19 странненьких снеговиков, которых вы уже не сможете развидеть

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Стоит только выпасть первому снегу, как взрослые и дети во всем мире, вооружившись лопатами и вдохновением, отправляются во двор создавать снеговиков. От классических «толстячков» до несуразных снежных клоунов — каждый из них словно рассказывает свою собственную зимнюю историю.

Ну разве не милаха?

«Сделала ему глаза из автозапчастей»

«Моя тетушка постаралась»

«Такой вот красавец получился»

«Соседям понравился»

«Его сделали соседские дети»

«Хватит о грустном! Знакомьтесь, свиновик»

Почтовый ящик пришелся кстати

«Мой ребенок заявил, что шея снеговику просто необходима»

Морковка ему уже ни к чему

Только бы ночью на него случайно не наткнуться

Явно дело рук фаната игры «Minecraft»

Немного фантазии и ведро творят чудеса

«Мама заставила меня разрушить моего снеговика, потому что он пугает ее по ночам»

«Папа с гордостью показал мне свое творение»

«Глаза остались еще с Хэллоуина»

«Моя бабушка тоже отличилась»

Снеговики тоже мечтают стать принцессой

«Красота спасет мир. Но не в этот раз»