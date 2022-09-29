20+ бедолаг, которые купили простецкую вещь, а получили только смех сквозь слезы

Когда покупаешь какую-то вещь в упаковке, всегда есть вероятность того, что внутри будет совсем не то, что ожидаешь. А уж если заказываешь что-то в интернете, то уж тем более нужно быть готовым к неприятным сюрпризам. И тому доказательство — фотографии пользователей сети, которые теперь не понаслышке знают, что такое купить кота в мешке.

«Да уж, на сайте эта палатка выглядела куда больше»

«Моя бабушка купила парфюмерную воду»

Сразу видно, что это подделка Chanel, так как форма флакона и шрифт другие. А еще у Chanel нет парфюма под названием Charme, по крайней мере, в интернете ничего такого не находится. © ALLoftheFancyPants / Reddit

«Я, в принципе, ничего особого не ждал от замороженной пиццы, но это, простите, уже ни в какие ворота»

«Мой кот убежал на радугу, и я заказала дочери мягкую игрушку в виде его копии, полагаясь на восторженные отзывы. Теперь думаю, что надо попросить вернуть деньги»

«Купил банку джема. Открыл ее, прямо с таким громким хлопком открыл, а там сверху большое пятно плесени»

«Думал, что заказал лопату нормального размера, а мне прислали какую-то игрушку»

«Купил шоколадные чипсы для выпечки, а в упаковке оказался кусок расплавленного шоколада»

Чем может обернуться заказ цветов онлайн

У кого еще такое было, когда рисунок на коробке не совпадал с ее содержимым?

«Купил моему брату на Хеллоуин костюм Грю. Кто вообще разрабатывал его?»

В этом стакане с лапшой быстрого приготовления не было самой лапши

Когда жизнь дает тебе лимоны — делай из них лимонад, говорили они

«Я чувствую себя обманутым»

«Что моя подруга заказала на сайте по продаже костюмов и что получила»

«Заказала плюшевую красную панду, а вместо нее получила это что-то непонятное»

«Вот мой круассан с ветчиной и сыром»

Вот уж действительно никогда не знаешь, что может ожидать внутри упаковки

«Купила по интернету детский бассейн для дочери»

Что это? Бассейн для муравьев? © DreadPirateLink / Reddit

«Нашла это в магазине в Лондоне. Вы не можете себе представить мое разочарование»

«У меня аж дыхание перехватило от этой реплики перчатки (ее даже можно вытащить из рамки и надеть). Короче, я заказала и вот что получила. Еще и рамка была сломана»

Это «премиальный» гамбургер, приготовленный в микроволновке