19 садоводов, которым дачный сезон преподнес такой сюрприз, что захотелось рассказать о нем всем на свете

Согласно исследованию, регулярная работа в саду повышает благополучие человека и снижает уровень стресса. Видимо, герои статьи полностью согласны с этим утверждением, потому что они с удовольствием занимаются садоводством. А когда у них получилось вырастить что-то действительно любопытное, они не стали сдерживать себя и похвастались этим.

Мы в ADME с легкой завистью смотрим на тех, у кого есть возможность возиться в саду, и не смогли пройти мимо фотографий с их урожаем. А в бонусе вы найдете ответ на вопрос, каким должен быть цветок, чтобы даже котейка остался впечатлен.

«Впервые собирала фасоль и не представляла, что в каждом стручке меня будет ждать галактика»

Этот сорт яблок называется розовым яблоком — в честь розы. И так выглядят плоды

«Лимон с дерева моей бабули. Все остальные нормальные, а этот вот такой мутант»

«У одного из моих помидоров вырос нос»

«Каким-то образом удалось вырастить переплетенную морковь»

Для тех, кому подавай больше, чем одну редиску

«Не уверена, что это за овощ. Я думала, что это тыква, но разрезала одну, а она пахнет как огурец. Я в растерянности»

Сезон черной малины открыт

«Мой тайский базилик так разросся, что сегодня утром я решил сделать из него букет для жены. Надеюсь, ей понравится»

«Слава богам за мои навыки садоводства, иначе мы голодали бы всю зиму»

«Первый баклажан этого сезона хотел бы передать привет»

«Никогда раньше не выращивал цукини. Урожай впечатляет»

«Не знал, что кукуруза может расти вот так. Кто-нибудь знает, что происходит?»

Советую тебе насыпать земли вокруг, чтобы скрыть надземные корни. Они не слишком сильны, и им нужна наша помощь. © fm67530 / Reddit

«Я потратил 2,5 года, чтобы сэкономить $ 5»

Должно быть, этот огурец — настоящая звезда урожая

«Несколько месяцев назад я ушел с работы, чтобы стать садовником в ресторане. Это только часть моего сегодняшнего урожая перцев. У меня работа мечты!»

Теперь известно, как будет выглядеть спелая тыква, если на этапе созревания на ней что-нибудь выцарапать

«Я будто вырастил дитя Франкенштейна из кухонных отходов»

«У меня получилось вырастить арбузик в пустыне Сахара»

Бонус: когда вырос такой цветок, что даже котейка завороженно смотрит