе — не протолкнуться. Она полезла в пальто за мелочью для билета и случайно сунула руку в карман стоящего рядом парня. Она нервно рассмеялась, с трудом вытащила руку из чужого кармана и извинилась. А парень-то тоже не лыком был шит: возьми да и выйди с ней на одной остановке. А еще он потом не отпускал ее до тех пор, пока она не согласилась прийти к нему на свидание. © Margoritra / Pikabu
- Мы с мужем познакомились случайно, в магазине. Какое-то время просто дружили, потом начали встречаться. Я позвала его в гости, дома были родители. Вот тогда за ужином я и узнала, что наши отцы дружат, что его отец и мой отчим вместе служат, что его отец долго лечился после травмы в госпитале у моей мамы, что он учился в моей школе, работал в магазине на 1-м этаже моего дома. Вместе уже 5 лет, растим дочь. Судьба буквально столкнула нас друг с другом. © Подслушано / Ideer
- Я познакомилась со своим мужем, соревнуясь за контракт с одним и тем же писателем. Нам пришлось встретиться по работе на конференции авторов, и, несмотря на то что мы с ним были заклятыми врагами на профессиональном уровне, мы очень быстро влюбились друг в друга. © molly_cusick / Twitter
- Мой дядя чуть больше 25 лет назад женился. Уже со своей женой и гостями в день свадьбы они гуляли по городу, и он встретил девушку, в которую влюбился. С женой почти в тот же день развелся и женился вновь. На днях у моих дяди и тети была годовщина — 25 лет со дня свадьбы. Любовь с первого взгляда существует! © Подслушано / Ideer
- Зашел в маршрутку, а там Она. Сидит читает по дороге в институт. Спросил, что читает, интересно ли в полвосьмого утра. Ответила что-то на ветеринарном, себе под нос. На следующий день та же маршрутка 313в, желтая «газель», открываю дверь — и здравствуйте: сидит, улыбается. Ну привет! В октябре 18 лет будет, как вместе. © NikRaikanov / Pikabu
- Мой мужчина до нашего с ним знакомства уже несколько лет лечил всю мою семью (мама, папа, бабушка): он стоматолог. А я принципиально к другому врачу ходила. Он после того, как я к нему пришла экстренно на прием, так как сломала зуб аж в корень, хотел звонить моей маме и просить мой номер, ну и чтобы она убедила меня с ним на свидание сходить. Он не знал, что я бы так ни за что не пошла: ненавижу такое. В итоге он нашел меня сам — через 2 недели уже жили вместе. Люблю очень сильно. © Алина / ADME
- Сижу я однажды, рассматриваю фотографии того дня, когда мы впервые встретились с мужем. Пока я думала над тем, что же именно привлекло здоровенного мужчину в этой худенькой девочке, муж подошел ко мне сам и сказал: «Ты знаешь, в тот раз я даже не видел твоего лица. Я просто знал, что ты моя жена». © alpha_iphy / Twitter
- Однажды у меня на Новый год совсем не было планов. Со скуки решил сходить с друзьями на местную вечеринку, которую, как оказалось, устроила одна девушка. Мы встретились с ней той ночью. Спустя 5 лет поженились. Так и живем теперь вместе. © Taco_Pirat / Reddit
- Мне, как и любой дочери, всегда хотелось знать, как познакомились мои родители. Все было слишком просто: папа жил на этаж выше, учился на класс старше, но встречаться они начали только в 25 лет. Мама сказала, что не замечала простого ухажера, но он из-за границы привез ей крутые и дорогущие туфли! Мама стала звездой города, а папа — счастливым официальным (уже) ухажером. Живут больше 20 лет. © Подслушано / Ideer
А как вы познакомились со своей второй половинкой?
AdMe/Народное творчество/19 историй знакомств, от которых на лице сама собой расползается неловкая улыбка
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