19 историй знакомств, от которых на лице сама собой расползается неловкая улыбка

Говорят, что симпатия между 2 людьми возникает уже в первые 3 секунды их первой встречи. Но если у большинства мимолетное чувство исчезает так же быстро, как и появляется, то у особенно везучих из нас искра превращается не просто в бурный роман, но и в полноценное «и жили они долго и счастливо».