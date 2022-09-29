20+ бедолаг, которые купили простецкую вещь, а получили только смех сквозь слезы
Когда покупаешь какую-то вещь в упаковке, всегда есть вероятность того, что внутри будет совсем не то, что ожидаешь. А уж если заказываешь что-то в интернете, то уж тем более нужно быть готовым к неприятным сюрпризам. И тому доказательство — фотографии пользователей сети, которые теперь не понаслышке знают, что такое купить кота в мешке.
«Да уж, на сайте эта палатка выглядела куда больше»
«Моя бабушка купила парфюмерную воду»
- Сразу видно, что это подделка Chanel, так как форма флакона и шрифт другие. А еще у Chanel нет парфюма под названием Charme, по крайней мере, в интернете ничего такого не находится. © ALLoftheFancyPants / Reddit
«Я, в принципе, ничего особого не ждал от замороженной пиццы, но это, простите, уже ни в какие ворота»
«Мой кот убежал на радугу, и я заказала дочери мягкую игрушку в виде его копии, полагаясь на восторженные отзывы. Теперь думаю, что надо попросить вернуть деньги»
«Купил банку джема. Открыл ее, прямо с таким громким хлопком открыл, а там сверху большое пятно плесени»
«Думал, что заказал лопату нормального размера, а мне прислали какую-то игрушку»
«Купил шоколадные чипсы для выпечки, а в упаковке оказался кусок расплавленного шоколада»
Чем может обернуться заказ цветов онлайн
У кого еще такое было, когда рисунок на коробке не совпадал с ее содержимым?
«Купил моему брату на Хеллоуин костюм Грю. Кто вообще разрабатывал его?»
В этом стакане с лапшой быстрого приготовления не было самой лапши
Когда жизнь дает тебе лимоны — делай из них лимонад, говорили они
«Я чувствую себя обманутым»
«Что моя подруга заказала на сайте по продаже костюмов и что получила»
«Заказала плюшевую красную панду, а вместо нее получила это что-то непонятное»
«Вот мой круассан с ветчиной и сыром»
Вот уж действительно никогда не знаешь, что может ожидать внутри упаковки
«Купила по интернету детский бассейн для дочери»
- Что это? Бассейн для муравьев? © DreadPirateLink / Reddit
«Нашла это в магазине в Лондоне. Вы не можете себе представить мое разочарование»
«У меня аж дыхание перехватило от этой реплики перчатки (ее даже можно вытащить из рамки и надеть). Короче, я заказала и вот что получила. Еще и рамка была сломана»
Это «премиальный» гамбургер, приготовленный в микроволновке
Расскажите о случаях, когда и вам попадался кот в мешке.
Фото на превью 3vanescence / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ бедолаг, которые купили простецкую вещь, а получили только смех сквозь слезы
Поделиться этой статьёй